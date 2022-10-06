Компьютеры с российским настроением

Европейский запрет на оказание услуг IT-консалтинга клиентам из России скажется как на крупных технологических компаниях вроде «Яндекса» и VK, так и на IT-специалистах, переехавших в страны ЕС и работающих на заказчиков из РФ. При этом опрошенные “Ъ” юристы полагают, что техподдержка и гарантийное обслуживание не попадут под новые ограничения. Компании из ЕС, опасаясь нарушения санкций, уже и так не заключают контракты с лицами из России, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Восьмой пакет санкций, утвержденный 6 октября Советом ЕС в ответ на присоединение Россией территорий Украины, включает запрет на оказание российским физическим и юридическим лицам услуг по консалтингу в IT. Запрет оказания этих и ряда других услуг, в частности юридических, призван «ослабить промышленные способности России», указано в сообщении Еврокомиссии.

Под IT-консалтингом для целей европейских санкций, согласно официальному журналу ЕС (.pdf), понимаются консалтинговые услуги, связанные с настройкой компьютерных сетей, установкой аппаратного и программного обеспечения (ПО) или оказания помощи в установке, а также консультации по разработке и внедрению ПО.

Запрет на оказание услуг IT-консалтинга упомянут и в числе санкций, объявленных 30 сентября Великобританией, но пока соответствующие акты опубликованы не были.

Новые санкции могут коснуться «Яндекса», VK и других российских IT-компаний, которые «юридически и технически связаны со своими европейскими структурными подразделениями», а также корпоративных пользователей иностранного программного обеспечения, считает юрист коллегии адвокатов A1 Наталия Стоцкая. У «Яндекса» в Нидерландах зарегистрирована головная структура Yandex N.V., а у VK — дочерняя компания My.com B.V.; у обеих компаний есть структуры и в других европейских странах. В упомянутых компаниях отказались от комментариев “Ъ”.

Запреты затронут и IT-специалистов, релоцировавшихся в ЕС и зарабатывавших на оказании услуг российским компаниям, считает адвокат ЕМПП Мерген Дораев: «Такие услуги станут уголовно наказуемыми в ЕС». Он допустил, что заказчиками услуг могут теперь стать не российские юрлица, а аффилированные с ними компании из ближнего зарубежья, однако такие действия могут быть рискованными и расценены как попытка обхода санкций. По его мнению, в итоге это может еще больше повысить стоимость услуг в IT.

Техническая поддержка ПО сама по себе вряд ли будет расцениваться как IT-консалтинг, полагает партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин: «Если вендор поставил клиенту из России лицензию на определенный срок, то, если полагаться на норму, он сможет продолжать оказывать поддержку. А гарантийное обслуживание никак не может попадать под запреты». При этом он допускает, что отказаться работать с клиентами из России могут, в частности, провайдеры облачных сервисов.

Юристы в европейских IT-компаниях еще до расширения санкций запрещали заключать любые контракты с юрлицами из России, рассказал источник “Ъ” в одной из игровых компаний: «Они же не только оценивают существующие законы, но и страхуются от рисков в будущем. Сегодня партнер не под санкциями, а завтра — попадет под них».

Юрий Литвиненко, Анна Занина