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Коммерсантъ FM
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Деполитизация помогла мобилизации

Россияне поддерживают призыв резервистов, рассчитывая, что их он не коснется

Почти две трети (64%) россиян поддерживают решение о частичной мобилизации, но только треть респондентов полагает, что она может их коснуться, выяснила социологическая служба Russian Field. Это первый опрос, в котором социологи попытались узнать, изменилось ли отношение россиян к специальной военной операции (СВО) на Украине после объявления частичной мобилизации. Как оказалось, доля сторонников мирных переговоров незначительно выросла и практически сравнялась с процентом желающих продолжать СВО. Однако эксперты призывают относиться к интерпретации результатов этого исследования «аккуратно».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

64% респондентов поддерживают решение о частичной мобилизации, а 31% — не поддерживает, следует из результатов опроса, проведенного службой Russian Field 29 сентября—1 октября (во всероссийском телефонном опросе приняли участие 1610 респондентов, статистическая погрешность — не выше 2,5%). Уровень поддержки мобилизации растет вместе с возрастом: если среди молодежи (18–26 лет) 56% опрошенных выступают против частичной мобилизации, то в категории старше 44 лет это решение президента поддерживают свыше 70%. Среди доводов в пользу мобилизации респонденты чаще всего называли необходимость защищать родину (56%), потребность армии в большем количестве людей (22%), необходимость быстрее завершить СВО (22%) и доверие к решениям главы государства (10%). В качестве контрдоводов звучали тезисы о том, что воевать должны профессионалы (67%), а также опасения за себя, родственников и друзей (16%) и тревога за мобилизованных в целом (13%).

При этом только 30% россиян считают, что могут подпасть под мобилизацию, а 63% убеждены, что она их не затронет. Среди мужчин доля тех, кто видит себя мобилизованным, достигает 48%, среди женщин — 10%. Лидирующая стратегия поведения при получении повестки о мобилизации — это явка в военкомат для отправки в армию: 62% опрошенных мужчин уверенно говорят, что поступят именно так, а еще 15% называют такой вариант действий как наиболее вероятный. Еще 11% рассчитывают доказать, что не подлежат мобилизации. Проигнорировать повестку или уехать из страны намерены 4% опрошенных мужчин. При этом 15% респондентов заявляют, что в их окружении есть люди, уже уехавшие или планирующие так поступить: по сравнению с мартом 2022 года количество таких ответов выросло на 5 процентных пунктов. Больше всего уезжающих или планирующих уехать — среди молодежи (до 34 лет) и людей с неполным высшим образованием.

Присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России поддерживают 77% опрошенных, против такого решения выступили всего 16% респондентов. Уровень поддержки зависит от возраста: он наиболее высок (86%) в категории 60 лет и старше. Правда, о допустимости референдумов на территориях, где еще не завершены боевые действия (именно на основании результатов таких плебисцитов были приняты решения о принятии в состав РФ четырех регионов), заявили лишь 62% респондентов, а 27% опрошенных эту идею не поддерживают.

На 6 п. п. по сравнению с июлем сократилось число выступающих за продолжение СВО: сейчас в необходимости этого уверены 46%. Пропорционально выросло число тех, кто заявляет о необходимости перехода к мирным переговорам: теперь таких 44%. Опрошенные в основном испытывают негативные чувства по поводу участия родственников и друзей в СВО: 32% говорят, что это вызывает у них беспокойство, переживание, волнение или тревогу. Гордость испытывают 15%, а о чувстве патриотизма вспомнили только 2%. При этом доля сторонников продолжения СВО в полтора раза выше среди мужчин, чем среди женщин, и растет от младших возрастов к старшим. За переход к мирным переговорам, напротив, чаще высказывается молодежь.

Также социологи выяснили, что 60% опрошенных готовы поддержать новое наступление на Киев, если Владимир Путин объявит о нем «завтра», что соответствует июльскому замеру. Против выступили 28%. В то же время решение президента завтра же подписать мирное соглашение и остановить спецоперацию одобрили бы 75% респондентов, и это на 10 п. п. больше, чем два месяца назад. На столько же сократилось число противников такого решения — их сейчас 18%.

Логика «поддерживать любое решение главы государства» прослеживалась и в летних опросах Russian Field, напоминает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он рассматривает это как следствие многолетнего тренда на деполитизацию: люди перестали стремиться формировать политическую позицию. Интрига в том, изменила здесь что-то мобилизация или нет, риторически вопрошает эксперт. По его мнению, это станет ясно позднее, после проведения качественных исследований (фокус-групп): количественная социология имеет индикативное значение, но с учетом статистики отказов граждан от участия в опросах ее значение в последние годы заметно упало. При этом рост числа сторонников мирных переговоров «вполне естественен», считает политолог, с учетом роста тревожности из-за мобилизации, а также снижения победных ощущений в обществе и в повестке.

Политолог Екатерина Курбангалеева предупреждает, что к интерпретации нынешнего исследования надо подходить аккуратно, поскольку сейчас особенно трудно соблюсти все формальные процедуры при проведении общероссийского опроса. В настоящее время идет резкая «коррекция выборки за счет покидающих страну», поясняет эксперт: большинство недовольных уехали или уезжают, а те из них, кто остался, на этом фоне предпочитают отказываться от ответа на вопросы. «Если же предположить, что методология и процедура соблюдены правильно, то надо помнить, что сейчас люди склонны давать защитные, социально одобряемые ответы. Кроме того, многие по-прежнему воспринимают ситуацию как нереальную для себя. И социально одобряемые ответы становятся своеобразной психологической защитой»,— резюмирует госпожа Курбангалеева.

Анастасия Корня, Андрей Винокуров

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