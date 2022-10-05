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Резервисты не доехали до фронта

Военные следователи проверяют факты гибели мобилизованных на Урале

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова обратилась в военное управление СКР и военную прокуратуру по факту гибели двух резервистов на территории Еланского гарнизона (Свердловская область). Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также считает в этой связи необходимым проверить условия мобилизации и причины «трагических ситуаций». В пресс-службе Центрального военного округа не стали комментировать инцидент, но подтвердили, что следователи приступили к проверке. В близлежащих магазинах резервистам перестали продавать алкоголь. С ревизией в Елань направляется главком сухопутных войск России генерал Олег Салюков.

Татьяна Москалькова просит проверить условия, которые были созданы на Еланском полигоне для резервистов

Татьяна Москалькова просит проверить условия, которые были созданы на Еланском полигоне для резервистов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Татьяна Москалькова просит проверить условия, которые были созданы на Еланском полигоне для резервистов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О гибели нескольких мобилизованных, которых на прошлой неделе доставили в 473-й окружной учебный центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск (расположен в закрытом п/о Порошино в Калиновском сельском поселении Камышловского муниципального района), стало известно в понедельник. Информацию о двух погибших “Ъ” подтвердила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, добавив, что оба родом из Курганской области. Она отметила, что достоверной причины смерти резервистов не знает, но один из них мог скончаться из-за эпилепсии на фоне алкогольного отравления. После этого в близлежащих магазинах перестали продавать алкоголь мобилизованным. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

В среду внимание к этой теме привлекла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. На брифинге в Екатеринбурге она заявила, что омбудсмены не имеют права вмешиваться в следствие и в судебный процесс, причины смерти мобилизованных должны установить правоохранительные органы.

«Я считаю, что есть основание обратиться к военному прокурору с просьбой, во-первых, проверить ситуацию с условиями мобилизации и с условиями, которые были созданы в связи с этой трагической ситуацией, и в следственные органы с тем, чтобы была правильно дана процессуальная оценка этим событиям»,— заявила госпожа Москалькова.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова пояснила, что уже обратилась и в военное управление СКР, и к военному прокурору Еланского гарнизона. «Расследование проводится, с военным прокурором мы каждый день на связи,— заверила госпожа Мерзлякова.— Уполномоченный по правам человека Курганской области тоже хочет понять, кто больше виноват: или военкомат, направивший человека, не поняв, что у него эпилепсия, либо здесь вовремя (помощь.— “Ъ”) не оказали».

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова (слева) и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова (слева) и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова (слева) и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пресс-службе ЦВО отказались от комментариев, пояснив, что военные следователи приступили к проверке.

Об алгоритме расследования подобных трагедий “Ъ” рассказал адвокат Константин Маркин, специализирующийся на защите военнослужащих. Проверку должен провести военно-следственный отдел СКР, контролировать ее ход и реагировать на результат предстоит органам прокуратуры. Господин Маркин отмечает, что квалификация преступления (если оно имело место) и привлечение ответственных руководителей возможны только после возбуждения уголовного дела. «Однако сейчас нельзя сказать, идет ли речь в данном случае о халатности, превышении должностных полномочий или ином составе,— полагает он.— Кроме того, до результатов проверки и возбуждения дела нельзя говорить и о списке потенциально ответственных должностных лиц: руководителях гарнизона или сотрудников военкомата, которые могли не проводить медосвидетельствования».

При этом адвокат отмечает, что у армейского руководства на местах, то есть в гарнизонах и учебных частях, «массовые вопросы» из-за того, что прибывающие резервисты не проходили медкомиссий.

«Насколько я могу судить, это связано с непониманием регламента проведения мобилизации,— считает эксперт.— В России ее не объявляли с 1941 года, и сейчас, вероятно, военкомы стремятся выполнить план».

Еланский гарнизон в ближайшее время посетит главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал Олег Салюков, рассказал “Ъ” Максим Иванов. «Это плановая проверка. Салюков проверит, как проходит мобилизация, в каких условиях содержатся бойцы. Посмотрит на кухню, оценит спальные места, как идет подготовка»,— пояснил парламентарий, добавив, что визит генерала не связан с гибелью мобилизованных в Елани.

Россияне поддерживают призыв резервистов, рассчитывая, что их он не коснется

Максим Иванов подчеркнул, что в основном прибывшие в учебку не жалуются на условия размещения. На прошлой неделе, как сообщал “Ъ”, учебный центр в Елани столкнулся с нехваткой оборудования и необходимых средств для размещения мобилизованных. Одной из причин стали высокие темпы мобилизации: рассчитанная на размещение 3,5 тыс. человек воинская часть была экстренно переоборудована на прием вдвое большего количества резервистов.

С проверкой Елань уже посетил министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов. Министр доложил, что к его визиту мобилизованные были распределены по подразделениям, размещены в казармах или палатках. «Тепло, палатки, печки, дрова — все расположено аккуратно, как и должно быть в воинском подразделении, находящемся в полевых лагерях,— рассказал Виктор Батмазов.— Есть баня. Никаких отклонений».

Отметим, ранее врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков отказался уточнить, сколько граждан будет призвано в регионе в рамках частичной мобилизации, сославшись на то, что такая информация имеет гриф ограниченного доступа, и уточнив, что 15–20% от общего числа резервистов составляют добровольцы.

Диана Сунагатуллина, Артем Рябов, Екатеринбург; Мария Старикова

Фотогалерея

Частичная мобилизация

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Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Житель Ленобласти, направленный на военную службу, из автобуса прощается с родственниками

Житель Ленобласти, направленный на военную службу, из автобуса прощается с родственниками

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Мобилизованный держит военный билет у призывного пункта в Чкаловском районе Екатеринбурга

Мобилизованный держит военный билет у призывного пункта в Чкаловском районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Жители Севастополя и Крыма на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Жители Севастополя и Крыма на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Учения по оказанию медицинской помощи в одной из воинских частей Ленинградской области

Учения по оказанию медицинской помощи в одной из воинских частей Ленинградской области

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Житель Ленобласти, направленный на военную службу, из автобуса прощается с родственниками

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Мобилизованный держит военный билет у призывного пункта в Чкаловском районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Жители Севастополя и Крыма на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Учения по оказанию медицинской помощи в одной из воинских частей Ленинградской области

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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