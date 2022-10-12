Инвестквоты распределили рыбаков

Споры вокруг второго этапа программы инвестквот в российской рыбной отрасли не прекращаются. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) раскритиковала позицию Счетной палаты, где выявили срывы сроков исполнения обязательств со стороны первых инвесторов и риски ухудшения экономики отрасли. Другие участники рынка призывают дождаться итогов проверки аудиторов перед новым перераспределением ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

АСРФ (объединяет структуры Русской рыбопромышленной компании и ГК «Норебо») назвала предвзятой позицию аудитора Счетной палаты Сергея Мамедова, который раскритиковал законопроект о втором этапе программы инвестквот. Об этом говорится в письме АСРФ председателю комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимиру Кашину от 5 октября, с которым ознакомился “Ъ”. В аппарате комитета комментарий не предоставили. Законопроект о втором этапе программы инвестквот находится в Госдуме на рассмотрении. По нему планируется распределить 24% квот на добычу сельди и минтая на Дальнем Востоке, 50% квот на краба и 100% квот на моллюсков.

В августе Сергей Мамедов при обсуждении законопроекта указал, что уже сейчас нарушаются сроки строительства судов для добычи рыбы и краба по итогам первого этапа. Кроме того, по мнению аудитора, есть риски ухудшения финансового состояния инвесторов второй волны из-за расходов на обслуживание кредитов, а негативное влияние на отрасль окажет запрет на поставки рыбной продукции из России в США и возможные аналогичные меры со стороны ЕС. В Счетной палате заявили “Ъ”, что проверка продолжается и комментировать ее итоги пока не готовы.

В АСРФ же указывают, что нарушений сроков реализации инвестиционных объектов со стороны рыбопромышленников нет. Строительство 33 рыбодобывающих судов по договорам с Росрыболовством должно завершиться в 2025–2028 годах, а 41 краболова — в 2025–2027 годах. Пока только верфи отстают от графика по отношению к инвесторам, указывает президент АСРФ Алексей Осинцев. В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) указывают, что заказчики судов сами настаивали на использовании проектов иностранных компаний, для которых использовалось зарубежное оборудование, доступность которого из-за санкций сейчас ограничена.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев считает, что из заявленных к 2025 году 65 рыбопромысловых судов реально будет построено менее 20 объектов. Ранее ВАРПЭ выступала за отказ от нового этапа распределения инвестквот на добычу краба и замену его повышением сборов за добычу ресурса в 2,8–8 раз. Строительство судов — сложные проекты для любых верфей, не только для российских, парирует заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников. По его мнению, необходимо помогать верфям в том числе с точки зрения финансирования и доступа к оборудованию.

Не видят в АСРФ и финансовых рисков для рыбопромышленников. Там ссылаются на данные НИФИ Минфина России, по которым ключевые финансовые показатели отрасли за последние шесть лет выросли на 60–184%. В США поставлялось не более 20% от всего российского экспорта рыбной продукции, а другие страны не планируют вводить аналогичные ограничения, указывает Алексей Осинцев. АСРФ попросила Владимира Кашина учитывать это при рассмотрении проекта.

В Росрыболовстве сообщили “Ъ”, что Счетная палата смешивает разные понятия: договора между верфью и заказчиками судов, где есть задержки, и условия предоставления инвестквот, где сроки не прошли и недавно были продлены на два года. В агентстве добавили, что в том числе благодаря программе инвестиции в отрасль выросли с 15 млрд руб. в 2015 году до 77 млрд руб. в 2021 году.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов считает, что нужно дождаться итогов проверки Счетной палаты для дальнейшего обсуждения законопроекта. А глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев говорит, что интерес к программе инвестквот есть лишь у нескольких крупных структур, заинтересованных в перераспределении ресурса, а другие участники рынка сами заинтересованы в обновлении флота.

Алексей Полухин