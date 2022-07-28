Золото распродали слитно

На фоне бурного роста ключевой ставки в США профессиональные инвесторы во втором квартале активно сокращали вложения в золото. Это привело к существенному падению цен — до $1800 за тройскую унцию. На этом фоне вырос спрос на золото со стороны ювелирной промышленности, прежде всего в Индии. Кроме того, продолжали активно покупать золото и центробанки развивающихся стран. Среди них был и Банк России, однако, по оценке экспертов, его приобретения были невелики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно опубликованному 28 июля, исследованию World Gold Council (WGC), во втором квартале производство золота в мире выросло на 5%, до 1192 тонн. В то же время потребление драгоценного металла сократилось на 8%, до 948 тонн.

Основной причиной падения потребления стало снижение инвестиционного спроса. По данным WGC, он составил 205,8 тонны, что на 28% ниже, чем годом ранее. В минувшем квартале на фоне разогнавшейся инфляции только частные инвесторы поддерживали спрос на металл. Они выкупили в виде слитков и монет почти 245 тонн золота, на уровне второго квартала прошлого года. В то же время ETF сократили вложения в металл на 399 тонн, тогда как в предшествующем квартале выкупили почти 243 тонны, а годом ранее — свыше 40 тонн.

Международные инвесторы сокращали вложения в золотые ETF на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

С марта этого года ключевая ставка была повышена американским регулятором в сумме на 2,25 п. п., до 2,25–2,5%. В таких условиях растет доходность долговых инструментов — в июне доходность десятилетних US Treasuries поднималась до 3,5% годовых, максимума с весны 2011 года. «С учетом альтернатив в виде облигаций вложения в золото могли потерять свою привлекательность, до тех пор пока ужесточение политики мировыми регуляторами не пойдет на спад»,— отмечает аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов.

1192 тонн достигло предложение золота на мировом рынке во втором квартале 2022 года.

Массовые продажи золота со стороны ETF оказали негативное влияние на стоимость металла. Если в конце марта она находилась возле уровня $2 тыс. за унцию, то к концу второго квартала скатилась до $1,8 тыс. за унцию. Негативное влияние на стоимость золота оказывало укрепление доллара США. Индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) вырос за второй квартал на 7%, до 104,7 пункта, вернувшись к максимуму за 20 лет.

Однако падение стоимости металла стимулировало более активное потребление со стороны ювелирной отрасли.

По информации WGC, ювелиры приобрели за квартал более 453 тонн золота, что на 4% выше показателя годичной давности. Результат мог быть и выше, если бы в Китае из-за локдауна потребление ювелирной отрасли не сократилось на 29%, до 103,5 тонны. В то же время индийские потребители купили свыше 140 тонн металла, что почти в полтора раза выше результата аналогичного периода 2021 года. «Спрос на физический металл чрезвычайно эластичен, и локальное падение котировок стало сигналом к покупке в тех странах, где традиционно высок спрос на ювелирное золото»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Высокий спрос на металл сохраняется и со стороны центральных банков.

По оценкам WGC, в минувшем квартале они приобрели в резервы почти 180 тонн, что всего на 14% меньше аналогичного периода 2021 года, но в два—четыре раза выше покупок в предыдущие три квартала. Крупнейшими покупателями металла стали национальные банки Ирака (34 тонны), Турции (27 тонн), Узбекистана (26 тонн), Казахстана (16 тонн). «Золото в настоящее время выступает балансирующим активом, который эффективно снижает риски от избытка фиатных валют в портфеле. Также золото повышает устойчивость резервов к инфляционным и политическим рискам»,— полагает аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиций» Оксана Лукичева.

На фоне введенных санкций в отношении Банка России он закрыл информацию о структуре золотовалютных резервов. Поэтому эти данные не попали в обзор WGC. По оценке Оксаны Лукичевой, основанной на политике регулятора, данных по производству золота в РФ и росту запасов металла у производителей, текущие объемы закупок в резервы невелики, тогда как в прошлые периоды ЦБ мог бы покупать около 50 тонн в квартал. Внутренний рынок золота в России, считает госпожа Лукичева, не в состоянии поглотить производимый объем металла.

Виталий Гайдаев