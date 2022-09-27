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Коммерсантъ FM
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Новак Джокович надеется на Азию

Ему предстоит борьба за путевку на итоговый турнир в Турин

Один из самых знаменитых теннисистов мира Новак Джокович рискует не сыграть на Nitto ATP Finals — итоговом турнире года, который пройдет в Турине. Для того чтобы попасть в восьмерку участников этого престижнейшего состязания, сербу как победителю одного из чемпионатов Большого шлема нынешнего сезона требуется стоять в первой двадцатке. Пока же по очкам, набранным с января, Джокович занимает 15-е место. На этой неделе он выступит в Тель-Авиве, а на следующей — в Астане.

Новак Джокович, пропустивший с 2007 года лишь один итоговый турнир года, и сейчас имеет хорошие шансы получить путевку на Nitto ATP Finals

Новак Джокович, пропустивший с 2007 года лишь один итоговый турнир года, и сейчас имеет хорошие шансы получить путевку на Nitto ATP Finals

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Новак Джокович, пропустивший с 2007 года лишь один итоговый турнир года, и сейчас имеет хорошие шансы получить путевку на Nitto ATP Finals

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Одной из главных особенностей нынешнего сезона в мужском теннисе является ситуация, в которую попал Новак Джокович. Не сумев принять участия в Открытых чемпионатах Австралии и США из-за отсутствия прививки от коронавируса, он еще до Wimbledon дважды терял лидерство в мировой классификации, а выиграв его, не удержался и в первой пятерке, поскольку Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) в связи с недопуском россиян и белорусов на английский мейджор отказалась начислять там рейтинговые очки. В итоге на данный момент Джокович провел в 2022 году лишь шесть турниров, результаты которых идут в зачет рейтинга. Благодаря победе в Риме, финалу в Белграде, полуфиналу в Мадриде, четвертьфиналам в Дубае и на Roland Garros, а также выступлению в Монте-Карло, где серб выбыл после первого же матча, он с начала января набрал 1970 баллов и занимает в соответствующей классификации АТР Race 15-е место. Учитывая, что крупных состязаний в календаре осталось совсем мало, до восьмой позиции, которую с 2700 очками занимает Александр Зверев из Германии, довольно далеко.

Однако это совсем не означает, что шансы Джоковича выступить на итоговом турнире года минимальны. Дело в том, что по регламенту АТР последняя путевка в Турин гарантирована игроку, который имеет на своем счету победу на турнире Большого шлема и занимает место ниже восьмого, но выше 21-го. Если же таких теннисистов двое, то худший из них становится первым запасным. Правда, применяется этот пункт правил очень редко. В 2001 году он позволил сыграть в Сиднее сенсационному чемпиону Wimbledon Горану Иванишевичу, а еще через год им воспользовались сразу два игрока: победитель Roland Garros испанец Альберт Коста и чемпион Australian Open швед Томас Юханссон, заменивший по ходу дела в Шанхае Андре Агасси.

Таким образом, с точки зрения участия в Nitto ATP Finals задача Джоковича на ближайшие несколько недель сводится к тому, чтобы удержаться в первой двадцатке.

И она вполне решаема, учитывая, что у австралийца Алекса де Минаура, стоящего в АТР Race на 21-м месте, 1610 очков. То есть Джоковичу, конечно, пока ничего не гарантировано. Но представить, что за месяц с небольшим его обойдут сразу шесть человек, можно лишь с большим трудом. Да и сам он не намерен сидеть сложа руки. На этой неделе серб выступает на Tel Aviv Watergen Open — турнире категории 250, который организовал в Израиле бывший владелец лицензии на проведение St. Petersburg Open Михаил Мирилашвили. Кроме Джоковича туда приехали еще два представителя первой двадцатки — хорват Марин Чилич и аргентинец Диего Шварцман. А на следующей неделе серб отправится на Astana Open — более крупное состязание категории 500, где ему предоставил wild card президент Федерации тенниса Казахстана Бурат Утемуратов. Там конкуренция будет гораздо выше, поскольку ожидается участие первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса, россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева, грека Стефаноса Циципаса, канадца Феликса Оже-Альяссима, поляка Хуберта Хуркача.

