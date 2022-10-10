Достижения терапии проходят мимо

Всероссийский союз пациентов и центр гуманитарных технологий и исследований «Социальная механика» предоставили “Ъ” результаты исследования доступности инновационных препаратов. Лишь половина опрошенных россиян с тяжелыми инвалидизирующими заболеваниями получают положенные им бесплатные инновационные препараты – правда, и доля респондентов, осведомленых, что им должны назначаться такие лекарства, составляет около 53%, а треть опрошенных об этом не знает. Путь инновационного препарата от момента, когда пациент узнает о его существовании, до включения в схему лечения, чаще всего занимает от года до трех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Исследование «Доступность инновационных препаратов-2022» проведено центром гуманитарных технологий и исследований «Социальная механика» по запросу Всероссийского союза пациентов. Они опросили 817 россиян с тяжелыми хроническими, в том числе орфанными инвалидизирующими заболеваниями из 80 регионов. Авторы уточняют, что эти люди нуждаются в лекарствах для сохранения здоровья и жизни, поэтому их можно назвать одной из наиболее погруженных в проблематику и осведомленных в области достижений лекарственной терапии целевых групп.

Точное число россиян с тяжелыми инвалидизирующими заболеваниями неизвестно. Оценки количества пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями, расходятся. Так, по данным экспертного совета по орфанным заболеваниям при комитете Госдумы по охране здоровья, в 2020 году в госпрограмме помощи людям с редкими жизнеугрожающими заболеваниями числилось около 15 тыс. человек, в программе 14 высокозатратных нозологий — больше 21 тыс. Журнал Rarus, который издает Всероссийское общество орфанных заболеваний, говорит о 2–7 млн людей с редкими болезнями в России (не для всех таких заболеваний существует лечение). Кроме того, по оценке Минздрава, в 2020 году в России жили 3,7 млн человек с онкологическими заболеваниями: значительной части этих пациентов также необходима инновационная терапия.

По мнению 86,4% опрошенных, прием инновационных препаратов в той или иной степени улучшает качество жизни пациента: 58,5% респондентов указали на наличие заметных улучшений, а 27,8% — небольших изменений в лучшую сторону. Среди характеристик инновационного лекарства самой значимой пациенты считают возможность получить лучшее качество жизни в целом (50,2%), затем — лучший лечебный эффект (47%) или возможность излечиться от болезни (43,5%). Уменьшение побочных реакций в инновационных препаратах волнует 40% респондентов. Чуть менее важен комфорт при лечении — возможность реже принимать таблетки или проводить инъекции (35,9%), более длительный срок ремиссии или улучшения самочувствия (32,7%), более удобная и менее болезненная процедура приема препарата (23,1%). Незначительное число пациентов отметили возможность переложить мониторинг и введение препарата на прибор и не подбирать самому время и способ введения лекарства (7,6%).

Однако доступность инновационных препаратов, предоставляемых бесплатно льготным категориям граждан, пока не слишком высока. Лишь 51,1% пациентов считают, что получают положенные им инновационные препараты. Еще 32,1% пациентов сообщают, что получают положенные им бесплатные инновационные препараты вовремя; получают с задержками — 19%. И 33,4% ответили, что полагающиеся им инновационные препараты недоступны. При этом ситуация улучшилась в сравнении с оценками в 2020 году. Тогда участники исследования «Оценка доступности инновационных медицинских технологий и лекарственных средств для пациентов в РФ» ответили, что инновационная терапия недоступна в 45% случаев.

Половина респондентов знают, что инновационные препараты должны назначаться им в ходе лечения (53,2%). Треть пациентов не имеют информации о том, входят ли инновационные препараты в перечень назначаемых им лекарств (34,9%). У 11,9% пациентов такие препараты не входят в список назначений.

Существование инновационных препаратов по профилю своего заболевания отметила половина респондентов (49,2%). Не имеют информации или не уверены в существовании таких лекарств 39,0%. А 11,6% респондентов указали на отсутствие таких лекарств. Половина информированных об инновационных лекарствах пациентов утверждают, что они не внедрены в настоящий момент в России. Указывают, что по профилю их заболевания нет препаратов, не применяемых в России, 7,7%.

Путь инновационного препарата от момента узнавания пациентом о его существовании до включения в лечение в России составляет один—три года — так ответили 43,2% опрошенных пациентов. Менее одного года между получением информации о препарате и самого лекарства прошло у 31,8% пациентов. Части пациентов, получающих в настоящий момент лечение инновационными препаратами, они стали доступны только через три—пять лет; более пяти лет после получения информации о нем прошло для 17,1%. По мнению экспертов, в 2020 году препараты включались в программу госгарантий в течение одного—трех лет в 27% случаев. Чаще всего это происходило за три—пять лет (в 41% случаев), а в 32% случаев процесс занимал более пяти лет.

Опрос также показал, что лишь 23,3% респондентов не сталкивались с проблемами при получении лекарств. Остальные пациенты упоминают отсутствие выписанного препарата на аптечном складе или в аптеке (26,4%); отказ лечащего врача в выписке рецепта, назначения или лекарства (17,1%); отказ заведующего поликлиникой в выписке назначения или в сборе врачебной комиссии (7,8%); отказ врачебной комиссии в выписке лекарства (7%).

Авторы опроса также спросили пациентов, откуда они получают информацию об инновационных лекарствах (выбор был множественный). Медицинские организации и медицинский персонал занимают незначительную долю среди источников, тогда как основной источник информации о появлении инновационных препаратов — пациентская организация (так ответили 85,7%).

Комментируя опрос, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов отмечает, что сейчас по нескольким причинам доступность инновационных препаратов упала. «В связи с геополитической ситуацией сроки логистики увеличиваются, доставка становится более дорогой. Это не может не отразиться на доступности препаратов и расходных материалов для диагностических методов исследования,— объясняет господин Власов.— Возникла проблема доставки компонентов или самих субстанций для производства целого ряда лекарственных препаратов и лечебного питания. Производство на локализованных заводах затруднено. В большей степени ситуация затронула лечебное питание и в меньшей — фармацевтические продукты». Ян Власов добавляет, что клинические исследования полностью закрыты, а именно они являются возможностью для пациентов со многими хроническими болезнями получить инновационный препарат.

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо отмечает еще одну проблему: медицина, по крайней мере частная, столкнулась с ростом цен на оборудование и расходные материалы. «Переход на отечественные аналоги не станет для медицины панацеей — в производстве оборудования, многих расходных материалов высока доля импортной составляющей»,— говорит госпожа Шуппо. С ней соглашается Ян Власов: «Вложения в науку не растут, на них приходится около 0,05% от ВВП, а значит, нельзя ожидать развития в сфере фарминдустрии».

Наталья Костарнова