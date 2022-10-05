Пайщикам больше понравился август

В сентябре управляющие компании зафиксировали рекордный с начала года чистый приток средств в розничные паевые фонды (ПИФы). За месяц он превысил 8,4 млрд руб., а с учетом поступлений в летний период приток составил почти 17 млрд руб., компенсировав часть потерь начала года. По словам экспертов, в начале месяца частные инвесторы, в частности, реагировали на хорошие для рынка акций итоги августа. Случившийся в третьей декаде сентября обвал фондового рынка скажется уже на результатах октября.
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В сентябре интерес частных лиц к рынку коллективных инвестиций заметно вырос. По данным Investfunds, чистый приток средств в розничные ПИФы достиг 8,4 млрд руб., это рекордный результат с начала года и на 3 млрд руб. больше показателя предшествующего месяца. Фонды фиксируют чистый приток средств четвертый месяц подряд. За это время в них поступило почти 17 млрд руб., что компенсировало свыше трети оттока, происшедшего с февраля по май (45,8 млрд руб.). Как и прежде, основной объем средств шел в фонды облигаций, чистый приток в которые составил 5,2 млрд руб. Это более чем втрое выше притока месяцем ранее и лучший месячный результат с февраля 2021 года.
Вместе с тем впервые с начала года частные инвесторы увеличивали вложения и в более рисковые фонды акций и смешанных инвестиций, чистый приток в которые составил по итогам месяца соответственно 1,2 млрд руб. и 2,2 млрд руб. Это первый положительный результат с февраля этого года. По словам руководителя отдела продаж УК «Первая» Андрея Макарова, инвесторы в ПИФах, как правило, реагируют на рыночные изменения с некоторой задержкой. В августе фонды российских акций были в лидерах роста и принесли пайщикам доход в размере 7–10% на фоне решения совета директоров «Газпрома» рекомендовать акционерам выплатить рекордные дивиденды (см. “Ъ” от 31 августа).
Увеличению спроса на ПИФы способствовало завершение в сентябре шестимесячных депозитов, которые массово открывались физическими лицами в марте по ставкам, близким к 20% годовых. «С учетом того, что банки уже не могут предложить схожие ставки, какие были весной, определенная часть средств начала уходить на фондовый рынок»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк. «Первые три недели сентября наблюдался существенный прирост во все продукты со стороны физических лиц»,— отмечает начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов.
Однако в третью декаду месяца интерес к инвестициям резко упал на фоне роста турбулентности на фондовом рынке, вызванной новостями о частичной мобилизации и присоединении четырех новых территорий (см. “Ъ” от 24 сентября). В таких условиях, как отмечает господин Горбунов, выросла нервозность со стороны клиентов и выросло количество выводов денежных средств. «В последние недели инвесторы решили зафиксировать высокую доходность, полученную по облигационным фондам в этом году»,— отмечает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий. Вместе с тем Андрей Макаров отмечает, что некоторые клиенты компании использовали сложившуюся ситуацию для того, чтобы нарастить долю инвестиционных продуктов в портфелях по привлекательным ценам.
Болезненная реакция фондового рынка на рост геополитической напряженности и сильная коррекция на рынке в конце сентября может на какое-то время охладить пыл розничных инвесторов, считает Виктор Барк. Но бегства, как в весенние месяцы, участники рынка не ждут, так как при текущем уровне ставок желающих переложить деньги с депозитов по-прежнему довольно много. «В отсутствие негативных сюрпризов декабрь может стать лучшим в году месяцем по перетокам части этих средств из депозитов на рынок»,— считает Андрей Русецкий.
Основной интерес, как и прежде, будет сосредоточен в фондах облигаций, которые после коррекции в сентябре вновь стали очень интересны для вложений. «Инвестируя в рублевый долг, на трехлетнем горизонте пайщик может рассчитывать на двухзначную доходность»,— оценивает Андрей Макаров. По мнению Виктора Барка, интерес к инвестициям в фонды акций могут подпитать выплаты дивидендов крупными компаниями. По оценкам аналитиков УК «Ингосстрах Инвестиции», до конца года только компании нефтегазового сектора могут направить на эти цели 2,2 трлн руб.