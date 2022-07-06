Китай тянет резину

Импорт шин в Россию в первом полугодии вырос на 28% за счет прироста поставок из Китая. Это связано с приостановкой крупнейшими иностранными игроками их выпуска в РФ, а также поставок из Европы. При этом из статистики КНР, Индии и Турции следует, что в денежном выражении наиболее активно в России прирастают поставки шин для сельхоз- и спецтехники. Заводы по ее производству в РФ не простаивают в отличие от автопрома. Также, отмечают аналитики, в этих сегментах традиционно наблюдалась наибольшая зависимость от импорта из Европы, который сейчас и замещается поставками из Китая, Индии и Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Импорт шин в Россию в первом полугодии вырос на 28%, до 10,9 млн штук, следует из данных системы маркировки «Честный знак», с которыми ознакомился “Ъ”. Пик поставок пришелся на март: за месяц в страну было ввезено 2,3 млн шин (на 18,8% больше, чем годом ранее). Тогда в стране остановились крупные шинные производства иностранных брендов — Bridgestone, Continental (позднее был перезапущен), Michelin и Yokohama, европейские игроки также заявили о прекращении импорта, и уже в апреле объемы ввоза удвоились. В статистике учтены шины как для автомобилей, так и для спец- и сельхозтехники. В итоге доля импорта на рынке составила 30%.

Прирост поставок обеспечен китайским импортом: так, поставки из КНР в январе—июне увеличились сразу на 44,7%, до 3,8 млн штук. В то же время отгрузки из Кореи упали на 54%, до 767,2 тыс. штук, Японии — на 44,9%, до 527,5 тыс., Люксембурга — на 60%, до 336 тыс., Германии — на 42,2%, до 304,5 тыс. штук. Поставки шин из ЕС стремительно сокращаются на фоне санкций: в апреле было поставлено шин для автомобилей на €213 тыс. против €23,3 млн в феврале, для агро- и лесной техники — €310,5 тыс. против €3,5 млн, техники для добычи и строительства — €484 тыс. против €5,3 млн.

В денежном выражении импорт шин всех видов из Китая в РФ за пять месяцев вырос на 58,9%, до $252 млн. При этом поставки шин для автомобилей в РФ — объемообразующего сегмента рынка — приросли только на 9,6%, до $58,4 млн. В мае они были в полтора раза ниже, чем в январе, и на 35% ниже мая прошлого года — $5,7 млн. В то же время отгрузки для техники, используемой в строительстве и добыче, активно прирастали ежемесячно, а в мае и вовсе превысили объемы прошлого года в 4,8 раза ($31,5 млн). По итогам января—мая в этом сегменте импорт шин из КНР вырос в 2,8 раза, до $85,3 млн. Схожая динамика в сегменте шин для сельскохозяйственной или лесохозяйственной техники — рост в 2,4 раза, до $3,5 млн.

44,7 процента составил рост импорта шин из Китая в Россию в первом полугодии 2022 года

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что более активный прирост поставок шин для сельхоз- и спецтехники может объясняться тем, что рынок РФ и ранее был зависим от импорта из других стран, а после начала проблем с логистикой и санкционных ограничений в марте начал перестраиваться на поставки из Китая. «Нужно было оперативно найти альтернативу традиционным шинам»,— отмечает он. Как писал “Ъ” 2 июня, участники шинного рынка РФ и отечественные машиностроители выражали опасения дефицита определенных типоразмеров шин для сельхоз- и спецтехники, поскольку те не производятся в РФ. При этом, помимо импорта из Китая, аграрии указывали на индийских и турецких поставщиков. Импорт шин для агротехники и лесозаготовительной техники из Индии в январе—апреле (наиболее актуальные данные) упал на 33,8%, до $80 тыс., для добычи и строительства — на 20,3%, до $2,7 млн. Поставки шин для автомобилей из Индии осуществлялись только в 2022 году — на $30 тыс. Из Турции отгрузки за пять месяцев сократились на 9,8%, до $8,8 млн, что значительно меньше китайского импорта. В то же время экспорт в РФ шин для добычи и строительства вырос на 40%, до $2,4 млн, агро- и лесозаготовительной техники — на 39,1 млн.

Дмитрий Бабанский отмечает, что темпы роста импорта в сегменте автомобилей ниже в том числе и из-за того, что большинство автозаводов РФ простаивали весной и сейчас продолжается простой на площадках иностранных марок — соответственно, поставки на конвейер здесь упали.

Всего на складах в РФ сейчас 80 млн шин и покрышек при среднемесячном объеме потребления на уровне 3,6 млн штук, сообщают в ЦРПТ (оператор «Честного знака»). Фактически это эквивалентно объемам шин и покрышек, которые были на складах в РФ на конец марта,— 79 млн (см. “Ъ” от 7 апреля). При этом производство, вероятно, продолжит замещаться импортом: крупные игроки Michelin и Nokian Tyres уже объявили об уходе из РФ и реализации своих активов до конца года (см. “Ъ” от 28 июня).

Ольга Никитина