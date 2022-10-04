Человек со стороны

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян предложил бывшему российскому бизнесмену, одному из основателей Московской школы управления «Сколково» и инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубену Варданяну возглавить правительство. Господин Варданян приехал в регион в сентябре, отказавшись от гражданства РФ. Собеседники “Ъ” в Ереване отмечают: если ему удастся добиться успехов на посту государственного министра правительства НКР, то в дальнейшем он вполне сможет попробовать силы и на политической сцене Армении, где силен запрос на альтернативу как власти, так и оппозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Армянские эксперты считают, что сам приезд Рубена Варданяна в разрушенный войной Карабах может стать для бывшего российского бизнесмена ступенькой в большую политику

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Армянские эксперты считают, что сам приезд Рубена Варданяна в разрушенный войной Карабах может стать для бывшего российского бизнесмена ступенькой в большую политику

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Утром 4 октября стало известно, что глава непризнанной НКР Араик Арутюнян предложил бывшему российскому предпринимателю Рубену Варданяну стать государственным министром, то есть возглавить правительство подконтрольной армянским силам части Карабаха. «Я предложил благотворителю, общественному деятелю с большим опытом и знаниями Рубену Варданяну занять должность государственного министра Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха.— “Ъ”), и я готов предоставить ему широкие полномочия по принятию решений и их реализации»,— заявил господин Арутюнян. Он выразил надежду, что «сотрудничество начнется уже в ближайшие недели», и заверил, что вовсе не считает работу действующего госминистра Артака Бегларяна неэффективной, просто из-за существующих вызовов «необходимо консолидировать общенациональные усилия».

Рубен Варданян, в 2021 году занимавший 116-е место в списке богатейших людей РФ, еще в начале сентября заявил о решении отказаться от российского гражданства и уехать в Карабах. У многих заявление господина Варданяна тогда вызвало вопросы. Будучи одним из основателей Московской школы управления «Сколково» и инвестиционной компании «Тройка Диалог», а также участником ряда других успешных проектов, он внезапно изъявил желание переехать в регион, государственность которого официально не признает ни одна страна мира, включая Армению, а Азербайджан после победы в войне 2020 года ставит вопрос о возвращении полного контроля над Карабахом. С другой стороны, Рубен Варданян давно проявлял интерес к судьбе Карабаха, занимался благотворительностью и реализовал несколько гуманитарных проектов в Армении, а в октябре 2020-го, в разгар войны в регионе, попросил президента России Владимира Путина помочь в решении конфликта.

В интервью российской редакции Forbes в начале сентября Рубен Варданян заявил, что принял решение о переезде в Карабах, чтобы местные жители «получили сигнал, что они не одни… что есть люди, готовые вместе с ними пройти очень непростой путь». Он заверил, что не планирует занимать государственных должностей, а хочет «иметь полную свободу действий, в том числе с моральной точки зрения». Господин Варданян признался, что до июня 2021 года, когда он получил гражданство Армении, у него не было другого паспорта, кроме российского. Тем не менее в том же интервью он допустил, что может возникнуть ситуация, когда ему придется или он посчитает «правильным принять государственную должность». «В Армении законодательство запрещает иметь двойное гражданство госслужащим и владеть активами за рубежом. К тому же ты должен прожить какое-то время в стране и не иметь в течение этого времени иного гражданства, чтобы занять государственный пост»,— пояснил бизнесмен.

Примечательно, что в армянском обществе существует высокий спрос на альтернативные политические силы, напомнил “Ъ” близкий к правительству собеседник, пожелавший остаться неназванным. По его словам, после войны 2020 года в республике сложилась парадоксальная ситуация, когда действующая власть во главе с премьер-министром Николом Пашиняном не пользуется полноценной поддержкой общества, но все равно побеждает в ходе большинства выборов, поскольку оппозиция в лице прежних руководителей страны еще хуже воспринимается населением. «Публично Варданян дистанцировался от армянской политики, целенаправленно уехал в Арцах и заявил о намерениях работать там, однако это вполне может стать промежуточным этапом, учитывая его репутацию в Армении, международные связи и, конечно, запрос на альтернативу»,— считает информированный собеседник “Ъ”. При этом он отметил, что следующие парламентские выборы в республике должны состояться в 2026 году, поэтому идти сразу в армянскую политику сейчас означало бы создать дополнительное напряжение в стране, которая и так проходит через непростой этап.

Кстати, Рубена Варданяна в местной прессе часто связывают с новой партией «Страна для жизни», не представленной в парламенте, но неплохо себя проявившей на последних муниципальных выборах.

Например, в общине Алаверди Лорийской области «Страна для жизни» даже обошла «Гражданский договор» Никола Пашиняна, заняв по итогам первое место. Впрочем, сам господин Варданян какие-либо связи с этой политической силой отрицает, хотя и признает, что с уважением относится к Мане Тандилян и Месропу Аракеляну — создателям партии. «Вместо того чтобы заниматься наклеиванием ярлыков на людей — “предатель”, “коррупционер”,— надо обращать внимание на то, какую страну мы строим, к какому будущему мы стремимся. И очень правильно, когда создаются партии, идеи которых устремлены именно в будущее, а не обращены назад к прошлому»,— прокомментировал слухи о связях со «Страной для жизни» бизнесмен в интервью Armenia Today.

Между тем директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян считает, что в нынешней ситуации занятие должности в Карабахе можно расценивать скорее как «удаление от политической системы Армении», поэтому конкретно сейчас перспективы появиться в армянской политике у Рубена Варданяна не прослеживаются. «Кроме того, должность госминистра аналогична посту премьер-министра, а значит, человек, назначенный на это место, будет заниматься в первую очередь экономическими проблемами, а не политическими»,— сказал “Ъ” эксперт.

По мнению другого армянского политолога Джонни Меликяна, один только приезд крупного бизнесмена в Карабах может дать импульс для развития региона и консолидации армянской общины. «Другое дело, что от успеха в Арцахе может зависеть и политическое будущее самого Варданяна, это вполне может стать трамплином в армянскую политику, если, конечно, у него есть такая цель»,— заявил эксперт “Ъ”.

Алексей Забродин, Ереван