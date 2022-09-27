Вот новый разворот

Объявленная Кремлем «частичная мобилизация» и последовавшие за ней изменения в потребительском поведении граждан с высокой вероятностью приведут к очередному развороту экономики России вниз после недавнего пересмотра прогнозов ее развития вверх и экономическими властями, и аналитиками ОЭСР. Потребительские настроения развернулись еще в конце августа (см. “Ъ” от 22 сентября), недавний обвал на рынке акций и ОФЗ, отток наличных из банковской системы (только с 22 по 23 сентября — 246,3 млрд руб., впрочем, против 2,9 трлн руб. с 24 февраля по 5 марта), и лишь подскок трат граждан на еду и взрывной их рост на авиабилеты с 19 по 25 сентября служили стабилизации динамики потребительских расходов населения.

По данным Сбериндекса, на прошедшей неделе номинальные траты граждан на товары и услуги выросли на 4,4% в годовом выражении против роста на 4,2% и 4% в предыдущие две недели, на фоне чего динамика покупок непродовольственных товаров вновь заметно ухудшилась: минус 12,7% против минус 9,2% неделей ранее. «Мы считаем, что произошедшие на прошлой неделе события запускают вторую волну кризиса в экономике. Из-за неопределенности и отъезда части населения потребительский спрос в ближайшие недели может заметно ухудшиться»,— считают аналитики Telegram-канала MMI, оценивая реальную динамику сектора розничной торговли в августе в минус 9–9,5% против минус 8,8% в июле и более чем минус 10% в сентябре в годовом выражении.

Между тем подскок кредита вряд ли устойчиво поддержит спрос. В августе темпы роста необеспеченного потребительского кредитования, как и другого кредитования граждан, ускорялись — по предварительным данным ЦБ, на 1,8% против 0,7% в июле. Однако этому способствовали снижение ставок и «сезонные факторы — в августе традиционно возрастают расходы из-за трат на отпуск и подготовку к новому учебному году», поясняют в ЦБ. Средства населения в банках в августе выросли незначительно — на 0,1%, «вероятно, из-за сезонных расходов», замечают аналитики регулятора. Продолжился и переток рублей со срочных вкладов (минус 96 млрд руб.) на текущие счета (плюс 313 млрд руб.), что связано со снижением депозитных ставок — средняя максимальная ставка по рублевым вкладам опустилась до 6,85% с 6,93% в конце июля.

Алексей Шаповалов