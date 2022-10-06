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Коммерсантъ FM
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Дело «Воентелекома» исправил Мосгорсуд

Участнику хищений у Минобороны вышла существенная скидка

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд пересмотрел уголовное дело в отношении экс-советника гендиректора АО «Воентелеком» Дмитрия Семилетова. И без того незначительный срок, назначенный ему за особо крупное мошенничество в области ВПК, был сокращен, поскольку господин Семилетов первым из фигурантов коррупционного расследования заключил сделку с прокуратурой, раскрыв обстоятельства масштабных махинаций.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дмитрий Семилетов и его защита обжаловали приговор, вынесенный в апреле 2022 года. Тогда экс-советник гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова был признан Мещанским райсудом виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как вслед за главным следственным управлением СКР установил суд, господин Семилетов, вступив в сговор с другими фигурантами, в том числе с бывшим начальником 1-го управления главного управления связи Минобороны генерал-майором Александром Оглоблиным и его непосредственным начальником — заместителем руководителя Генштаба ВС РФ генерал-полковником Халилом Арслановым, участвовал в хищении более полумиллиарда рублей, выделенных на реализацию заключенных с Минобороны госконтрактов на поставки маршрутизаторов, а также осуществление авторского надзора за одним из проектов, связанных со спутниковой связью.

По результатам рассмотрения в особом порядке дела господина Семилетова ему было назначено четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф. Осужденного, который находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, взяли под стражу в зале суда.

Обжалуя приговор, защита господина Семилетова указала, что назначенное наказание, по ее мнению, является чрезмерно суровым, не соответствующим обстоятельствам совершенного преступления, а также личности осужденного. Последний в ходе досудебного и судебного производства «последовательно давал признательные показания, раскаялся, настаивал на рассмотрении уголовного дела в особом порядке, что свидетельствует о возможности его исправления без лишения свободы». При этом адвокат отмечал, что с начала уголовного преследования, то есть с декабря 2017 года, господин Семилетов первым из соучастников преступления полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, дав признательные и изобличающие показания по обстоятельствам уголовного дела. Более того, «занимая деятельную и конструктивную позицию», предприниматель не только в полном объеме выполнил свои обязательства в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой, но и «значительно расширил их, дав показания, изобличающие в совершении хищений бюджетных денежных средств ранее неизвестных следствию соучастников преступления». Также, по данным защиты, обвиняемый содействовал «производству многочисленных сложных судебных финансово-экономических экспертиз», дал показания о том, где находится похищенное имущество, и возместил часть ущерба.

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, Мосгорсуд, рассматривая жалобу защиты, не выявил. Выводы суда первой инстанции о назначении господину Семилетову основного наказания в виде лишения свободы с его реальной изоляцией от общества, а также дополнительного наказания в виде штрафа были признаны апелляционной инстанцией верными. Однако было решено, что смягчающие вину экс-советника обстоятельства, в том числе наличие малолетних детей, при вынесении приговора были учтены не в полном объеме. В результате срок ему сократили до трех лет и шести месяцев, а затем из этого наказания вычли порядка десяти месяцев, которые из расчета полтора дня за один день он провел в СИЗО.

Отметим, что уголовные дела в отношении экс-главы «Воентелекома» Давыдова и генерала Арсланова еще рассматриваются. Разжалованный в рядовые генерал Оглоблин получил четыре года и шесть месяцев, первый заместитель гендиректора «Воентелекома» Олег Савицкий — четыре года и два месяца, а работавшая с ними коммерсант Татьяна Ильина — три года. Ущерб, нанесенный «Воентелекому» и Минобороны, потерпевшие стороны с них могут взыскать в порядке гражданского судопроизводства.

Николай Сергеев

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