Резервисты не доехали до фронта

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова обратилась в военное управление СКР и военную прокуратуру по факту гибели двух резервистов на территории Еланского гарнизона (Свердловская область). Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также считает в этой связи необходимым проверить условия мобилизации и причины «трагических ситуаций». В пресс-службе Центрального военного округа не стали комментировать инцидент, но подтвердили, что следователи приступили к проверке. В близлежащих магазинах резервистам перестали продавать алкоголь. С ревизией в Елань направляется главком сухопутных войск России генерал Олег Салюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова просит проверить условия, которые были созданы на Еланском полигоне для резервистов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Москалькова просит проверить условия, которые были созданы на Еланском полигоне для резервистов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О гибели нескольких мобилизованных, которых на прошлой неделе доставили в 473-й окружной учебный центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск (расположен в закрытом п/о Порошино в Калиновском сельском поселении Камышловского муниципального района), стало известно в понедельник. Информацию о двух погибших “Ъ” подтвердила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, добавив, что оба родом из Курганской области. Она отметила, что достоверной причины смерти резервистов не знает, но один из них мог скончаться из-за эпилепсии на фоне алкогольного отравления. После этого в близлежащих магазинах перестали продавать алкоголь мобилизованным. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

В среду внимание к этой теме привлекла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. На брифинге в Екатеринбурге она заявила, что омбудсмены не имеют права вмешиваться в следствие и в судебный процесс, причины смерти мобилизованных должны установить правоохранительные органы.

«Я считаю, что есть основание обратиться к военному прокурору с просьбой, во-первых, проверить ситуацию с условиями мобилизации и с условиями, которые были созданы в связи с этой трагической ситуацией, и в следственные органы с тем, чтобы была правильно дана процессуальная оценка этим событиям»,— заявила госпожа Москалькова.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова пояснила, что уже обратилась и в военное управление СКР, и к военному прокурору Еланского гарнизона. «Расследование проводится, с военным прокурором мы каждый день на связи,— заверила госпожа Мерзлякова.— Уполномоченный по правам человека Курганской области тоже хочет понять, кто больше виноват: или военкомат, направивший человека, не поняв, что у него эпилепсия, либо здесь вовремя (помощь.— “Ъ”) не оказали».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова (слева) и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова (слева) и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пресс-службе ЦВО отказались от комментариев, пояснив, что военные следователи приступили к проверке.

Об алгоритме расследования подобных трагедий “Ъ” рассказал адвокат Константин Маркин, специализирующийся на защите военнослужащих. Проверку должен провести военно-следственный отдел СКР, контролировать ее ход и реагировать на результат предстоит органам прокуратуры. Господин Маркин отмечает, что квалификация преступления (если оно имело место) и привлечение ответственных руководителей возможны только после возбуждения уголовного дела. «Однако сейчас нельзя сказать, идет ли речь в данном случае о халатности, превышении должностных полномочий или ином составе,— полагает он.— Кроме того, до результатов проверки и возбуждения дела нельзя говорить и о списке потенциально ответственных должностных лиц: руководителях гарнизона или сотрудников военкомата, которые могли не проводить медосвидетельствования».

При этом адвокат отмечает, что у армейского руководства на местах, то есть в гарнизонах и учебных частях, «массовые вопросы» из-за того, что прибывающие резервисты не проходили медкомиссий.

«Насколько я могу судить, это связано с непониманием регламента проведения мобилизации,— считает эксперт.— В России ее не объявляли с 1941 года, и сейчас, вероятно, военкомы стремятся выполнить план».

Еланский гарнизон в ближайшее время посетит главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал Олег Салюков, рассказал “Ъ” Максим Иванов. «Это плановая проверка. Салюков проверит, как проходит мобилизация, в каких условиях содержатся бойцы. Посмотрит на кухню, оценит спальные места, как идет подготовка»,— пояснил парламентарий, добавив, что визит генерала не связан с гибелью мобилизованных в Елани.

Максим Иванов подчеркнул, что в основном прибывшие в учебку не жалуются на условия размещения. На прошлой неделе, как сообщал “Ъ”, учебный центр в Елани столкнулся с нехваткой оборудования и необходимых средств для размещения мобилизованных. Одной из причин стали высокие темпы мобилизации: рассчитанная на размещение 3,5 тыс. человек воинская часть была экстренно переоборудована на прием вдвое большего количества резервистов.

С проверкой Елань уже посетил министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов. Министр доложил, что к его визиту мобилизованные были распределены по подразделениям, размещены в казармах или палатках. «Тепло, палатки, печки, дрова — все расположено аккуратно, как и должно быть в воинском подразделении, находящемся в полевых лагерях,— рассказал Виктор Батмазов.— Есть баня. Никаких отклонений».

Отметим, ранее врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков отказался уточнить, сколько граждан будет призвано в регионе в рамках частичной мобилизации, сославшись на то, что такая информация имеет гриф ограниченного доступа, и уточнив, что 15–20% от общего числа резервистов составляют добровольцы.

Диана Сунагатуллина, Артем Рябов, Екатеринбург; Мария Старикова