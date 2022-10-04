Карлоса Алькараса остудили Астаной

На проходящем в столице Казахстана Astana Open — турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом $1,9 млн — на самом старте выбыл из борьбы лидер мировой классификации Карлос Алькарас, для которого это был первый личный турнир после триумфа на US Open. Потерпев от бельгийца Давида Гоффена свое первое в этом сезоне поражение в двух партиях, 19-летний испанец не сможет увеличить отрыв в рейтинге от Рафаэля Надаля — своего ближайшего преследователя и главного конкурента в борьбе за титул первой ракетки мира по итогам года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поражение первой ракетки мира Карлоса Алькараса (на фото слева) от Давида Гоффена в Астане стало самой крупной неудачей 19-летнего испанца в этом сезоне

Фото: Казакстан теннис федерациясы Поражение первой ракетки мира Карлоса Алькараса (на фото слева) от Давида Гоффена в Астане стало самой крупной неудачей 19-летнего испанца в этом сезоне

Фото: Казакстан теннис федерациясы

Открытый чемпионат Астаны — один из десяти турниров АТР, которые остается провести в этом году до итогового состязания Nitto ATP Finals. А по уровню участников он в этой десятке, вероятно, будет уступать лишь парижскому Rolex Paris Masters. Во всяком случае, в списке «сеяных» на Astana Open — исключительно представители элиты с очень громкими именами. Кроме Карлоса Алькараса, поднявшегося после US Open в рейтинге на первое место, туда вошли Даниил Медведев (4-й в мире), Стефанос Циципас (6-й), Новак Джокович (7-й), Андрей Рублев (9-й), Хуберт Хуркач (10-й), Феликс Оже-Альяссим (13-й), а травмированного Янника Синнера (12-й) заменил Марин Чилич (14-й). При этом Джокович примерно за десять дней до начала соревнований получил wild card, приняв персональное приглашение президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова.

История казахстанского турнира АТР началась два года назад, когда в разгар пандемии коронавируса для него нашлось место в календаре в связи с отменой осенней китайской серии.

Первым чемпионом в Астане стал австралиец Джон Миллман, а спустя год там отличился другой середняк — кореец Квон Сун Ву. Однако этот сезон стал для Astana Open особенным. Еще зимой его организаторы приобрели у бывших организаторов St. Petersburg Open постоянную лицензию на проведение турнира категории 250 (по данным “Ъ”, сумма сделки могла составлять около $7 млн). А в июле, когда стало ясно, что возобновления китайской серии снова не предвидится, АТР на один год предоставила Astana Open категорию 500, де-факто перенеся в столицу Казахстана пекинский China Open. Аналогичная схема, напомним, применялась в 2020 году, когда единственный раз категорию 500 получил St. Petersburg Open.

Насыщенность турнирной сетки Astana Open сильными теннисистами предопределила сюрпризы, родившиеся в первые два дня.

В понедельник из борьбы выбыл Феликс Оже-Альяссим, который проиграл известному испанцу Роберто Баутисте, а во вторник произошла настоящая сенсация. Первая ракетка мира Карлос Алькарас со счетом 5:7, 3:6 уступил бельгийцу Давиду Гоффену, который сейчас стоит в рейтинге лишь 66-м, не смог пройти квалификацию и получил место в основной сетке лишь как lucky loser. Более того, новоиспеченный и самый молодой теннисный король в истории впервые с ноября прошлого года не смог взять ни одной партии.

Огорчение Алькараса было столь велико, что он даже не нашел в себе моральных сил прийти на пресс-конференцию.

Причин же у этой его неудачи минимум две. Во-первых, еще достаточно юному испанцу, видимо, так пока и не удалось до конца психологически отойти после триумфа на US Open, отнявшего у него массу эмоций. Ведь если не считать Кубка Лейвера, командного матча между сборными Европы и остального мира, результаты которого входят в официальную статистику АТР, но не учитываются при подсчете рейтинга, для 19-летнего теннисного короля это был первый турнир. Во-вторых, Алькарасу не повезло с жеребьевкой, поскольку Гоффен — опытнейший мастер, который в свое время был седьмым в мире, а в этом году выиграл в Марракеше свой шестой титул АТР, дошел до четвертьфинала на Wimbledon, а на грунтовом турнире в Мадриде лишь на тай-брейке в решающей партии уступил Рафаэлю Надалю. Кстати, для бельгийца это уже третья победа над лидером рейтинга, а две предыдущие — в 2017 и 2020 годах — он одержал именно над Надалем, который, хотя и взял некоторую паузу в выступлениях в связи с беременностью жены, на данный момент является главным конкурентом Алькараса в борьбе за титул первой ракетки мира по итогам года.

Ведущие российские теннисисты пока выступают в Астане удачно, не проиграв ни одного сета. Андрей Рублев справился с сербом Ласло Джере, Карен Хачанов — с американцем Максимом Кресси, а Даниил Медведев ни разу не отдал свою подачу во встрече с 34-летним испанским ветераном Альбертом Рамосом Виньоласом. Вышел в 1/8 финала и 23-летний Павел Котов, еще один lucky loser, который уверенно обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину и теперь, судя по всему, дебютирует в первой рейтинговой сотне. Что касается Новака Джоковича, который находится в нижней половине сетки вместе с Медведевым, Хачановым и Котовым, то он прибыл в Астану лишь в понедельник утром, после воскресной победы на турнире в Тель-Авиве, и свой первый матч проведет в среду.

Евгений Федяков