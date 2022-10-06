Полимеры нащупали дно

Российский рынок нефтехимической продукции, пострадавший от проблем с транспортировкой и прямых санкций ЕС, пока не демонстрирует резкого падения объемов выпуска. За январь—август существенно снизилось производство лишь отдельных видов полимеров, а некоторые сегменты даже показали рост благодаря импортозамещению. Итоги года, впрочем, будут зависеть в том числе от содержания восьмого пакета санкций ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Логистические сложности и прямые ограничения закупок со стороны ЕС стали причиной снижения производства многих видов нефтехимической продукции в России в январе—августе. Так, по данным Росстата, наиболее существенно (на 25,7%) просел выпуск ксилолов (используются как растворители и пластификаторы), изопропилового спирта (на 12,4%), полиамидов (на 12,3%), полипропилена (на 7%), а также поливинилхлоридов (на 4,6%) и фенола (на 4,9%).

Как указывают в ЦЭП Газпромбанка, хотя причины снижения производства во многом похожи, есть и различия. В частности, в случае со сжиженным пропаном основным фактором оказались трудности с экспортной логистикой сжиженных углеводородных газов. В то же время спад выпуска фенола, полипропилена, изопропилового спирта обусловлен ограничениями поставок этой продукции на европейский рынок с 1 июля, отмечают эксперты банка. По их оценке, доля экспорта в ЕС в объеме выпуска перечисленных веществ в РФ составляет до 84%. При этом снижение производства поливинилхлорида и полистирола, по мнению ЦЭП, можно объяснить спадом спроса в автопроме и замедлением российского строительного сектора. Выпуск полиамида упал, вероятно, из-за обрушения спроса со стороны автопрома, считают эксперты.

В то же время в некоторых сегментах нефтехимии наблюдалась положительная динамика. Так, выпуск полиакрилатов (используются для производства оргстекла, красок и лаков) вырос на 20,5%, что аналитики связывают с необходимостью замещать импортные акриловые полимеры. По их мнению, рост производства метанола на 3,6% объясняется эффектом низкой базы прошлого года. По данным “Ъ”, на данный момент многие крупные производители столкнулись со сложностями экспорта метанола, что вынудило их существенно снижать объемы производства (см. “Ъ” от 26 сентября).

Источники “Ъ” на рынке не ожидают ухудшения динамики производства нефтехимической продукции в четвертом квартале. По их мнению, по итогам 2022 года показатели сохранятся на таком же уровне или даже улучшатся. Собеседники “Ъ” объясняют это тем, что проблема сбыта во многом уже решена. По их словам, компаниям удается постепенно переориентировать поставки в Азию, а также наладить альтернативные поставки необходимых компонентов.

Официально в компаниях сектора комментировать ситуацию не стали, но в сентябре глава СИБУРа Михаил Карисалов говорил, что компании удалось найти решение большей части вопросов, связанных с санкциями европейских поставщиков, благодаря поставкам из дружественных стран, а также использованию собственных наработок. Он также сообщал, что СИБУР смог перенаправить из Европы в Азию около 30% продуктового портфеля. В то же время, по оценкам топ-менеджера, в области специальной химии и катализаторов России потребуется два-три года на замещение европейских поставок.

Гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов подтверждает относительную стабилизацию ситуации на рынке нефтехимической продукции. Он отмечает, что многое будет зависеть от возможностей российских нефтехимических компаний по экспорту в Азию, учитывая, что крупнейший рынок — Китай — стремительно сокращает импорт полимеров, так как правительство страны взяло курс на полную технологическую независимость и замещение импорта. По мнению господина Базунова, также существенно содержание восьмого пакета санкций ЕС, который может включить дополнительные ограничения на экспорт полимеров из РФ, что создаст дополнительный профицит на внутреннем рынке.

Ольга Мордюшенко