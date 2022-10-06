Связанные одним делом

Мещанский райсуд Москвы в особом порядке рассмотрел уголовное дело бывшего гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. Как выяснилось в суде, вместе с другими фигурантами, уже отбывающими сроки, он участвовал в хищении около 1,4 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на реализацию контрактов, заключенных с Минобороны, а также осуществление авторского надзора. Господину Давыдову назначили четыре года и два месяца общего режима, взяв под стражу в зале суда. Ущерб с него взыщут в порядке гражданского судопроизводства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Несмотря на то что уголовное дело Александра Давыдова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, рассматривалось в особом порядке, разбирательство, начавшееся еще летом, затянулось до октября. Судья Ирина Титова не сразу смогла перейти и к прениям сторон, поскольку адвокат господина Давыдова несколько раз представлял положительные характеристики на своего подзащитного и свидетелей, которые говорили о его заслугах в области ВПК.

Государственный обвинитель в ходе прений просил признать подсудимого виновным по нескольким эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорить к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. руб. Также прокурор еще раз огласил текст досудебного соглашения, заключенного Александром Давыдовым, чтобы тот его подтвердил. Получив от подсудимого соответствующее заверение, прокурор вкратце изложил эпизоды его преступной деятельности.

Как уже сообщал “Ъ”, расследование в отношении Александра Давыдова началось в декабре 2017 года после задержания и ареста его советника Дмитрия Семилетова и первого заместителя Олега Савицкого, а также гендиректора ООО «ЭрСиАй» Татьяны Ильиной.

Всем им в СКР вменили в вину соучастие в хищении около 1,4 млрд руб. в ходе реализации контрактов, заключенных с Минобороны.

Было установлено, что в 2013–2015 годах участники ОПГ организовали поставки заказчику вместо дорогих российских маршрутизаторов дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками. Заодно руководителям «Воентелекома» вменили в вину и мошеннические действия при осуществлении авторского надзора за спутниковой связью.

Летом 2018 года все фигуранты признали вину, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и оказались на свободе. При этом все они дали показания на иных участников мошенничества, благодаря которым обвинения были предъявлены бывшим начальнику 1-го управления главного управления связи Минобороны генерал-майору Александру Оглоблину, выступавшему в качестве представителя госзаказчика при подписании договоров с «Воентелекомом», начальнику управления заказов по совершенствованию системы управления военного ведомства полковнику Павлу Кутахову и заместителю начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову.

Кстати, последнего следствие считает организатором мошенничества, в ходе которого стоимость заказываемого у «Воентелекома» оборудования завышалась на 25–50%. Полученные деньги, считает следствие, участники ОПГ делили между собой. Правда, у обвиняемых Кутахова и Арсланова никаких активов найдено не было.

Интересно, что Александр Давыдов начал участвовать в криминальных схемах по предложению своего зама Савицкого. От него же в 2014 году гендиректор «Воентелекома» получил и первый откат в виде автомобиля BMW 535 стоимостью 3,7 млн руб.

Кроме того, отмечалось в приговоре, «за общее покровительство и попустительство по службе» Дмитрий Семилетов устроил родную сестру господина Давыдова в ООО «Омега», где она, ни дня не работая, получала более 630 тыс. руб. в качестве зарплаты.

Судья Титова приговорила бывшего главу «Воентелекома» к четырем годам и двум месяцам заключения, сократив лишь на 100 тыс. руб. запрошенный обвинением штраф. Вошедшие в зал конвоиры надели на Александра Давыдова, который все время, пока оглашали приговор, находился рядом со своим защитником, наручники. Отметим, что его предшественник на посту гендиректора «Воентелекома» Николай Тамодин был осужден за махинации в 2016 году на шестилетний срок.

На сегодняшний день большинство фигурантов громкого уголовного дела также отбывают наказания: господа Оглоблин, Семилетов, Савицкий и Ильина осуждены на сроки от четырех с половиной до трех лет. Дело генерала Арсланова, полковника Кутахова и сотрудника военной приемки Игоря Яковлева, не признающих вину, в закрытом режиме рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде Москвы.

Алексей Соковнин