Договор разошелся с приговором

Как стало известно “Ъ”, Максим Аристархов (Ромео), приговоренный к 16 годам заключения за соучастие в двойном убийстве сторонник националиста Максима Марцинкевича (Тесак), направил апелляционную жалобу в Мособлсуд. Поскольку его дело слушалось в особом порядке, фигурант оспаривает лишь полученный срок. Признавая свою вину и заключая соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, отмечает Аристархов, он рассчитывал на меньшее заключение. В надзорном же ведомстве, подавшем апелляционное представление на судебное решение, считают, что наказать его должны были еще жестче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За показания на Тесака и других националистов Ромео (на фото) просит скидку хотя бы в два года

Фото: Архив Максима Аристархова За показания на Тесака и других националистов Ромео (на фото) просит скидку хотя бы в два года

Фото: Архив Максима Аристархова

Максим Аристархов был осужден Мытищинским горсудом Московской области. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 п. п. «а, д, ж, л» ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в группе, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), и приговорили к 16 годам заключения в колонии строгого режима. Непосредственно ему вменяли в вину соучастие в убийстве в сентябре 2007 года в парке «Лосиный остров» двух мужчин.

Как следовало из приговора, Максим Аристархов и его сообщники состояли в запрещенных в России нацистских организациях, созданных при участии покойного Максима Марцинкевича (Тесак). В них, отмечено в судебном решении, пропагандировались националистические идеи «о превосходстве русских (славян) и неполноценности лиц неславянского происхождения». Подобные идеи националисты распространяли среди публики с помощью «печатной и аудио-видео продукции, а также сети Интернет». В главном следственном управлении СКР установили, что двойное убийство Тесак и его последователи планировали заранее: подыскали безлюдное место в лесопарке, подготовили нож и огнестрельное оружие, а также флаг с изображением нацистской символики, камуфлированную одежду, маски-балаклавы и лопаты. Недоставало только жертв.

В итоге их преступники решили заманить под предлогом инсценировки преступления, пообещав заплатить хорошие деньги.

В день намечаемого преступления группа молодчиков подъехала к месту сбора трудовых мигрантов в районе пересечения 94-го км МКАД с Ярославским шоссе. Там они уговорили двух мужчин — уроженца Дагестана Шамиля Удаманова и некоего выходца из Средней Азии (его личность установить не удалось) сесть к ним в машину, чтобы поучаствовать в инсценировке. Потенциальные жертвы и догадаться не могли, что постановка закончится их смертью.

Тем временем, согласно распределению ролей, Максим Аристархов и его сообщник Сергей Маршаков с другими «неустановленными» соучастниками подготовили место преступления. Как отмечено в приговоре, они «выкопали ямы для захоронения трупов потерпевших, разместили флаг с нацистской символикой», после этого «стали совершать обход прилегающей территории, чтобы исключить присутствие возможных свидетелей». Стоит отметить, что все участники убийства заранее договорились оставить мобильные телефоны дома, чтобы правоохранители не могли их вычислить по биллингу — телефонным соединениям.

Когда машина с предполагаемыми статистами прибыла на место преступления, им заклеили рот скотчем, а на руки надели наручники. При этом, сказано в приговоре, жертвы не оказывали сопротивления, продолжая верить, что все происходящее — инсценировка. А неонацисты, поставив их на колени перед флагом, заставили произнести предсмертную речь под видеозапись. «Нас арестовали русские национал-социалисты»,— говорилось, в частности, в ней.

После этого один из участников казни подошел сзади к Шамилю Удаманову и, повалив его на землю, нанес жертве несколько ножевых ранений. Затем он же отрезал дагестанцу голову тем же ножом.

Другой потерпевший, поняв, что рядом произошло убийство, запаниковал. Но поскольку рот у него был заклеен скотчем, а руки скованны, он не смог оказать какого-либо сопротивления. Да и националисты ему этой возможности не дали. Один из них, подойдя к жертве сзади, выстрелил уроженцу Средней Азии в голову из «неустановленного следствием огнестрельного оружия».

Максим Аристархов вместе с сообщниками закопал трупы, а видеозапись этого преступления вскоре была выложена в интернет, что и стало поводом для расследования. Однако из-за невозможности установить его участников в 2017 году производство по уголовному делу было приостановлено. И лишь в феврале 2020 года, когда отбывавший срок за разжигание розни и нападения на граждан Максим Марцинкевич стал давать признательные показания, следователи вышли на след группы националистов, участвовавших в убийстве 2007 года и иных преступлениях. Оформив явки с повинной, Тесак, по официальной версии, покончил с собой в СИЗО. Представители его семьи пытались доказать, что националиста под пытками заставили написать с десяток явок с повинной, а потом убили, но их ни следствие, ни многочисленные суды не услышали.

Тем временем, оказавшись под следствием, Максим Аристархов, отбывавший к тому времени 10-летний срок за распространение наркотиков, сразу сознался в соучастии в убийстве 6 сентября 2007 года, пойдя на сделку с правосудием. Повинившись, националист сообщил следствию «иные детали ряда других преступлений», заключил соглашение с Генпрокуратурой о проведении суда в особом порядке. Кстати, так же поступил и его сообщник Сергей Маршаков, осужденный тем же Мытищинским судом на 17 лет «строгача».

При этом за соучастие в двойном убийстве Максим Аристархов получил лишь шесть лет, которые сложили с прежним сроком. Однако итоговым наказанием националист остался недоволен, решив, в отличие от Сергея Маршакова, обжаловать приговор в данной части.

По данным “Ъ”, в апелляционной жалобе осужденный Аристархов просит снизить назначенный срок хотя бы на год или полтора.

При этом указывает, что, заключив досудебное соглашение, рассчитывал на более мягкий приговор. Более того, по некоторым данным, осужденный выражает удивление, что второй срок ему зачли с момента привлечения по делу о двойном убийстве 2007 года (в декабре 2020 года), а не с 2015-го, когда он был задержан оперативниками в первый раз. Также осужденный, якобы, ссылается на то, что по убийству в Мытищах уже истек срок давности и за это преступление его вообще не имели права приговаривать к реальному сроку. Впрочем, этим утверждениям еще даст оценку апелляционная инстанция Мособлсуда, куда свое представление на приговор направил и гособвинитель, также оставшийся недовольным назначенным сроком. Националист, считают в Генпрокуратуре, заслуживал более внушительного наказания. Однако с мнением осужденного апелляционной инстанции, видимо, придется согласиться, так как Аристархов и Маршаков выразили готовность стать свидетелями обвинения на суде над другими националистами.

Тем временем расследование основного дела, по которому проходят пятеро сторонников Тесака, как, впрочем, и сам Максим Марцинкевич (его в связи с отказом родственников от прекращения дела будут судить посмертно), близится к завершению. По словам адвоката отца покойного Марцинкевича Алексея Михальчика, практически все, кроме двух обвиняемых, ознакомились с 44 томами уголовного дела. Поэтому через месяц-полтора оно может быть направлено в суд. Предполагается, что слушания пройдут с участием присяжных.

Алексей Соковнин