По предварительным подсчетам, для того чтобы обеспечить себе путевку в Турин, Джоковичу требуется сравнительно немного — еще 150–200 очков. То есть ему надо дойти в Тель-Авиве до финала или в Астане до полуфинала. В минувший уикенд он имел игровую практику в Лондоне, участвовал в Кубке Лэйвера — матче сборных мира и Европы. Там Джокович первую встречу выиграл, а вторую проиграл, после чего жаловался на проблемы с запястьем.

Евгений Федяков

Фотогалерея

Спортивная карьера и рекорды Новака Джоковича

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«У меня было хорошее детство. Война и весь этот опыт повлияли на меня как личность и помогли мне расти, меняться»

«У меня было хорошее детство. Война и весь этот опыт повлияли на меня как личность и помогли мне расти, меняться»

Фото: Rob Griffith / AP

Новак Джокович родился 22 мая 1987 года в столице Югославии Белграде. Уже в четыре года он начал заниматься теннисом, быстро преуспев в нем. Летом 1993 года попал в спортивный лагерь, где его заметила тренер Елена Генчич. Она была впечатлена уверенной игрой шестилетнего мальчика: «Это величайший талант, который я видела со времен Моники Селеш»

Новак Джокович родился 22 мая 1987 года в столице Югославии Белграде. Уже в четыре года он начал заниматься теннисом, быстро преуспев в нем. Летом 1993 года попал в спортивный лагерь, где его заметила тренер Елена Генчич. Она была впечатлена уверенной игрой шестилетнего мальчика: «Это величайший талант, который я видела со времен Моники Селеш»

Фото: страница Новака Джоковича в соцсети

Елена Генчич тренировала Джоковича в течение шести лет. В 1999-м, когда начались бомбардировки Югославии, его отправили за границу — в теннисную академию хорвата Николы Пилича, которая находилась в Германии. Там он провел четыре года

Елена Генчич тренировала Джоковича в течение шести лет. В 1999-м, когда начались бомбардировки Югославии, его отправили за границу — в теннисную академию хорвата Николы Пилича, которая находилась в Германии. Там он провел четыре года

Фото: страница Новака Джоковича в соцсети

В 14 лет Джокович успешно начал карьеру на международной арене, выиграв чемпионат Европы в одиночном, парном и командном зачетах. В апреле 2004 года дебютировал за сборную Сербии и Черногории в матчах Кубка Дэвиса &lt;br>На фото: с российским теннисистом Маратом Сафиным (слева)

В 14 лет Джокович успешно начал карьеру на международной арене, выиграв чемпионат Европы в одиночном, парном и командном зачетах. В апреле 2004 года дебютировал за сборную Сербии и Черногории в матчах Кубка Дэвиса
На фото: с российским теннисистом Маратом Сафиным (слева)

Фото: Tim Wimborne / Reuters

В 18 лет спортсмен вошел в топ-40 мирового рейтинга после дебютного четвертьфинального выступления на чемпионате Большого шлема. В июле 2006 года впервые победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов

В 18 лет спортсмен вошел в топ-40 мирового рейтинга после дебютного четвертьфинального выступления на чемпионате Большого шлема. В июле 2006 года впервые победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов

Фото: Ermindo Armino / AP

В 2008 году Джокович победил на Australian Open, тем самым став первым сербом, выигравшим один из четырех самых престижных чемпионатов по теннису в одиночном разряде. В том же году он взял бронзу Олимпиады в Пекине &lt;br>На фото: Новак Джокович приветствует членов семьи

В 2008 году Джокович победил на Australian Open, тем самым став первым сербом, выигравшим один из четырех самых престижных чемпионатов по теннису в одиночном разряде. В том же году он взял бронзу Олимпиады в Пекине
На фото: Новак Джокович приветствует членов семьи

Фото: Justin Lane / EPA / Vostock Photo

«Для меня худшее поражение — это не проигрыш сам по себе, а решение не пытаться» &lt;br>На фото: французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга (слева) и Новак Джокович

«Для меня худшее поражение — это не проигрыш сам по себе, а решение не пытаться»
На фото: французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга (слева) и Новак Джокович

