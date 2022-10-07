К штыку примыкают перо

Из-за объявленной в стране частичной мобилизации ряд региональных СМИ может оказаться под угрозой закрытия, рассказал “Ъ” глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Так, по его данным, повестки уже получил 31 сотрудник ГТРК «Хакасия», а в Волгоградской области «несколько региональных газет» из-за призыва сотрудников могут вынужденно сократить выпуск изданий. “Ъ” выяснил, что происходит с мобилизацией коллег по всей стране, и установил, что речь идет в основном о единичных случаях; в некоторых из них призванных журналистов вернули домой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил об угрозе закрытия некоторых региональных СМИ из-за мобилизации. В беседе с “Ъ” он пояснил, что располагает письмом сотрудников ГТРК «Хакасия» к министру цифрового развития Максуту Шадаеву, в котором говорится о 31 «получившем повестки» сотруднике телерадиокомпании. Минцифры, напомним, ведет список «системообразующих предприятий», работники которых имеют бронь при условии, что они обеспечивают «бесперебойную работу» организации. «Председатель компании пишет, что это профессиональные сотрудники и ввиду ситуации на рынке труда их сложно будет кем-то заменить. Есть опасность того, что телекомпания может временно прекратить работу,— рассказал “Ъ” господин Соловьев.— Кроме того, я получил информацию из отделения в Волгоградской области: несколько региональных газет там также могут на минимум свести свою работу или сократить выпуск».

В связи с этим СЖР сначала обратился к главам регионов «с просьбой повнимательнее отнестись к призыву журналистов», а затем объявил сбор данных о журналистах в отделениях по всей стране. «В большинстве случаев такого нет, но есть регионы, где существуют подобные проблемы (связанные с мобилизацией большого числа сотрудников.— “Ъ”),— пояснил Владимир Соловьев.— Если мы поймем, что проблема массовая, напишем обращение в специальную комиссию правительства. Но пока она локальная, и мы точечно стараемся обратить на нее внимание в регионах».

“Ъ” обратился за комментариями в редакции и к журналистам в регионах. Ни один из телеканалов Хакасии информацию господина Соловьева на подтвердил. Глава волгоградского Союза журналистов Вячеслав Черепахин сказал, что знаком с письмом Владимира Соловьева губернатору: «Глава СЖР просит рассмотреть возможность отсрочки для сотрудников СМИ. Письмо носит скорее превентивный характер и направлено губернатору как руководителю штаба по частичной мобилизации». Господин Черепахин напомнил, что регион уже «отчитался о завершении первого этапа мобилизации», не уточняя, какова численность мобилизованных журналистов. Волгоградские журналисты, с которыми беседовал “Ъ”, сказали, что не слышали о повестках. «У нас всего редакций-то немного. Да и парней в них...» — пояснил один из собеседников.

Главред МК, руководитель Союза журналистов Москвы и председатель комиссии СПЧ по правам человека в информационной среде Павел Гусев рассказал “Ъ”, что ряд московских и федеральных СМИ «пытается объединиться для обращения в Минобороны и Минцифры, чтобы решить вопрос с журналистами, которые подлежат мобилизации».

Тем временем главный редактор ИА Regnum Модест Колеров сообщил “Ъ” о собственном обращении к коллегам: «Мы подготовили письмо и в четверг предложили подписать его коллегам из 30 редакций. Предлагаем Минобороны использовать уже мобилизованных работников СМИ только по своей специальности — сетевой, фотографической и прочее». Из ИА Regnum, по словам господина Колерова, «уже двое ушли в войска, другие сотрудники получают мобилизационные предписания». Их навыки, считает главред, могли бы пригодиться в освещении хода боевых действий на Украине, в том числе из-за «многочисленной критики» в адрес Минобороны из-за «несвоевременности и неполноты» информации о ходе СВО. Подобный вариант «гражданской службы для журналистов» намерен предложить на ближайшем заседании Общественного совета Минобороны и Владимир Соловьев: «На освобожденных территориях не хватает сотрудников СМИ, и коллеги могли бы там работать по профессии».

“Ъ” обратился к представителям профессионального сообщества в регионах и выяснил, что главред одного из СМИ Самары направил жалобу на мобилизацию сотрудников губернатору и военкому региона. В Пермском крае мобилизован сисадмин телеканала «Рифей-Пермь» — он находится в учебном центре в Елани (Свердловская области). Гендиректор компании Анна Климова сказала “Ъ”, что для компании «в условиях сокращения рекламного рынка критична потеря каждого», а один человек в редакции сегодня, как правило, «работает сразу над несколькими проектами».

Руководители региональных СМИ избегают комментировать ситуацию с мобилизацией сотрудников, так как сейчас «решается судьба» некоторых из них. «Мы пытаемся везде обращаться, но пока все сложно»,— объясняют, например, в одном из СМИ Амурской области. Здесь известно о единичных случаях призыва журналистов, например, о мобилизации видеооператора после увольнения из крупного системообразующего СМИ и еще нескольких штатных сотрудников. По данным “Ъ”, некоторые из журналистов амурских СМИ сейчас проходят медкомиссию в рамках призыва. Руководители трех СМИ Хабаровского края мобилизацию журналистов подтверждают, но отказываются обсуждать в надежде, что «получившие повестки будут возвращены». Такой прецедент в регионе уже есть: оператора краевого телеканала «Губерния» сначала мобилизовали, но после трех дней пребывания в воинской части под Хабаровском вернули домой. О возвращении нескольких ранее мобилизованных журналистов рассказали и в СЖР Якутии. А в Белгородской области глава Союза журналистов и сам попал под мобилизацию. Юрий Гусаков, возглавляющий также редакцию районной газеты «Родина» (входит в областной издательский дом «Мир Белогорья»), успел завести блог о быте в воинской части и признавался, что счастлив оказаться в числе призывников. Его вернули через несколько дней как «не попадающего под критерии частичной мобилизации». В Приморском крае повестки приходили в некоторые региональные СМИ, но после явки в военкомат «большинство коллег отпустили», рассказал глава СЖР региона Виктор Суханов: «Есть единичные случаи мобилизации — видеооператор, оператор компьютерной верстки. При этом еще несколько сотрудников ушли на СВО добровольцами». Сергей Белов, до 5 октября исполнявший обязанности директора районной газеты «Кузоватовские вести» в Ульяновской области, тоже был мобилизован, но почти сразу вернулся, рассказали в Союзе журналистов региона. По данным СЖР, он получил отсрочку на полгода из-за того, что «является владельцем местной радиостанции».

РГВК «Дагестан» не вошла в перечень «системообразующих» предприятий, однако 32 сотрудника здесь «получили бронь на общих основаниях», рассказала “Ъ” и. о. гендиректора компании Камила Гамзатова. При этом мобилизован 58-летний фотокор газеты «Дагестанская правда» Юрий Иванов, имеющий воинскую специальность связиста и звание старшего лейтенанта запаса. Он просил коллег «не беспокоиться» и заявил, что отправится в зону СВО «добровольно». 24-летнего корреспондента мобилизовали из редакции журнала «Народы Дагестана». «Бронь он делать не стал, хотя такая возможность была. Поедет служить со своим родным братом, который тоже был призван»,— рассказала “Ъ” главный редактор издания Шуана Магомедова. В Крыму, Краснодарском крае, Чувашии, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Забайкалье, Иркутске и Удмуртии «данных, сигналов и сообщений в публичном поле о призыве журналистов нет».

Мария Старикова, Анна Васильева, корсеть “Ъ”