Восточный полигон требует тары

Для ускорения вывоза грузов на восток ОАО РЖД планирует передислоцировать туда максимум вагонов с увеличенной грузоподъемностью — сейчас там работает 56% от общего их числа. Операторы такого парка не против, но просят в качестве стимула вернуть преференции на порожний пробег инновационных вагонов, которые были отменены в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ОАО РЖД планирует передислокацию инновационных вагонов (с повышенной осевой нагрузкой 25 тонн на ось) на Восточный полигон. Письмо (“Ъ” видел документ) с просьбой о проработке с операторами максимального увеличения доли инновационных вагонов в парке, работающем на Восточном полигоне, было направлено Центром фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО РЖД в Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) 20 сентября. “Ъ” также видел анонс совещания, в котором тема увеличения доли инновационных вагонов соседствовала с вопросом о переходе на работу обезличенным парком (когда ОАО РЖД централизованно управляет парком различных операторов). Однако в ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что об управлении обезличенным парком со стороны компании речи не идет.

В инновационный вагон помещается 75 тонн угля вместо 69,5 тонн в типовом, состав может перевезти на 390 тонн больше. «В настоящее время на сети железных дорог 152 тыс. таких вагонов, только 56% из этого числа (85,4 тыс. единиц) используются в перевозках на Восточном полигоне»,— сообщают в ОАО РЖД. Компания предлагает грузовладельцам заключать договоры с операторскими компаниями на вывоз грузов на восток именно в инновационных вагонах, говорят в монополии, однако ни о каком принуждении речи не идет.

По оценкам СУЭК, данным на конференции «Железнодорожные перевозки горно-металлургических грузов», доля инновационных вагонов в экспорте угля в восточном направлении по состоянию на август — 59%, в погрузке на терминалы Дальнего Востока за январь—июль — 63,3%. По данным ОАО РЖД, которые видел “Ъ”, передислокация 52,5 тыс. инновационных вагонов на Восточный полигон поднимет провозную способность по основным контрольным сечениям на 4 млн тонн.

Операторы, в целом поддерживая стремление увеличить приток полувагонов на восток, ждут мер поддержки. Прежде всего речь идет о возврате льгот на порожний пробег ряда моделей инновационных вагонов, которые делали их возврат на 11–27% дешевле типовых и были отменены ФАС в конце 2021 года. «С вступлением в силу данного приказа для операторов подвижного состава, имеющих в управлении полувагоны этих моделей, расстояние перевозки перестало быть определяющим критерием при заадресовке порожнего вагона со станций выгрузки,— говорят в "Модум-Транс" (управляет 43 тыс. инновационных вагонов).— Для мотивации операторов направлять инновационный парк в регионы массовой погрузки, в частности, на Западно-Сибирскую и Красноярскую железные дороги, осуществляющие погрузку на станции Восточного полигона, мы предлагаем в очередной раз поднять вопрос о возврате к прежней тарифной схеме».

НТК (управляет парком СУЭК и «Еврохима», оперирует 38 тыс. инновационных вагонов) в ответном письме в СОЖТ (“Ъ” видел документ) предлагает в качестве стимула давать приоритет в согласовании заявок на перевозку, приему инновационных вагонов к перевозке, в пропусках маршрутов, состоящих полностью из инновационных вагонов, предоставить скидки и так далее. Первая грузовая компания (20 тыс. инновационных вагонов) в своем отзыве от 27 сентября (“Ъ” его видел) предлагает установить приоритет по оформлению инновационных вагонов на Восточный полигон и вернуть тарифные преференции.

В ФАС отказались комментировать вопрос, могут ли быть возвращены льготы на порожний пробег инновационных полувагонов.

Источник “Ъ” среди клиентов ОАО РЖД полагает, что увеличение присутствия инновационных полувагонов на Восточном полигоне позволит частично разгрузить направление, но не решит проблему ограничения приема груза со стороны ОАО РЖД. «Необходимо увеличивать пропускную способность Восточного полигона не только за счет различных технологических решений, но и модернизируя инфраструктуру в соответствии с утвержденными сроками»,— говорит он.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в первую очередь необходимо устранить ситуацию, когда типовые и инновационные вагоны перемешиваются в одном составе. Грузовладельцы заинтересованы в увеличении вывоза, но в текущих условиях не могут нормально прогнозировать стабильность отправок. В марте, отмечает он, в Кузбассе было 55 тыс. вагоноотправок на восток, к июню — резкий провал до 38 тыс., а с июля снова пошел рост до 55 тыс. в августе. При такой нестабильности, когда разрываются кольцевые маршруты, доля инновационных вагонов падает, заключает эксперт.

Наталья Скорлыгина