Пайщикам больше понравился август

В сентябре управляющие компании зафиксировали рекордный с начала года чистый приток средств в розничные паевые фонды (ПИФы). За месяц он превысил 8,4 млрд руб., а с учетом поступлений в летний период приток составил почти 17 млрд руб., компенсировав часть потерь начала года. По словам экспертов, в начале месяца частные инвесторы, в частности, реагировали на хорошие для рынка акций итоги августа. Случившийся в третьей декаде сентября обвал фондового рынка скажется уже на результатах октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В сентябре интерес частных лиц к рынку коллективных инвестиций заметно вырос. По данным Investfunds, чистый приток средств в розничные ПИФы достиг 8,4 млрд руб., это рекордный результат с начала года и на 3 млрд руб. больше показателя предшествующего месяца. Фонды фиксируют чистый приток средств четвертый месяц подряд. За это время в них поступило почти 17 млрд руб., что компенсировало свыше трети оттока, происшедшего с февраля по май (45,8 млрд руб.). Как и прежде, основной объем средств шел в фонды облигаций, чистый приток в которые составил 5,2 млрд руб. Это более чем втрое выше притока месяцем ранее и лучший месячный результат с февраля 2021 года.

Вместе с тем впервые с начала года частные инвесторы увеличивали вложения и в более рисковые фонды акций и смешанных инвестиций, чистый приток в которые составил по итогам месяца соответственно 1,2 млрд руб. и 2,2 млрд руб. Это первый положительный результат с февраля этого года. По словам руководителя отдела продаж УК «Первая» Андрея Макарова, инвесторы в ПИФах, как правило, реагируют на рыночные изменения с некоторой задержкой. В августе фонды российских акций были в лидерах роста и принесли пайщикам доход в размере 7–10% на фоне решения совета директоров «Газпрома» рекомендовать акционерам выплатить рекордные дивиденды (см. “Ъ” от 31 августа).

Увеличению спроса на ПИФы способствовало завершение в сентябре шестимесячных депозитов, которые массово открывались физическими лицами в марте по ставкам, близким к 20% годовых. «С учетом того, что банки уже не могут предложить схожие ставки, какие были весной, определенная часть средств начала уходить на фондовый рынок»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк. «Первые три недели сентября наблюдался существенный прирост во все продукты со стороны физических лиц»,— отмечает начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов.

Однако в третью декаду месяца интерес к инвестициям резко упал на фоне роста турбулентности на фондовом рынке, вызванной новостями о частичной мобилизации и присоединении четырех новых территорий (см. “Ъ” от 24 сентября). В таких условиях, как отмечает господин Горбунов, выросла нервозность со стороны клиентов и выросло количество выводов денежных средств. «В последние недели инвесторы решили зафиксировать высокую доходность, полученную по облигационным фондам в этом году»,— отмечает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий. Вместе с тем Андрей Макаров отмечает, что некоторые клиенты компании использовали сложившуюся ситуацию для того, чтобы нарастить долю инвестиционных продуктов в портфелях по привлекательным ценам.

Болезненная реакция фондового рынка на рост геополитической напряженности и сильная коррекция на рынке в конце сентября может на какое-то время охладить пыл розничных инвесторов, считает Виктор Барк. Но бегства, как в весенние месяцы, участники рынка не ждут, так как при текущем уровне ставок желающих переложить деньги с депозитов по-прежнему довольно много. «В отсутствие негативных сюрпризов декабрь может стать лучшим в году месяцем по перетокам части этих средств из депозитов на рынок»,— считает Андрей Русецкий.

Основной интерес, как и прежде, будет сосредоточен в фондах облигаций, которые после коррекции в сентябре вновь стали очень интересны для вложений. «Инвестируя в рублевый долг, на трехлетнем горизонте пайщик может рассчитывать на двухзначную доходность»,— оценивает Андрей Макаров. По мнению Виктора Барка, интерес к инвестициям в фонды акций могут подпитать выплаты дивидендов крупными компаниями. По оценкам аналитиков УК «Ингосстрах Инвестиции», до конца года только компании нефтегазового сектора могут направить на эти цели 2,2 трлн руб.

Виталий Гайдаев