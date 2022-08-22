Квоты меняют на налоги

Краболовы продолжают попытки добиться отмены запланированного на 2023 год второго этапа распределения 50% объемов добычи краба по программе инвестквот. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предложила Госдуме инициировать замену процедуры повышением ставок сборов за вылов ресурса в восемь раз с обязательством строительства краболовов для крупных добытчиков. Сторонники инвестквот считают, что компании найдут способ оптимизации налогов, а в Росрыболовстве настаивают на проведении аукционов и увеличении сборов за промысел крабов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо председателя ВАРПЭ Германа Зверева от 17 августа спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением отказаться от второго этапа инвестквот на добычу краба. В качестве альтернативы ассоциация предлагает увеличить ставки сборов за добычу краба в 2,8–8 раз, до 23,5–224,7 тыс. руб. за тонну, что приведет к росту за 15 лет суммы сборов в бюджет до 202,5 млрд руб. против текущих 6,8 млрд руб. Также ВАРПЭ предлагает обязать крупных владельцев квот до 2033 года строить краболовы из расчета одно судно за 1 тыс. тонн добычи в год. В Госдуме “Ъ” не ответили.

Законопроект с параметрами второго этапа программы инвестквот был внесен в Госдуму 8 августа. Он предусматривает выделение на инвестиционные цели 50% общего допустимого улова крабов. Вступить в силу законопроект должен с 1 января 2023 года. По прогнозам Росрыболовства, в рамках второго этапа инвесторы построят 35 краболовов. Принятие закона может привести к прекращению работы 36 предприятий, добывающих краба, из-за отсутствия ресурса, предупреждает Герман Зверев. Он соглашается, что повышение сборов — высокая налоговая нагрузка, зато «это не приведет к изъятию бизнеса».

ВАРПЭ вслед за Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморья также предложила спикеру Госдумы провести в сентябре парламентские слушания по второму этапу распределения инвестквот и проанализировать итоги первого этапа, вызвавшего вопросы у Счетной палаты. В 2021 году аудиторы признали итоги крабовых аукционов неудовлетворительными: квоты достались компаниям по заниженным ценам и на рынке не появилось новых игроков, напоминает господин Зверев.

В Росрыболовстве сообщили “Ъ”, что знакомы с инициативой ВАРПЭ. Там отметили, что год назад Госдума приняла в первом чтении поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие повышение утвержденных еще в 2004 году ставок на вылов высокорентабельных водных биоресурсов. В ведомстве уточнили, что повышение ставок сейчас не рассматривается в качестве альтернативы второму этапу распределения инвестквот.

Не все участники рынка поддерживают инициативу ВАРПЭ. Гендиректор ГК «Русский краб» Александр Сапожников считает, что предложение привязать объем квот к обязательству строительства краболовов вынудит искать пути «налоговой оптимизации», дробя бизнес и уходя в серую зону. Герман Зверев в ответ подчеркивает, что крупные добытчики крабов пользуются льготой в 85% на сборы за ресурс.

Предлагаемое ВАРПЭ увеличение сборов вместо аукционов приведет исключительно к перекладыванию средств из одного бюджетного канала в другой при неопределенности инвестиционных стимулов для компаний, указывает президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев. Сейчас, когда возникли проблемы с вывозом за рубеж ориентированного на экспорт краба, кардинальные изменения в регулировании добычи излишни, считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий Озерский сомневается, что идея повышения ставок будет принята в качестве альтернативы второму этапу распределения инвестквот. Это было бы возможным, если целью второго этапа стало бы исключительно повышение сборов в бюджет и строительство новых судов. Значит, предполагает он, цель очередного распределения квот — консолидация отрасли.

Алексей Полухин