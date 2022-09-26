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Коммерсантъ FM
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Метанол застрял в России

Его производство снижается из-за отсутствия спроса

В России накапливаются проблемы со сбытом нефте- и газохимической продукции. Из-за закрытия европейских рынков и падения внутреннего потребления производители метанола вынуждены до минимума сокращать производство и за бесценок продавать продукцию в Китай, чтобы полностью не останавливать заводы. Низкие цены на метанол, несмотря на дорогое сырье, держатся и в Европе. В перспективе, считают эксперты, есть все предпосылки для их роста, но планы по строительству новых заводов в России, скорее всего, будут отменены.

Как стало известно “Ъ”, в России начинают останавливаться крупнейшие производства метанола. Проблемы возникли у «Томск Газпрома», «Щекиноазота», «Метафракса», а также «Томета» (мощность по метанолу 900 тыс. тонн в год, находится под конкурсным управлением в рамках процедуры банкротства). «Томет» технологически связан с площадкой «Тольяттиазота», который в прошлом году вошел в состав «Уралхима». По данным “Ъ”, «Томет» работает с загрузкой менее 30%, остальные предприятия, как уверяют собеседники “Ъ”, как минимум частично остановлены. В компаниях либо не стали комментировать ситуацию, либо не ответили на запрос “Ъ”.

В России метанол, который является одним из первых переделов природного газа, производят девять компаний. Их суммарные производственные мощности оцениваются в 4,5 млн тонн в год, экспорт составляет около 2 млн тонн. В 2021 году этот сектор активно рос на фоне высоких мировых цен, и некоторые компании («Щекиноазот», «Метафракс») расширяли мощности. Мировой рынок, по оценке E&Y, составляет около 85 млн тонн, около половины которых перерабатывается в Китае. К 2025 году глобальные объемы производства метанола могут вырасти до 110–120 млн тонн.

Российские компании планировали активно увеличивать производство. Так, около 1 млн тонн в год планировалось производить в рамках Находкинского завода минеральных удобрений (изначально принадлежал Аркадию Ротенбергу, но затем развитием проекта занялся его партнер Артем Оболенский, запуск производства метанола запланирован на 2023 год). Еще 1,7 млн тонн в год планировал выпускать «Еврохим» на своей площадке в Кингисеппе. Помимо этого завод по производству метанола на 1,8 млн тонн в Усть-Луге в 2023 году собирался запускать «Русхим» экс-депутата Госдумы Виталия Южилина, аналогичный проект на 1,7 млн тонн планировала Балтийская газохимическая компания (владелец — «Балтийский метанол» Ильи Трабера и Владимира Круглова).

При этом основные объемы экспорта из России шли в Европу, так что уже в марте с поставками стали возникать проблемы, так как они осуществлялись через иностранные порты (ключевой — в Финляндии). При этом формально метанол не попал под санкции ЕС. Российские морские отгрузки через Усть-Лугу были ограничены мощностями по перевалке. Внутреннее потребление метанола, поясняют собеседники “Ъ” на рынке, хоть и росло в 2021 году (например, за счет роста переработки на «Нижнекамскнефтехиме»), в 2022 году начало снижаться, не обеспечивая спрос на выпускаемые объемы.

Сейчас, говорят источники “Ъ”, компании стараются продать максимальные объемы в Китай даже по минимальной цене, чтобы не допустить полной остановки производства, так как мощности для хранения ограничены, а перезапуск производства — затратное мероприятие. Но в Китае, отмечают собеседники “Ъ” на рынке, тоже слабый спрос на фоне очередных локдаунов, что давит на стоимость метанола, при этом нетбэки у российских компаний низкие из-за выросшего транспортного плеча.

Эксперты отмечают, что цены на метанол в мире сейчас относительно низкие, несмотря на рост цен на газ. Так, независимый эксперт Леонид Хазанов указывает, что в ЕС цены на метанол с февраля 2022 года находятся на уровне выше $600 за тонну на фоне падения производства на ряде химических предприятий из-за дороговизны газа. При этом есть объективные предпосылки к росту цен на метанол вследствие ожидаемых новых остановок заводов, отмечает он. В США цены сейчас стабильны, находясь в диапазоне $560–590 за тонну, и пока оснований для их подъема нет, полагает он.

Источники “Ъ” на химическом рынке напоминают, что сложная ситуация с профицитом в России сложилась не только с метанолом. Аналогичная проблема возникла в секторе сжиженных углеводородных газов. Собеседники “Ъ” предполагают, что строительство новых мощностей метанола в России будет заморожено или как минимум проекты будут сдвинуты сильно вправо с учетом отсутствия гарантированного спроса. При этом текущие мощности останутся на низкой загрузке, пока не будут налажены новые маршруты экспорта и не вырастет потребление на рынках Азии.

Ольга Мордюшенко

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