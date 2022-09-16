Плохой английский дороже любого немецкого

Английская премьер-лига (АПЛ) обнародовала данные о распределении призовых для команд первенства по итогам прошлого сезона. Действующий чемпион «Манчестер Сити» получил более £150 млн. Примечательно и то, что худшая команда АПЛ — «Норвич» — заработала свыше £100 млн. Это больше, чем досталось, например, «Баварии» за очередной триумф в Бундеслиге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon Super / AP Фото: Jon Super / AP

В пятницу АПЛ опубликовала сведения о распределении призовых между клубами лиги по итогам прошлого сезона. Больше всех получил победитель первенства «Манчестер Сити» — £153 млн. Призовые чемпиона почти не отличаются от того, что ему выплатили по итогам позапрошлого сезона. Более £150 млн — £151,8 млн — получил также «Ливерпуль». На третьем месте — «Челси» — £145,6 млн. В общей сложности на поощрение 20 команд АПЛ выделила £2,537 млрд.

Ливерпульцы вполне могли даже оказаться первыми в рейтинге призовых, пусть в чемпионате они и выступили хуже «Манчестер Сити». Все дело в схеме распределения денег, применяемой АПЛ. Для начала все клубы лиги получают гарантированные выплаты от внутренних телевизионных контрактов и от соглашений с зарубежными телекомпаниями. По первому пункту речь идет о £32 млн, по второму — о £49 млн. Такой перекос в сторону иностранных контрактов не должен удивлять. Более того, он будет только увеличиваться.

По действующим в цикле 2022–2025 годов контрактам АПЛ заработает около £11 млрд, из них на внутренний рынок придется менее £5 млрд.

Второй по значимости выплатой являются призовые за спортивный результат. «Манчестер Сити» получил больше всех — около £41 млн. Призовые по еще одной статье назначаются в зависимости от того, как часто матчи команды шли в прямом эфире на телевидении. И вот тут ливерпульцы, оказавшиеся несколько более востребованными у аудитории, манчестерцев обошли, заработав почти на £1 млн больше.

К высоким заработкам топовых клубов АПЛ давно все привыкли. В данном случае интересно то, что худшая команда сезона — «Норвич», за весь чемпионат сумевшая победить лишь пять раз и пропустившая 86 мячей, получит более £100 млн. Для клуба, занявшего последнее место и покинувшего АПЛ, это рекорд. А столь солидные выплаты аутсайдеру лишний раз показывают, насколько английский футбол в финансовом плане сильнее любого другого. Для сравнения: призовые «Баварии», в минувшем сезоне вновь выигравшей чемпионат Германии, составили €90 млн (£79 млн). А худшая команда Бундеслиги — «Гройтер Фюрт» — заработала только €28 млн (£24,5 млн), то есть в три с лишним раза меньше чемпиона. В АПЛ распределение средств между сильнейшими и слабейшими более ровное — первого от последнего отделяют примерно 50%.

Большой разрыв по призовым между топовыми клубами и аутсайдерами отмечается и в других чемпионатах «большой пятерки» (помимо английского и немецкого к ним относятся также испанский, итальянский и французский). Чемпион Испании прошлого сезона «Реал» получил €158 млн (£138 млн), а занявший последнее место «Алавес» — меньше €60 млн (£52 млн). В Италии «Милану» досталось почти €100 млн, а «Венеции» — чуть больше €23 млн. Неудивительно, что команды АПЛ доминируют на трансферном рынке. В рамках летнего трансферного окна 2022 года ее клубы потратили на усиление рекордные €2,2 млрд. Это всего на €100 млн меньше, чем все клубы остальных больших лиг, вместе взятые.

Александр Петров