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Коммерсантъ FM
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Химия застряла на Дальнем Востоке

Получатели опасных грузов жалуются на задержки в перевозках

Логистика опасных химгрузов, импортируемых в Россию из Азии через порты Дальнего Востока, существенно усложнилась из-за изменения требований ОАО РЖД для принятия их к перевозке. Участники отрасли считают, что новые правила, по которым им, например, нужно возить порожнюю тару вместе с полной, увеличивают расходы и время оформления, предлагая хотя бы унифицировать правила перевозок между Россией и Китаем. В портах подтверждают замедление обработки опасных химгрузов, в то время как в ОАО РЖД массовых сбоев не видят.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в дальневосточных портах сложилась критическая ситуация с доставкой сырьевой химической продукции из Китая и других стран Юго-Восточной Азии из-за новых правил ОАО РЖД по перевозке опасных грузов. Речь идет, например, о таких товарах, как клеи, растворители и краски. Изменения коснулись требований к схемам размещения и крепления подобных товаров внутри контейнеров.

Источник “Ъ” отмечает, что законодательно правила вступили в силу с 1 января, но фактически филиалы ОАО стали требовать их исполнения к июлю. В частности, при перевозке жидких опасных грузов вагонами или контейнерами грузоотправитель обязан помещать в них не менее 1% мест порожней тары. То есть, поясняет источник “Ъ” в одном из грузополучателей, теоретически, если вдруг одна из бочек с опасным грузом будет повреждена, должна быть возможность заменить ее на запасную.

Но на практике выполнить такую операцию в пути или в порту невозможно, отмечает собеседник “Ъ”, при этом порожнюю тару приходится декларировать отдельно и делать на нее сертификат соответствия, что влечет дополнительные затраты и замедляет процесс оформления. Объем застрявших грузов на рынке оценивают в тысячи тонн.

Как сообщили в Союзе переработчиков пластмасс, контейнеровозы находятся на рейде в порту Владивостока и Находки иногда более двух недель. Там отметили, что отказы станций в приеме опасных грузов в перевозке привели к затаренности портов. «Невозможность сгрузить доставленные контейнеры приводит к проблеме вывоза следующих за ними грузов и серьезному удорожанию логистики»,— утверждают в СПП.

В союзе считают, что речь может идти об остановке некоторых российских производств из-за задержек поставок сырья. СПП 12 сентября, обращая внимание на подобные проблемы в порту Находка, направил в Минтранс письмо с просьбой разъяснить, какие меры принимаются для устранения возникших трудностей на станции Находка-Восточная.

В Минтрансе на запрос “Ъ” не ответили. В ОАО РЖД подтвердили, что правила действуют с 1 января, с тех пор не менялись и обязательны для всех грузоотправителей. «Задержки в отправке отдельных контейнеров возможны при обнаружении несоответствия установленным нормам по размещению или креплению грузов. Это явление не носит массового характера и вряд ли может существенно повлиять на перерабатывающую способность портовых терминалов»,— поясняют в монополии.

В Global Ports (управляет Восточной стивидорной компанией, ВСК, в Находке) сообщили, что ВСК работает штатно, обрабатывает грузы в соответствии с регламентами, в том числе с учетом новых требований к приему и отправке опасных грузов. «Но требования, действительно, создают необходимость дополнительных технологических процедур, что означает дополнительную нагрузку на грузополучателей и терминалы как грузоотправителей, так как влечет за собой снижение скорости обработки опасных грузов и дополнительные расходы на крепежные материалы»,— уточнили в компании.

По мнению гендиректора СПП Петра Базунова, даже если ОАО РЖД не согласится отменить требования, улучшить ситуацию можно за счет согласования на межправительственном уровне общих требований по упаковке опасных грузов между Россией и крупнейшими грузоотправителями — Китаем, Турцией и Индией. Сейчас, отмечает он, из-за различий в правилах китайские поставщики не всегда могут выполнить требования ОАО РЖД.

Независимый эксперт Леонид Хазанов отмечает, что перевозки на восточном направлении активно растут из-за западных санкций, так что у получателей грузов на счету буквально каждый день. Проблемы с логистикой, подчеркивают он, усложнят ситуацию для производителей и переработчиков химической продукции, «которым и без того сейчас тяжело».

Ольга Мордюшенко, Наталья Скорлыгина

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