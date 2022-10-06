В плюсе только импорт

Росстат опубликовал оценку ВВП за второй квартал 2022 года, сделанную методом использования доходов (сумма расходов всех секторов на конечное потребление, валовое накопление капитала и запасов, чистый экспорт). Напомним, физический ВВП в годовом выражении за второй квартал просел на 4,1% на фоне роста общего уровня цен (дефлятор ВВП) на 17,1%.

Как следует из новых данных, спрос сократился на 6,4% за счет снижения расходов на конечное потребление (минус 4,1%) и валового накопления (минус 13,8%). Спад конечного потребления связан с сокращением потребительских расходов домашних хозяйств на 5,5%. Валовое накопление падало (на 13,8%) на фоне увеличения трат на капитальные инвестиции (на 3,2%) и резкого сокращения «прироста запасов материальных оборотных средств, преимущественно товаров для перепродажи», сообщает Росстат.

Между тем в структуре ВВП второго квартала траты на запасы снизились до 0,4% с 4%, а на капвложения выросли — до 18,1% с 17,6%. В результате доля валового накопления капитала сократилась — до 18,5% с 21,6% год назад. При этом доля чистого экспорта выросла — до 15,5% с 8,5% за счет сильного превышения цен экспорта энергоресурсов над ценами импорта. Доля расходов на конечное потребление за год сократилась на 3,9 процентного пункта (п. п.) — до 66%.

В источниках доходов, из которых оплачивался ВВП во втором квартале, доля валовой прибыли увеличилась до 52,3% с 45,8%, а оплаты труда за год снизилась на 1,5 п. п.— до 42,1%. Доля чистых налогов на производство и импорт снизилась с 10,6% до 5,6% за счет сокращения налогов на импорт и роста субсидий на производство (преимущественно при трудоустройстве безработных граждан, поясняют в Росстате).

Отметим, что, по оценке Всемирного банка (ВБ), положительный вклад в изменение ВВП в 2022 году внесут лишь траты на импорт (см. график). В 2023-м на фоне ухудшающихся прогнозов по рецессии (см. “Ъ” от 5 октября) такой вклад будут давать только расходы на запасы, и лишь в 2024 году к положительному вкладу вернутся все направления использования доходов, а вклад импорта станет отрицательным. «Рецессия продолжится в 2023 году в связи с санкциями, затем — стабилизация. Но среднесрочный и долгосрочный рост будет очень низким, так как Россия потеряла доступ к основным источникам производительности»,— заключают в ВБ.

Артем Чугунов