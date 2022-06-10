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Коммерсантъ FM
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Пациентам прописали местное

Доля испытаний российских препаратов растет

На российском рынке становится заметен отказ глобальных фармкомпаний от испытаний новых препаратов. За первые пять месяцев число разрешений на клинические исследования для производителей из ЕС и США сократилось на 18,5%, а для российских — выросло почти на 90%, в основном за счет дженериков. Число таких препаратов будет расти, а выход инновационных лекарств — задерживаться, полагают эксперты.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По итогам января—мая 2022 года Минздрав выдал 365 разрешений на проведение клинических исследований — на 36,2% больше, чем годом ранее, следует из данных профильного реестра. Число выданных российским компаниям разрешений увеличилось на 86,8%, до 213 единиц. Фармпроизводители из Европы и США получили 110 разрешений, что на 18,5% меньше, чем годом ранее.

Международные фармкомпании, среди которых Roche, Novartis, Pfizer, MSD, AbbVie, Sanofi и др., из-за военных действий РФ на Украине еще в марте объявили о приостановке набора участников в проводимые клинические исследования и приостановили запуск новых. Американская BMS, передавшая в июне российский бизнес своему партнеру, прекратила и текущие исследования.

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова отмечает, что последствия этих действий заметны с апреля—мая и тенденция будет усиливаться.

По ее словам, разрешения глобальным компаниям пока продолжают выдаваться, но по заявкам, поданным еще до конца февраля, поскольку процесс их рассмотрения занимает в среднем четыре месяца. Часть таких заявок могла не закончиться выданным разрешением из-за вопросов, возникших у экспертных органов, на которые компания, приостановившая работу по новым исследованиям в стране, решила не отвечать, рассказывает эксперт.

Одновременно растет доля проводимых исследований биоэквивалентности (подобия дженерика оригинальному препарату). По итогам января—мая число разрешений на испытания таких препаратов увеличилось на 76%, до 169 единиц, а только за апрель—май — в 2,5 раза, до 87 единиц. Число зарегистрированных исследований новых препаратов или новых показаний известных препаратов выросло на 14%.

Рост числа заявок российских производителей и исследований биоэквивалентности руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный объясняет необходимостью замещать иностранные препараты российскими аналогами из-за санкций против РФ.

«Многие производители активизировались в этом направлении»,—констатирует он. В апреле правительство РФ утвердило ускоренную регистрацию лекарственных препаратов, которые могут оказаться в дефиците — для них стало необязательным проведение клинических исследований. Мера коснулась дженериков и лекарств, чьи терапевтические аналоги уже были зарегистрированы в РФ.

Фарминдустрия столкнулась с дефицитом контрольного оборудования

Кроме того, российским компаниям стало проще найти центры для проведения исследований из-за снижения конкуренции, добавляет главный исследователь сети Umedi Александр Васильев. По его словам, раньше местные производители проигрывали в уровне оплаты международным спонсорам. Илья Ясный прогнозирует, что доля российских дженериков будет расти, а выход новых лекарств на рынок как минимум задержится. Почти все по-настоящему эффективные инновационные препараты разрабатываются в США и Европе, указывает он.

Михаил Мурашко, глава Минздрава, 18 апреля, ТАСС:

«Несмотря на упрощение и ускорение процедур, мы продолжаем придерживаться абсолютного приоритета качества лекарств».

Для международных фармкомпаний Россия — важный с точки зрения проведения исследований рынок. Из начатых в этом году клинических испытаний статус прекращенных или приостановленных получили три — японской Takeda, американской UroGen и французской Inventiva Pharma. UroGen, испытывавшая противораковый митомицин, и Inventiva Pharma, проводившая исследование ланифибранора против заболеваний печени, признали в отчетности, что отказ от клинических центров в Восточной Европе может негативно повлиять на набор пациентов и задержать завершение испытаний. Roche в апреле заявила, что 20–30% участников международного исследования фенебрутиниба от рассеянного склероза — пациенты из Украины и Европы.

Полина Гриценко

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