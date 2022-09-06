ПДД наконец привели в движение

Как выяснил “Ъ”, между чиновниками завершились споры о возможности точечно изменять правила дорожного движения (ПДД). Это было запрещено с 2021 года из-за правила «регуляторной гильотины»: с тех пор для любых самых небольших поправок требовалось переиздавать ПДД в целом. Из-за этого замороженными оказались давно назревшие проекты, в том числе по регулированию движения электросамокатов, введению новых дорожных знаков и правил парковки. Теперь Минтранс и МВД добились права вносить поправки в документ до 2029 года, соответствующее постановление будет подписано в ближайшее время. Правительство, по сути, дало чиновникам шесть лет на подготовку принципиально новых ПДД, работу над которыми нужно начинать уже сейчас, говорят эксперты.

Правительственная подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций госорганов одобрила проект постановления, позволяющий вносить изменения в ПДД, сообщил “Ъ” источник в Белом доме. «После принятия станет возможно внесение изменений в правила, не переиздавая их»,— сообщил собеседник “Ъ”. Поправки можно будет вносить до 2029 года, рассказали “Ъ” несколько других источников. Теперь постановление должен подписать премьер Михаил Мишустин, после чего документ вступит в силу.

ПДД, напомним, утверждены в 1993 году и с тех пор правились более 50 раз. В 2021 году заработало правило «регуляторной гильотины» (постановление правительства №2467), запретившее менять правила без полного переиздания. Минтранс и МВД долго пытались добиться для ПДД исключения, доказывая на всех уровнях, что переиздание — крайне трудоемкая процедура, из-за которой невозможно оперативно реагировать на изменение условий движения и повышение аварийности. Однако ведомства столкнулись с серьезным противодействием со стороны Минюста и аппарата Белого дома. Там считали, что ПДД вполне можно переиздать целиком, даже если в документе нужно поменять лишь ссылку на ГОСТ или одно слово. Эти споры, как рассказывал “Ъ”, продолжались более полутора лет.

Одобренное, но еще не оформленное решение выводит из замороженного состояния несколько проектов поправок. Самый назревший — вопрос регулирования движения «средств индивидуальной мобильности» (СИМ). Минтранс и МВД говорят об этом уже третий год на фоне растущей аварийности с участием электросамокатов. Как неоднократно рассказывал “Ъ”, ведомства намерены ввести для них различные ограничения и даже создать отдельную категорию участников движения. В этом же пакете заложены нормы, с СИМ не связанные, например запрет остановки машин на островках безопасности или появление новых знаков «Зарядка электромобилей» и «Движение автобусов запрещено».

Параллельно МВД сможет менять еще один документ, юридически связанный с ПДД одним постановления правительства,— «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Проект поправок к нему тоже давно готов (“Ъ” также рассказывал о нем) и находится в правительстве. Известно также про пакет изменений от Минфина: он касается права таможенников останавливать большегрузы.

Срок «до 2029 года» кажется далеким, но времени мало, подчеркивает сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины» Евгений Литвин. «Работу над новыми правилами нужно начинать уже сейчас. Объем работы предстоит колоссальный,— говорит он.— Действующие правила писались фактически еще в 1980-х, когда были совершенно другие автомобили и условия движения. У нас на подходе беспилотные машины, электромобили, взаимоотношения между участниками движения принципиально иные. Правила должны быть написаны простым языком, нужно исключить из них все неоднозначные трактовки». Около трех лет, по оценке эксперта, уйдет только на сбор предложений со стороны ведомств и экспертов, еще два года займут общественное обсуждение первого черновика и его доработка. Затем несколько лет потребуется на подготовку к вступлению новых ПДД в силу. При этом, отмечает Евгений Литвин, все это время в правила могут вносится локальные и точечные изменения. «Поправки нужны в качестве оперативного решения проблемы с СИМ,— добавляет член Общественной палаты РФ Александр Холодов.— Но анализ показывает, что ПДД все равно надо переписывать. Столько раз их латали, но многие термины давно надо менять. Так что 2029 год — предельный срок этой работы».

Иван Буранов