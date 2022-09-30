Вузы перепрограммируются

В российских университетах сократилось число кафедр, которые открывали иностранные IT-компании, покинувшие страну из-за санкций. Их программы охватывали до 30% студентов технических факультетов. Российский бизнес может заменить ушедших вендоров, открывая свои направления, считают эксперты, но в текущей ситуации они вряд ли выделят сопоставимое финансирование: возврат инвестиций в образование часто недостижим в краткосрочной перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Уход западных компаний с российского рынка, который начался из-за военных действий на Украине, повлиял на российские вузы: дополнительные кафедры, которые открывали такие иностранные компании, как Microsoft, IBM и т. д., прекратили существовать. Об этом “Ъ” рассказали в ГК InfoWatch. В компании уточнили, что западные компании вели в российских вузах целый ряд IT-направлений, которые были интегрированы в программы подготовки. Например, Apple и Android помогали обучать студентов в части мобильной разработки, IBM — в сфере программирования, обучением работе с облачными сервисами занималась Oracle, с системами управления предприятием — SAP и так далее, уточнил вице-президент ГК InfoWatch по науке и образованию Андрей Зарубин. По его словам, такие кафедры охватывали около 10–30% студентов в зависимости от вуза, потенциально готовя их к работе в своих компаниях.

В самих университетах и институтах проблему в явном виде не подтверждают, ссылаясь на то, что «давно переориентировались на российских партнеров», а с уходом западных — пострадали разве что узкоспециализированные лаборатории. В Физтех-школе прикладной математики и информатики (ФПМИ) при МФТИ сообщили, что провели «определенные перестановки» в партнерах, но образовательная программа осталась прежней. Среди российских компаний, выступающих партнерами, директор ФПМИ Андрей Райгородский назвал «Яндекс», «Сбертех», «Тинькофф», 1С и т. д.

В НИТУ МИСИС рассказали, что на базе университета с 2015 года действует ИКТ-академия Huawei, в 2021 году более 400 студентов университета получили сертификаты компании. Институт также сотрудничает с VK, Сбербанком и др. Собеседник, близкий к МГУ, рассказал “Ъ”, что на базе профильных факультетов существовали только лаборатории, в структурах которых произошли изменения, но незначительные. В Минобрнауки сообщили, что в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли» созданы «цифровые кафедры», благодаря которым студенты смогут параллельно получать дополнительные компетенции в IT-сфере — «более 110 тыс. студентов зачислены на "цифровые кафедры" 114 вузов».

При грамотном организационном подходе к работе с вузами и достаточном бюджете можно выстроить эффективную систему работы со студентами и обеспечить себя кадрами в долгосрочной перспективе, считает руководитель продвижения бренда работодателя «Аурига» Виктория Плужникова. В IW Group оценивают время обучения студентов в три года: два с половиной года теоретической подготовки, три месяца обучения в профильной академии и три месяца практики.

Но в процессе замещения иностранных партнеров будут сложности, в том числе с материально-технической базой, которую для работы своих кафедр предоставляли зарубежные компании. «Сейчас же отечественные разработчики должны будут взять это обеспечение на себя, может быть, как-то договариваться и делить расходы. Государство, по идее, должно подключаться и дотировать закупку нужного "железа"»,— уверен председатель совета директоров «Серчинформ» Лев Матвеев.

Основным камнем преткновения в оперативном создании кафедр и лабораторий, альтернативных иностранным, являются финансы, отмечает Андрей Зарубин. «Такой размах работы с вузами и учебные материалы такого качества, которыми студентов обеспечивали западные вендоры, далеко не всем отечественным IT-компаниям по карману, а возврат инвестиций в образование — вопрос часто недостижимый в краткосрочной перспективе»,— говорит он. С учетом того, что горизонт планирования максимально сократился, говорит эксперт, в текущей ситуации большинство компаний либо вовсе не станут запускать академические программы, либо постараются максимально снизить их затраты, что отразится на их эффективности.

Татьяна Исакова