Фото: Mark Baker / AP

В 2005 году семья Джоковича основала компанию Family Sport, которая управляет сетью кофеен Novak Cafe, а также организует спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в 2009-2013 годах она проводила турнир Serbia Open. Джокович дважды становился самым известным спортсменом Сербии по версии журнала Puls. В 2010 году сербская блюз-рок-группа Zona B посвятила ему песню «Джокер»

В 2005 году семья Джоковича основала компанию Family Sport, которая управляет сетью кофеен Novak Cafe, а также организует спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в 2009-2013 годах она проводила турнир Serbia Open. Джокович дважды становился самым известным спортсменом Сербии по версии журнала Puls. В 2010 году сербская блюз-рок-группа Zona B посвятила ему песню «Джокер»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 2010 году Джокович взял Кубок Дэвиса в составе национальной сборной Сербии, но настоящий триумф спортсмена состоялся в 2011 году, когда он выиграл три из четырех турнира Большого шлема. В финале Уимблдона он обошел Рафаэля Надаля и стал первой ракеткой мира. Всего он возглавлял мировой рейтинг по итогам года семь раз. В 2012-м его включили в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time &lt;br>На фото (слева направо): члены сборной Сербии по Кубку Дэвиса Виктор Троицки, Новак Джокович, капитан команды Богдан Обрадович, Янко Типсаревич и Ненад Зимонич рядом с трофеем после победы над Францией в Белграде

В 2010 году Джокович взял Кубок Дэвиса в составе национальной сборной Сербии, но настоящий триумф спортсмена состоялся в 2011 году, когда он выиграл три из четырех турнира Большого шлема. В финале Уимблдона он обошел Рафаэля Надаля и стал первой ракеткой мира. Всего он возглавлял мировой рейтинг по итогам года семь раз. В 2012-м его включили в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
На фото (слева направо): члены сборной Сербии по Кубку Дэвиса Виктор Троицки, Новак Джокович, капитан команды Богдан Обрадович, Янко Типсаревич и Ненад Зимонич рядом с трофеем после победы над Францией в Белграде

Фото: Marko Djurica / Reuters

Со своей будущей женой Еленой Ристич (на фото) Джокович познакомился еще в школе. В 2005 году у них завязались отношения. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2013-го, а спустя год они обвенчались в Черногории. У супругов есть сын Стефан и дочь Тара

Со своей будущей женой Еленой Ристич (на фото) Джокович познакомился еще в школе. В 2005 году у них завязались отношения. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2013-го, а спустя год они обвенчались в Черногории. У супругов есть сын Стефан и дочь Тара

Фото: Jorge Ferrari / AP

Джокович называет себя фанатом иностранных языков и свободно говорит на сербском, английском, французском, немецком и итальянском. После успеха на Australian Open в 2008-м теннисисту посыпались приглашения на съемки по ТВ. В том же году он стал специальным гостем на Евровидении, где исполнил песню о Белграде. Во время турниров серии Masters в Мадриде и Риме, весной 2009 года, спортсмен появился в шоу «Ормигеро» и «Шоу Фиорелло». Неоднократно участвовал в телепередачах «Вечернее шоу с Джеем Лено», «С Келли в прямом эфире» и «Поздней ночью с Джимми Фэллоном»

Джокович называет себя фанатом иностранных языков и свободно говорит на сербском, английском, французском, немецком и итальянском. После успеха на Australian Open в 2008-м теннисисту посыпались приглашения на съемки по ТВ. В том же году он стал специальным гостем на Евровидении, где исполнил песню о Белграде. Во время турниров серии Masters в Мадриде и Риме, весной 2009 года, спортсмен появился в шоу «Ормигеро» и «Шоу Фиорелло». Неоднократно участвовал в телепередачах «Вечернее шоу с Джеем Лено», «С Келли в прямом эфире» и «Поздней ночью с Джимми Фэллоном»

Фото: Alexander Klein / AFP

Джокович завоевал свой 60-й титул в карьере на Qatar ExxonMobil Open в Дохе в 2015-м, обыграв Рафаэля Надаля в двух сетах в финале. Он побил свой собственный рекорд рейтинговых очков ATP, доведя его до 16790. Впервые выиграв «Ролан Гаррос» в 2016-м, стал третьим в Большой четверке, кто собрал карьерный Большой шлем, и первым после Рода Лейвера в 1969 году, кто взял все крупные титулы сразу

