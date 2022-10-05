Бесконечный Болонский процесс

Громкое заявление Минобрнауки об отказе от Болонской системы так пока и не приобрело четких очертаний. Критерии новой «уникальной модели российской системы высшего образования» с мая обсуждаются профессиональным сообществом. Тем не менее у чиновников, ректоров и работодателей нет общей позиции, для каких факультетов нужен пятилетний специалитет. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев и вовсе заявил, что «демонстративный отказ от нынешней системы высшего образования в России будет бессмысленным». В Минобрнауки «планируют» представить «макет» новой системы к концу года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во вторник глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил изучить возможность перевода системы педагогического образования на специалитет. Он признал, что у этого решения могут быть свои плюсы и минусы, и попросил педагогическое сообщество включиться в работу. Пресс-служба ведомства во вторник затруднилась раскрыть подробности предложения министра. Но очевидно, что это очередной этап отхода от Болонской системы, который в конце мая объявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Тогда же он заявил “Ъ”, что Россия будет разрабатывать собственную — «уникальную» — модель высшего образования.

Болонская система подразумевает сопоставимость образовательных программ 49 стран-участниц — это позволяет признавать дипломы друг друга, а также повышает академическую и образовательную мобильность для обмена студентами и преподавателями. Однако в России она известна своей двухуровневой системой образования, когда обучение делится на бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года). При этом бакалавр может попробовать получить магистратуру уже по другому направлению. Россия присоединилась к Болонской системе в 2003 году.

В конце июня идеи по реформе российского образования обсуждались в Госдуме на парламентских слушаниях. Однако четкой конкретики и уникальных предложений тогда представлено не было. Речь шла в основном о приоритете пятилетнего специалитета для ряда факультетов и об ужесточении требований для поступления в «болонскую» магистратуру (см. “Ъ” от 27 июня 2022 года). Тогда в Минобрнауки заявляли, что осенью представят комплекс мер по созданию новой системы высшего образования, которая должна сменить Болонскую.

Но особой конкретики по этому вопросу с тех пор так и не появилось. Более того, накануне, 3 октября, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании президиума Совета по науке и образованию, что «демонстративный отказ от нынешней системы высшего образования в России будет бессмысленным». По его словам, существующая в стране трехуровневая система высшего образования учитывает различный опыт, а также «сочетает в себе традиции советской и даже дореволюционной высшей школы с требованиями современного мира и цифровой реальности». «Поэтому любые изменения в системе высшей школы необходимо проводить с учетом того, что было сделано, и, конечно, элементарного здравого смысла — сохранять все ценное из уже накопленного опыта, не ударяясь при этом в крайности»,— резюмировал он (цитата по ТАСС).

Глава думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев рассказал “Ъ”, что на заседании совета обсуждались варианты, которые в том числе предлагались на парламентских слушаниях. «Специалитет будет расширяться по инженерным, по биотехническим специальностям, которые являются новыми и востребованными,— говорит он.— Но не будет автоматической замены бакалавриата на специалитет. Будет ориентация на практику, на работодателей, чтобы удовлетворить текущие и перспективные потребности». По его словам, говорить о конкретике пока что преждевременно, потому что общей позиции по определенным специальностям пока что нет. Он также отметил, что конкретные предложения будут подготовлены к концу года.

Президент МФТИ, председатель Совета ректоров Москвы и Московской области Николай Кудрявцев обратил внимание “Ъ”, что ранее не предлагалось полностью отказаться от всех атрибутов Болонской системы. Речь идет о том, чтобы оставить лучшее и подстроить под специфику страны. «В повестке Российского союза ректоров нет этой темы,— говорит он.— А на встречах московского Союза ректоров мы заняты более земными вопросами, например мобилизацией».

«Сейчас сложилась сложная обстановка, и многими вещами надо заниматься, но мы этот вопрос не забываем»,— говорит президент МГТУ имени Баумана, вице-президент Российского союза ректоров Анатолий Александров. Он напоминает, что далеко не все вузовское сообщество в начале 2000-х поддерживало процесс перехода на Болонскую систему: «Много чего менялось за это время, мы приспосабливались. Нам удалось сохранить по ряду сложных специальностей специалитет. Мы систему отстроили, и она функционирует. И сейчас мы поставили задачу выбрать лучшее, что в ней есть, но это не значит, что мы должны сегодня поломать, что у нас есть, это глупо. Система образования — консервативная, она не имеет права шарахаться из угла в угол и должна строиться обдуманно и взвешенно».

По его словам, сейчас вузы изучают существующие программы обучения, анализируют, по каким специальностям достаточен бакалавриат, по каким — нужен только специалитет, а по каким — должно быть несколько вариантов. Вместе с этим собеседник “Ъ” в одном столичном вузе говорит, что с ректорами практически не обсуждают параметры новой системы.

«На данный момент совместно с профессиональным сообществом разрабатывается новый макет федерального государственного образовательного стандарта, в котором будут учтены все последние изменения законодательства. В том числе освоение двух и более квалификаций и возможности индивидуальных траекторий обучающихся, установление единого предметного ядра на уровне общепрофессиональных компетенций,— ответили “Ъ” в пресс-службе Минобрнауки.— Макет планируется представить к концу года». В ведомстве заверили, что все предложения по развитию системы высшего образования «проходят обсуждение с участием представителей ведущих вузов страны в рамках созданных Минобрнауки рабочих групп».

Анна Васильева