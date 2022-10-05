Резервисты не доехали до фронта

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова обратилась в военное управление СКР и военную прокуратуру по факту гибели двух резервистов на территории Еланского гарнизона (Свердловская область). Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также считает в этой связи необходимым проверить условия мобилизации и причины «трагических ситуаций». В пресс-службе Центрального военного округа не стали комментировать инцидент, но подтвердили, что следователи приступили к проверке. В близлежащих магазинах резервистам перестали продавать алкоголь. С ревизией в Елань направляется главком сухопутных войск России генерал Олег Салюков.
Татьяна Москалькова просит проверить условия, которые были созданы на Еланском полигоне для резервистов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
О гибели нескольких мобилизованных, которых на прошлой неделе доставили в 473-й окружной учебный центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск (расположен в закрытом п/о Порошино в Калиновском сельском поселении Камышловского муниципального района), стало известно в понедельник. Информацию о двух погибших “Ъ” подтвердила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, добавив, что оба родом из Курганской области. Она отметила, что достоверной причины смерти резервистов не знает, но один из них мог скончаться из-за эпилепсии на фоне алкогольного отравления. После этого в близлежащих магазинах перестали продавать алкоголь мобилизованным. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
В среду внимание к этой теме привлекла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. На брифинге в Екатеринбурге она заявила, что омбудсмены не имеют права вмешиваться в следствие и в судебный процесс, причины смерти мобилизованных должны установить правоохранительные органы.
«Я считаю, что есть основание обратиться к военному прокурору с просьбой, во-первых, проверить ситуацию с условиями мобилизации и с условиями, которые были созданы в связи с этой трагической ситуацией, и в следственные органы с тем, чтобы была правильно дана процессуальная оценка этим событиям»,— заявила госпожа Москалькова.
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова пояснила, что уже обратилась и в военное управление СКР, и к военному прокурору Еланского гарнизона. «Расследование проводится, с военным прокурором мы каждый день на связи,— заверила госпожа Мерзлякова.— Уполномоченный по правам человека Курганской области тоже хочет понять, кто больше виноват: или военкомат, направивший человека, не поняв, что у него эпилепсия, либо здесь вовремя (помощь.— “Ъ”) не оказали».
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова (слева) и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В пресс-службе ЦВО отказались от комментариев, пояснив, что военные следователи приступили к проверке.
Об алгоритме расследования подобных трагедий “Ъ” рассказал адвокат Константин Маркин, специализирующийся на защите военнослужащих. Проверку должен провести военно-следственный отдел СКР, контролировать ее ход и реагировать на результат предстоит органам прокуратуры. Господин Маркин отмечает, что квалификация преступления (если оно имело место) и привлечение ответственных руководителей возможны только после возбуждения уголовного дела. «Однако сейчас нельзя сказать, идет ли речь в данном случае о халатности, превышении должностных полномочий или ином составе,— полагает он.— Кроме того, до результатов проверки и возбуждения дела нельзя говорить и о списке потенциально ответственных должностных лиц: руководителях гарнизона или сотрудников военкомата, которые могли не проводить медосвидетельствования».
При этом адвокат отмечает, что у армейского руководства на местах, то есть в гарнизонах и учебных частях, «массовые вопросы» из-за того, что прибывающие резервисты не проходили медкомиссий.
«Насколько я могу судить, это связано с непониманием регламента проведения мобилизации,— считает эксперт.— В России ее не объявляли с 1941 года, и сейчас, вероятно, военкомы стремятся выполнить план».
Еланский гарнизон в ближайшее время посетит главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал Олег Салюков, рассказал “Ъ” Максим Иванов. «Это плановая проверка. Салюков проверит, как проходит мобилизация, в каких условиях содержатся бойцы. Посмотрит на кухню, оценит спальные места, как идет подготовка»,— пояснил парламентарий, добавив, что визит генерала не связан с гибелью мобилизованных в Елани.
Максим Иванов подчеркнул, что в основном прибывшие в учебку не жалуются на условия размещения. На прошлой неделе, как сообщал “Ъ”, учебный центр в Елани столкнулся с нехваткой оборудования и необходимых средств для размещения мобилизованных. Одной из причин стали высокие темпы мобилизации: рассчитанная на размещение 3,5 тыс. человек воинская часть была экстренно переоборудована на прием вдвое большего количества резервистов.
С проверкой Елань уже посетил министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов. Министр доложил, что к его визиту мобилизованные были распределены по подразделениям, размещены в казармах или палатках. «Тепло, палатки, печки, дрова — все расположено аккуратно, как и должно быть в воинском подразделении, находящемся в полевых лагерях,— рассказал Виктор Батмазов.— Есть баня. Никаких отклонений».
Отметим, ранее врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков отказался уточнить, сколько граждан будет призвано в регионе в рамках частичной мобилизации, сославшись на то, что такая информация имеет гриф ограниченного доступа, и уточнив, что 15–20% от общего числа резервистов составляют добровольцы.