Джокович завоевал свой 60-й титул в карьере на Qatar ExxonMobil Open в Дохе в 2015-м, обыграв Рафаэля Надаля в двух сетах в финале. Он побил свой собственный рекорд рейтинговых очков ATP, доведя его до 16790. Впервые выиграв «Ролан Гаррос» в 2016-м, стал третьим в Большой четверке, кто собрал карьерный Большой шлем, и первым после Рода Лейвера в 1969 году, кто взял все крупные титулы сразу

Фото: Bernat Armangue / AP

В 2017-м впервые за 10 лет Джокович не вышел в четвертьфинал Australian Open, уступив в матче второго круга 117-й ракетке мира Денису Истомину. Никогда до этого он не проигрывал сопернику, не входящему в сотню лучших на мейджоре. В рейтинге теннисистов Новак опустился на 22-ю строчку — самую низкую с 2006 года. В тройку лидеров сербский теннисист вернулся уже спустя год, благодаря победе на US Open

В 2017-м впервые за 10 лет Джокович не вышел в четвертьфинал Australian Open, уступив в матче второго круга 117-й ракетке мира Денису Истомину. Никогда до этого он не проигрывал сопернику, не входящему в сотню лучших на мейджоре. В рейтинге теннисистов Новак опустился на 22-ю строчку — самую низкую с 2006 года. В тройку лидеров сербский теннисист вернулся уже спустя год, благодаря победе на US Open

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

В ноябре 2007 года теннисист основал «Фонд Новака Джоковича», чтобы помочь малоимущим детям Сербии получить надлежащее образование. В 2016 году он пожертвовал $20 тыс. долларов на программу обучения младшеклассников из малообеспеченных семей

В ноябре 2007 года теннисист основал «Фонд Новака Джоковича», чтобы помочь малоимущим детям Сербии получить надлежащее образование. В 2016 году он пожертвовал $20 тыс. долларов на программу обучения младшеклассников из малообеспеченных семей

Фото: Brandon Malone / Reuters

Новак Джокович неоднократно становился рекордсменом. Так, в январе 2019-го он стал в седьмой раз чемпионом Australian Open в одиночном разряде и первым, кому удалось собрать столько титулов. Затем он зрелищно победил на Уимблдоне, обыграв швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Это был самый длинный финал в истории чемпионата, который продолжался 4 часа 57 минут &lt;br>На фото: с тренером Андре Агасси (справа)

Новак Джокович неоднократно становился рекордсменом. Так, в январе 2019-го он стал в седьмой раз чемпионом Australian Open в одиночном разряде и первым, кому удалось собрать столько титулов. Затем он зрелищно победил на Уимблдоне, обыграв швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Это был самый длинный финал в истории чемпионата, который продолжался 4 часа 57 минут
На фото: с тренером Андре Агасси (справа)

Фото: Mark Cristino / EPA-EFE / Vostock Photo

Скандалом закончился матч US Open в 2020 году — Новака Джоковича сняли с турнира в конце первого сета 1/8 финала. Сербский теннисист, огорченный неудавшимся геймом, кинул мяч ракеткой за спину и попал в горло женщине-арбитру. Спортсмена дисквалифицировали и лишили заработанных рейтинговых очков и призовых. Несмотря на все трудности Джокович закрепил за собой первое место в рейтинге по итогам года

Скандалом закончился матч US Open в 2020 году — Новака Джоковича сняли с турнира в конце первого сета 1/8 финала. Сербский теннисист, огорченный неудавшимся геймом, кинул мяч ракеткой за спину и попал в горло женщине-арбитру. Спортсмена дисквалифицировали и лишили заработанных рейтинговых очков и призовых. Несмотря на все трудности Джокович закрепил за собой первое место в рейтинге по итогам года

Фото: Pete Nichols / Pool / AP

В начале 2022-го Джокович пропустил Australian Open из-за того, что власти Австралии аннулировали его визу. Сербский теннисист не был привит от коронавируса, что являлось обязательным требованием для въезда в страну. Как заявляли адвокаты спортсмена, у Джоковича был медотвод от вакцинации из-за перенесенной ранее болезни

