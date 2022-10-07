Труба позвала в полуфинал

На Astana Open — продолжающемся в столице Казахстана турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом $2 млн — определились участники полуфиналов. Все они входят в первую десятку мирового рейтинга. В субботу Андрей Рублев, разгромивший француза Адриана Маннарино, сыграет с греком Стефаносом Циципасом, а затем встретятся две экс-первые ракетки мира — серб Новак Джокович, обыгравший Карена Хачанова, и Даниил Медведев, который легко справился с опасным для себя соперником испанцем Роберто Баутистой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В полуфинале Astana Open Даниил Медведев (на фото) впервые с ноября прошлого года встретится с набравшим отличную форму Новаком Джоковичем

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ В полуфинале Astana Open Даниил Медведев (на фото) впервые с ноября прошлого года встретится с набравшим отличную форму Новаком Джоковичем

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

О том, насколько высоким оказался уровень участников четвертьфиналов Аstana Open, говорит тот факт, что этой стадии достигли сразу пять теннисистов из первой десятки классификации АТР — то есть все представители топ-10, приехавшие на этот турнир, за исключением первой ракетки мира Карлоса Алькараса. А двое из них — Стефанос Циципас и Хуберт Хуркач встречались друг с другом, разыграв в первом сете просто великолепный тай-брейк. Поляк имел большое преимущество — 6:3, но упустил четыре сетбола, а во второй партии грек поймал кураж и действовал уже с большим запасом. В итоге Циципас победил — 7:6 (10:8), 6:3, и это поражение не позволило Хуркачу улучшить свое положение в борьбе за попадание на итоговый турнир Nitto ATP Finals. Канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, своему главному конкуренту в споре за седьмое место по очкам, набранным в этом сезоне, он уступает 135 очков. По всей видимости, между этими двумя игроками, а также американцем Тейлором Фритцем, который в пятницу вышел в полуфинал в Токио и тоже реально претендует на попадание на Nitti ATP Finals, в ближайшие недели развернется упорная борьба, скорее всего, за последнее место в туринской восьмерке.

А вот Андрей Рублев после очень быстрой и легкой победы над Адрианом Маннарино — 6:1, 6:2 всего за 55 минут — смог сделать очень важный шаг на пути в Турин. Француз явно чувствовал себя не лучшим образом, плохо передвигался и грешил двойными ошибками.

В свою очередь, Рублев выглядел собранно и сделал именно то, чего ждала от него дружественная астанинская публика, в том числе два барабанщика и трубач, которые мобилизовали нервную систему россиянина и практически ежеминутно напоминали ему, что покидать раньше времени Астану смысла не имеет.

Незначительное преимущество в серии личных встреч (5:4), пожалуй, позволяет считать Циципаса фаворитом первого субботнего полуфинала, хотя по большому счету это будет матч равных оппонентов, которые, кстати, на этой неделе не отдали на своих подачах ни одного гейма.

Вечерняя программа пятницы тоже получилась интересной. Перед Кареном Хачановым стояла тяжелейшая задача — пройти Новака Джоковича, который до этого в нынешнем сезоне уже обыгрывал россиянина в Дубае и Белграде. И решить ее не удалось. В первой партии все решила концовка, оставшаяся за сербом, а во втором сете — ключевой брейк, сделанный Джоковичем в четвертом гейме. Серб продемонстрировал фундаментальную игру, проведя на своей подаче лишь один неудачный гейм, после которого Хачанову удалось временно восстановить равновесие в первом сете. В итоге — 6:4, 6:3. За последние десять дней это уже седьмая подряд победа серба, который на прошлой неделе взял титул в Тель-Авиве. Правда, пропустив из-за отсутствия прививки от коронавируса американскую серию, Джокович соскучился по турнирам, имеет предельную мотивацию и утверждает, что не чувствует усталости.

Соперник Джоковича определялся в заключительном матче дня — Даниила Медведева с Роберто Баутистой. Имея положительный баланс встреч с россиянином (4:1), испанец вроде бы мог рассчитывать на успех, тем более что медленный корт в зале по манере игры ему стопроцентно подходит. Тем неожиданнее оказалась легкая победа Медведева, который в каждом из сетов отдал по одному гейму, на своей первой подаче уступил лишь три очка из 26 и, не затягивая дело, выиграл за 65 минут — 6:1, 6:1. Предстоящий полуфинал будет первой встречей россиянина с сербом с тех пор, как в финале прошлогоднего парижского турнира категории Masters 1000 Джокович взял верх в трех партиях. «Нам предстоит важный матч, в котором повышенное значение будет иметь физическая готовность»,— отметил он.

Евгений Федяков