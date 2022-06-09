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Коммерсантъ FM
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Поставки Минобороны стали частью сделки

Осужден бывший топ-менеджер «Воентелекома»

Как стало известно “Ъ”, четыре года два месяца колонии общего режима получил еще один фигурант громкого расследования о хищениях средств Минобороны при исполнении контрактов с ОАО «Воентелеком». Дело в отношении обвиняемого в особо крупном мошенничестве бывшего первого замдиректора компании Олега Савицкого, полностью признавшего свою вину и заключившего сделку со следствием, Мещанский райсуд Москвы рассмотрел в особом порядке. Месяц назад также в особом порядке на четыре года был осужден экс-советник руководителя «Воентелекома» Дмитрий Семилетов.

Олег Савицкий

Олег Савицкий

Фото: Воентелеком

Олег Савицкий

Фото: Воентелеком

Рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшего первого замдиректора ОАО «Воентелеком» Олега Савицкого уложилось всего в пару заседаний. В ходе прений гособвинитель затребовал для признавшего свою вину и заключившего досудебное соглашение с прокурором подсудимого 4 года 11 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. руб. Судья Ирина Горбулина ограничилась четырьмя годами и двумя месяцами, снизив заодно на 100 тыс. руб. и сумму штрафа. По некоторым данным, защита Олега Савицкого тем не менее посчитала приговор чрезмерно суровым и обжаловала его.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело о махинациях с деньгами Минобороны, выделявшимися ОАО «Воентелеком» на закупку спецтехники для вооруженных сил (ВС) РФ, Следственный комитет России расследует с августа 2013 года. С тех пор оно обросло десятками эпизодов и фигурантов, многие из которых уже даже успели отбыть назначенное судами наказание.

Уголовное дело в отношении Олега Савицкого возбудили 4 декабря 2017 года, и уже на следующий день по ходатайству следствия Хамовнический райсуд Москвы отправил его под стражу. Вместе с ним в СИЗО тогда оказались экс-гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов, его советник Дмитрий Семилетов и гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина. Всем им инкриминировали хищение около полумиллиарда рублей в ходе реализации заключенных с Минобороны госконтрактов на поставки маршрутизаторов, а также осуществление авторского надзора за спутниковой связью.

Летом 2018 года все обвиняемые решили сотрудничать со следствием, заключили досудебные соглашения и оказались на свободе.

В деле же благодаря показаниям в том числе и Олега Савицкого оказались уже высокопоставленные военные — бывший начальник 1-го управления главного управления связи Минобороны Александр Оглоблин, выступавший в качестве представителя госзаказчика при подписании договоров военного ведомства с «Воентелекомом», начальник управления заказов по совершенствованию системы управления Минобороны Павел Кутахов и бывший заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов.

По версии следствия, последний предложил участвовать в схеме хищения бюджетных средств своему приятелю Оглоблину. Тот, в свою очередь, был хорошо знаком с первым замдиректора ОАО «Воентелеком» Олегом Савицким, которому и предложил формировать стоимость заказываемого у компании оборудования с наценкой 25–50%. Олег Савицкий, заручившись поддержкой своего шефа Александра Давыдова, согласился.

В феврале 2022 года генерал Оглоблин, который также заключил досудебное соглашение, дав показания на Халила Арсланова, был приговорен Московским гарнизонным военным судом в особом порядке к 4,5 года лишения свободы. В апреле нынешнего года уже Мещанский райсуд столицы отправил на четыре года в колонию Дмитрия Семилетова, возглавлявшего компании, через которые выводились средства на сторону с последующим их обналичиванием.

Сейчас в том же Мещанском райсуде также в особом порядке рассматриваются дела в отношении еще двух «сделочников» — Татьяны Ильиной и Александра Давыдова.

Процесс в отношении основных фигурантов — генерала Арсланова, полковника Кутахова и сотрудника военной приемки Игоря Яковлева — в 235-м гарнизонном военном суде Москвы назначен на 17 июня.

Олег Рубникович

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