Дело «Воентелекома» рассудили за сутки

92 3 мин. ...

Как стало известно “Ъ”, в Москве вынесен первый приговор по трем уголовным делам о хищениях средств Минобороны при исполнении контрактов с ОАО «Воентелеком». Четыре года заключения в особом порядке получил бывший советник руководителя предприятия Дмитрий Семилетов, полностью признавший свою вину. Благодаря показаниям, которые в рамках сделок со следствием дали он и другие фигуранты, вскоре под суд пойдет бывший замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Савицкий

Фото: voentelecom.ru Олег Савицкий

Фото: voentelecom.ru

По данным “Ъ”, в Мещанский райсуд поступили уголовные дела в отношении бывших первого замдиректора ОАО «Воентелеком» Олега Савицкого, советника руководителя предприятия Дмитрия Семилетова, а также директора компании ООО «Эр-Си-Ай» Татьяны Ильиной. Всем им главным следственным управлением СКР инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК,— мошенничество в особо крупном размере. По соответствующим обвинениям фигуранты были задержаны, а потом арестованы Хамовническим райсудом еще в конце 2017 года.

Посидев в СИЗО, они заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой, дав показания, благодаря которым под стражей оказался бывший глава 1-го управления главного управления связи (ГУС) Минобороны Александр Оглоблин, выступавший в качестве представителя госзаказчика при подписании договоров военного ведомства с «Воентелекомом». Генерал-майор также заключил сделку о досудебном сотрудничестве, способствовав вместе с другими фигурантами аресту начальника ГУС — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, которому помимо хищений инкриминируется взятка, а также начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахова.

Московский гарнизонный военный суд в особом порядке назначил господину Оглоблину четыре с половиной года колонии общего режима, лишив в качестве дополнительного наказания званий и наград. К моменту разбирательства, которое прошло в начале февраля, отставной генерал давно был на свободе, поэтому его взяли под стражу в зале суда.

На свободе до судебных разбирательств находились и господа Савицкий, Семилетов и Ильина. С делом господина Семилетова судья Олеся Менделеева разобралась за одно заседание, назначив на днях фигуранту четыре года заключения и штраф в размере 800 тыс. руб. Исковые претензии потерпевшей стороны, как и в деле генерала Оглоблина, будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства. Затем перед судом предстанет госпожа Ильина.

В тот же Мещанский райсуд, очевидно, будет направлено и давно законченное дело экс-гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова, которого задержали одним из последних. Он также признал вину и деятельно раскаялся.

По версии следствия, топ-менеджеры «Воентелекома» мошенничали при исполнении заключенных с 2013 года контрактов с Минобороны. В рамках соглашений они должны были поставить военному ведомству маршрутизаторы и радиостанции, изготовленные из деталей российских производителей, что существенно увеличивало их цену. Вместо этого практически вся начинка изделий закупалась в КНР, а в России осуществлялась лишь ее сборка. Ущерб, нанесенный действиями обвиняемых, по данным СКР, превысил 1,5 млрд руб. Впрочем, в финальных материалах дел он может измениться.

Отметим, что на днях, по данным “Ъ”, закончили ознакомление с материалами своего дела господа Арсланов и Кутахов.

Генерал-полковнику, напомним, вменяется в вину ущерб уже на сумму 6,7 млрд руб., в том числе по эпизоду, связанному с закупкой для войск радиостанций «Азарт» по завышенным ценам, а также взятка в 12 млн руб. от руководителя Ярославского радиозавода Сергея Якушева.

Генерал и полковник свою вину категорически не признают, а их представители отмечают, что это, пожалуй, первое расследование, в котором «сделочников» оказалось больше обычных обвиняемых. По их словам, на сотни томов уголовных дел каждого из них ушло только бумаги на несколько миллионов рублей, которые вполне можно было сэкономить, объединив признавшихся фигурантов в одно производство. Если Генпрокуратура согласится с выводами предварительного следствия по делу военных, обвинение может быть утверждено уже на следующей неделе.

Николай Сергеев, Олег Рубникович