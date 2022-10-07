Английский футбол покончил с русским влиянием

Российский предприниматель Максим Демин в ближайшее время может продать футбольный клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Борнмут» американцу Биллу Фоули за £120 млн. На фоне сделки по продаже «Челси», покупка которого обойдется Тодду Бёли в общей сложности в £4,25 млрд, сумма скромная. Впрочем, и сам «Борнмут» звезд с неба не хватает, да и достался Максиму Демину больше десяти лет назад за совсем небольшие деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Борнмут» и «Манчестер Сити»

Фото: Jon Super / AP Матч между командами «Борнмут» и «Манчестер Сити»

Фото: Jon Super / AP

Английская премьер-лига окончательно избавляется от российского присутствия в списке владельцев команд. Главный шаг был сделан еще в конце мая, когда Роман Абрамович согласовал продажу «Челси» Тодду Бёли. Американцу, с учетом принятых им обязательств по вложениям в клуб, покупка обойдется в общей сложности в £4,25 млрд. Как сообщает издание The Telegraph, смена российского владельца на американского в ближайшие недели произойдет и в куда более скромном, чем «Челси», клубе АПЛ — «Борнмуте». По данным издания, нынешний обладатель 100% акций клуба российский предприниматель Максим Демин (у него также имеется британское гражданство, а проживает он большей частью в Швейцарии) согласился продать «Борнмут» американцу Биллу Фоули за £120 млн. Последний известен как владелец и основатель команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лас-Вегас Голден Найтс».

На данный момент «Борнмут» в чемпионате Англии занимает 13-е место (единственное, чем отметилась команда в нынешнем сезоне,— так это поражение со счетом 0:9 от «Ливерпуля») и вполне может лигу покинуть. Но даже в таком случае клуб получит от АПЛ не менее £100 млн в качестве призовых. Именно такой была выплата худшей команде прошлого сезона — «Норвичу».

Так что в некотором роде продажа «Борнмута» может стать для Максима Демина возможностью досрочно «обналичить» призовые.

Как бы то ни было, пребывание Максима Демина, перебравшегося в Великобританию в 2005 году, после работы в руководстве «Татнефти», у руля «Борнмута» можно признать крайне успешным. Клуб достался ему еще в начале прошлого десятилетия. Господин Демин рассказывал Forbes, что в 2010 году одолжил на спасение попавшей в финансовый кризис команды («Борнмут» тогда выступал в третьем по силе английском дивизионе) около £400 тыс. Долг клуб вернуть не смог. Тогда предприниматель доплатил еще £450 тыс. и получил взамен 50% акций клуба. В 2013 году ему принадлежало уже 100% бумаг, как он сам отмечал, «деревенской» команды, которая совсем недавно, в 2008 году, была под внешним управлением из-за долгов. Однако уже по итогам сезона 2014/15 «Борнмут» сумел впервые в своей истории выбиться в АПЛ. По неофициальным данным, такой рывок обошелся господину Демину в £25 млн вложений в усиление команды.

Правда, спустя пять лет «Борнмут» высший дивизион покинул, но по итогам сезона 2021/22 сумел в него вернуться.

Тогда же агентство Bloomberg впервые сообщило, что Максим Демин ищет покупателя футбольного актива. Агентство также сообщало, что «Борнмут» сильно пострадал от ограничений, наложенных во время пандемии, закончив сезон 2019/20 с убытками в £3,5 млн против £11 млн прибыли сезоном ранее.

Отметим, что если сделка состоится, то она укрепит и без того солидное присутствие американских предпринимателей в АПЛ. На данный момент 9 из 20 команд Лиги, включая таких грандов как «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», полностью или частично контролируются американцами.

Александр Петров