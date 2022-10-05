Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бесконечный Болонский процесс

Вузы и чиновники не могут определиться с новой системой высшего образования

Громкое заявление Минобрнауки об отказе от Болонской системы так пока и не приобрело четких очертаний. Критерии новой «уникальной модели российской системы высшего образования» с мая обсуждаются профессиональным сообществом. Тем не менее у чиновников, ректоров и работодателей нет общей позиции, для каких факультетов нужен пятилетний специалитет. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев и вовсе заявил, что «демонстративный отказ от нынешней системы высшего образования в России будет бессмысленным». В Минобрнауки «планируют» представить «макет» новой системы к концу года.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во вторник глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил изучить возможность перевода системы педагогического образования на специалитет. Он признал, что у этого решения могут быть свои плюсы и минусы, и попросил педагогическое сообщество включиться в работу. Пресс-служба ведомства во вторник затруднилась раскрыть подробности предложения министра. Но очевидно, что это очередной этап отхода от Болонской системы, который в конце мая объявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Тогда же он заявил “Ъ”, что Россия будет разрабатывать собственную — «уникальную» — модель высшего образования.

Болонская система подразумевает сопоставимость образовательных программ 49 стран-участниц — это позволяет признавать дипломы друг друга, а также повышает академическую и образовательную мобильность для обмена студентами и преподавателями. Однако в России она известна своей двухуровневой системой образования, когда обучение делится на бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года). При этом бакалавр может попробовать получить магистратуру уже по другому направлению. Россия присоединилась к Болонской системе в 2003 году.

В конце июня идеи по реформе российского образования обсуждались в Госдуме на парламентских слушаниях. Однако четкой конкретики и уникальных предложений тогда представлено не было. Речь шла в основном о приоритете пятилетнего специалитета для ряда факультетов и об ужесточении требований для поступления в «болонскую» магистратуру (см. “Ъ” от 27 июня 2022 года). Тогда в Минобрнауки заявляли, что осенью представят комплекс мер по созданию новой системы высшего образования, которая должна сменить Болонскую.

Но особой конкретики по этому вопросу с тех пор так и не появилось. Более того, накануне, 3 октября, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании президиума Совета по науке и образованию, что «демонстративный отказ от нынешней системы высшего образования в России будет бессмысленным». По его словам, существующая в стране трехуровневая система высшего образования учитывает различный опыт, а также «сочетает в себе традиции советской и даже дореволюционной высшей школы с требованиями современного мира и цифровой реальности». «Поэтому любые изменения в системе высшей школы необходимо проводить с учетом того, что было сделано, и, конечно, элементарного здравого смысла — сохранять все ценное из уже накопленного опыта, не ударяясь при этом в крайности»,— резюмировал он (цитата по ТАСС).

Глава думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев рассказал “Ъ”, что на заседании совета обсуждались варианты, которые в том числе предлагались на парламентских слушаниях. «Специалитет будет расширяться по инженерным, по биотехническим специальностям, которые являются новыми и востребованными,— говорит он.— Но не будет автоматической замены бакалавриата на специалитет. Будет ориентация на практику, на работодателей, чтобы удовлетворить текущие и перспективные потребности». По его словам, говорить о конкретике пока что преждевременно, потому что общей позиции по определенным специальностям пока что нет. Он также отметил, что конкретные предложения будут подготовлены к концу года.

Президент МФТИ, председатель Совета ректоров Москвы и Московской области Николай Кудрявцев обратил внимание “Ъ”, что ранее не предлагалось полностью отказаться от всех атрибутов Болонской системы. Речь идет о том, чтобы оставить лучшее и подстроить под специфику страны. «В повестке Российского союза ректоров нет этой темы,— говорит он.— А на встречах московского Союза ректоров мы заняты более земными вопросами, например мобилизацией».

«Сейчас сложилась сложная обстановка, и многими вещами надо заниматься, но мы этот вопрос не забываем»,— говорит президент МГТУ имени Баумана, вице-президент Российского союза ректоров Анатолий Александров. Он напоминает, что далеко не все вузовское сообщество в начале 2000-х поддерживало процесс перехода на Болонскую систему: «Много чего менялось за это время, мы приспосабливались. Нам удалось сохранить по ряду сложных специальностей специалитет. Мы систему отстроили, и она функционирует. И сейчас мы поставили задачу выбрать лучшее, что в ней есть, но это не значит, что мы должны сегодня поломать, что у нас есть, это глупо. Система образования — консервативная, она не имеет права шарахаться из угла в угол и должна строиться обдуманно и взвешенно».

По его словам, сейчас вузы изучают существующие программы обучения, анализируют, по каким специальностям достаточен бакалавриат, по каким — нужен только специалитет, а по каким — должно быть несколько вариантов. Вместе с этим собеседник “Ъ” в одном столичном вузе говорит, что с ректорами практически не обсуждают параметры новой системы.

«На данный момент совместно с профессиональным сообществом разрабатывается новый макет федерального государственного образовательного стандарта, в котором будут учтены все последние изменения законодательства. В том числе освоение двух и более квалификаций и возможности индивидуальных траекторий обучающихся, установление единого предметного ядра на уровне общепрофессиональных компетенций,— ответили “Ъ” в пресс-службе Минобрнауки.— Макет планируется представить к концу года». В ведомстве заверили, что все предложения по развитию системы высшего образования «проходят обсуждение с участием представителей ведущих вузов страны в рамках созданных Минобрнауки рабочих групп».

Анна Васильева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...