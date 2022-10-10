Частный спрос не отрос

По данным обновленного мониторинга отраслевых потоков ЦБ, в сентябре номинальный объем входящих платежей (взвешены по доле в ВВП), проведенных через платежную систему, был на 2,5% ниже среднего уровня второго квартала 2022 года. В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, снижение показателя составило 5,1% после спада на 1,5% в августе (весь поток тогда снизился на 1%). В отраслях, ориентированных на внутренний спрос, рост поступлений в сравнении со вторым кварталом зафиксирован в пищевой отрасли, услугах по предоставлению временного жилья и в туризме. «Последнее подтверждает постепенное изменение структуры потребления от непродовольственных товаров в сторону услуг на фоне ограниченного предложения первых»,— замечают в ЦБ.

Как отмечал “Ъ”, заметный всплеск трат граждан, по данным «Сбериндекса» (покупки по картам «Сбера»), после объявленной 21 сентября «частичной мобилизации» пришелся на авиабилеты (см. “Ъ” от 27 сентября). На неделе с 25 сентября по 2 октября номинальные траты граждан на товары и услуги выросли на 2,4% в годовом выражении против роста на 4,4%, 4,2% и 4% в предыдущие три недели при инфляции в 13,7% в сентябре. На этом фоне динамика покупок непродовольственных товаров продолжила ухудшаться — минус 12,2% против 12,7% неделей ранее, а траты на авиабилеты продолжили расти двузначными темпами — 22,5% против 38,4% соответственно (см. график). О затухании спроса на непродовольственные товары свидетельствуют и данные AEB о продаже в сентябре новых автомобилей, которые выросли за месяц на 5 тыс. штук (9,3 тыс. штук в августе). «Замедлившееся восстановление, скорее всего, связано с мобилизацией»,— отмечают аналитики Telegram-канала MMI.

Динамика номинальных недельных расходов граждан, проживающих в городах с населением от 100 тыс. жителей, как фиксирует индекс среднего чека холдинга «Ромир», остается вялой. С 26 сентября по 2 октября по сравнению с предыдущей неделей они выросли на 0,8%, а средний чек — на 3,8%, но на неделе с 19 по 25 сентября расходы снизились на 3,6%, а средний чек — на 3%. В годовом выражении траты на отчетной неделе выросли на 10,2%, а средний чек — на 8,3%, но основная причина такого роста показателей «Ромира» — аномальное снижение соответствующих показателей год назад.

Алексей Шаповалов