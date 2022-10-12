Полеты на честном слове

Авиационная отрасль третью неделю ждет подтверждения своей возможности получить отсрочку от призыва сотрудников. По словам главы S7 Татьяны Филевой, пока удается убеждать военкоматы не забирать ценных специалистов. При этом, по данным “Ъ”, во все авиакомпании продолжают массово приходить повестки. Источники “Ъ” подчеркивают, что без официального решения Минобороны у них нет гарантий сохранения ключевых кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, пилотов авиакомпаний пока массово не забирают в военные части, но в отрасли нарастает нервозность. Минтранс две недели назад направил в Минобороны просьбу о предоставлении брони для ключевых сотрудников гражданской авиации, но официальное решение по предоставлению отсрочки пока не утверждено. Ряд собеседников “Ъ” утверждает, что такой подход «согласован на правительственном уровне», и ожидает решения Минобороны в ближайшее время, но официально подтвердить это не удалось.

За это время “Ъ” стало известно только об одном случае отправки авиапилота на военную подготовку в рамках мобилизации: речь о сотруднике «Аэрофлота» с военно-учетной специальностью «сапер», рассказали “Ъ” несколько источников в летном сообществе. При этом, как рассказал “Ъ” близкий к группе источник, число повесток по всем сотрудникам группы, включая экипажи,— «больше сотни». Он не смог уточнить, идет ли речь о том, что военкоматы уведомили отделы кадров, или сотрудники рассказали руководству о получении повестки. Формально, если военный комиссариат уведомляет отдел кадров, сотрудника должны отстранить от работы, сообщил “Ъ” другой собеседник в отрасли.

На практике, как пояснили в нескольких других авиакомпаниях, повестки приходят сотрудникам на дом, и те, кто не смог лично расписаться в ее получении, принимают решение оформить отпуск, больничный или уйти на дистанционный режим работы. По данным “Ъ”, уехать из страны в ожидании официального подтверждения брони смогли от нескольких десятков до сотен человек. Кроме того, “Ъ” известно о недавних случаях, когда погранслужба не пропускала через границу членов экипажей международных рейсов, хотя некоторые компании перестали задействовать пилотов и бортпроводников младше 35 лет.

В одном из аэропортовых холдингов при этом отметили, что их ключевые сотрудники, не обладающие бронью, также получают повестки, но не так массово и «острота ситуации спала». В аэропортах и некоторых авиакомпаниях сообщили, что в ряде случаев после получения повестки компании направляют в военкомат письменное обоснование, по которому тот или иной работник имеет критическое значение для беспрерывного функционирования предприятия. Но собеседники “Ъ” подчеркивают, что никаких гарантий такая справка не дает.

В группе «Аэрофлот» и других авиакомпаниях от официальных комментариев отказались. При этом 11 октября глава S7 Татьяна Филева заявила на форуме Woman Summit, что «высококвалифицированный персонал (инженеры, пилоты, менеджеры) по факту не призывается, или мы можем объяснить их ценность» (цитата по «Интерфаксу»). «Мы пишем письма, мы объясняем ценность профессий, и, в общем-то, люди на местах в военкоматах, слава богу, адекватные, и они понимают, что, например, какого-то специалиста надо учить годами. То есть на данный момент, действительно, мы все-таки стратегическое предприятие непрерывного цикла, у нас нет брони на предприятие, тем не менее нас слышат»,— сказала она. По словам собеседника “Ъ” в авиакомпании, речь идет «обо всем авиаперсонале». «Не всем очевидно, что это обучение тех же бортпроводников или представителей на перроне занимает от полугода, их работа требует постоянного поддержания навыков и обновления допусков»,— добавил источник в S7.

Кроме того, глава S7 в ходе выступления сообщила о факторе стресса у авиаперсонала. «С этим тоже мы думаем специально работать, чтобы поддерживать безопасность полетов»,— добавила госпожа Филева.

Напряженность в летном составе действительно сохраняется, говорит пилот «Аэрофлота» Андрей Литвинов, но связана она не столько с мобилизацией, сколько с опасениями увольнений на фоне сокращения географии полетов. «Летный комплекс "Аэрофлота" избавляется от возрастных пилотов старше 55 лет через непроходимые экзамены и проверки, это вызывает гораздо больший стресс в штате на сегодня»,— говорит он. Призывать пилотов гражданской авиации в военно-транспортную, по его словам, не рационально, так как им потребуется минимум полгода переподготовки.

Айгуль Абдуллина