В начале 2022-го Джокович пропустил Australian Open из-за того, что власти Австралии аннулировали его визу. Сербский теннисист не был привит от коронавируса, что являлось обязательным требованием для въезда в страну. Как заявляли адвокаты спортсмена, у Джоковича был медотвод от вакцинации из-за перенесенной ранее болезни

Фото: James Ross / EPA-EFE / Vostock Photo

В 2011 году Новак Джокович был удостоен ордена Святого Саввы I степени — высшей награды сербской православной церкви. Год спустя он стал первым, кому вручили высшую награду страны после распада Югославии — ордена Звезды Карагеоргия I степени. В 2020-м теннисист подвергся критике из-за получения правительственной награды Боснии и Герцеговины ордена Республики Сербской &lt;br>На фото: с президентом Сербии Александром Вучичем (справа)

В 2011 году Новак Джокович был удостоен ордена Святого Саввы I степени — высшей награды сербской православной церкви. Год спустя он стал первым, кому вручили высшую награду страны после распада Югославии — ордена Звезды Карагеоргия I степени. В 2020-м теннисист подвергся критике из-за получения правительственной награды Боснии и Герцеговины ордена Республики Сербской
На фото: с президентом Сербии Александром Вучичем (справа)

Фото: Darko Vojinovic / AP

Джокович — двадцатикратный чемпион Большого шлема и единственный игрок, побеждавший Федерера и Надаля во всех четырех турнирах. Также он единственный теннисист, одновременно завоевавший четыре основных титула на трех разных покрытиях, и выигравший все крупные турниры ATP, причем как минимум дважды. В 2021 году в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. Он был №1 в мире в течение рекордных 370 недель. По данным на май 2022 года, Джокович является рекордсменом по сумме заработанных призовых в истории тенниса — более $156 млн

Джокович — двадцатикратный чемпион Большого шлема и единственный игрок, побеждавший Федерера и Надаля во всех четырех турнирах. Также он единственный теннисист, одновременно завоевавший четыре основных титула на трех разных покрытиях, и выигравший все крупные турниры ATP, причем как минимум дважды. В 2021 году в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. Он был №1 в мире в течение рекордных 370 недель. По данным на май 2022 года, Джокович является рекордсменом по сумме заработанных призовых в истории тенниса — более $156 млн

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

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«У меня было хорошее детство. Война и весь этот опыт повлияли на меня как личность и помогли мне расти, меняться»

Фото: Rob Griffith / AP

Новак Джокович родился 22 мая 1987 года в столице Югославии Белграде. Уже в четыре года он начал заниматься теннисом, быстро преуспев в нем. Летом 1993 года попал в спортивный лагерь, где его заметила тренер Елена Генчич. Она была впечатлена уверенной игрой шестилетнего мальчика: «Это величайший талант, который я видела со времен Моники Селеш»

Фото: страница Новака Джоковича в соцсети

Елена Генчич тренировала Джоковича в течение шести лет. В 1999-м, когда начались бомбардировки Югославии, его отправили за границу — в теннисную академию хорвата Николы Пилича, которая находилась в Германии. Там он провел четыре года

Фото: страница Новака Джоковича в соцсети

В 14 лет Джокович успешно начал карьеру на международной арене, выиграв чемпионат Европы в одиночном, парном и командном зачетах. В апреле 2004 года дебютировал за сборную Сербии и Черногории в матчах Кубка Дэвиса
На фото: с российским теннисистом Маратом Сафиным (слева)

Фото: Tim Wimborne / Reuters

В 18 лет спортсмен вошел в топ-40 мирового рейтинга после дебютного четвертьфинального выступления на чемпионате Большого шлема. В июле 2006 года впервые победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов

Фото: Ermindo Armino / AP

В 2008 году Джокович победил на Australian Open, тем самым став первым сербом, выигравшим один из четырех самых престижных чемпионатов по теннису в одиночном разряде. В том же году он взял бронзу Олимпиады в Пекине
На фото: Новак Джокович приветствует членов семьи

Фото: Justin Lane / EPA / Vostock Photo

«Для меня худшее поражение — это не проигрыш сам по себе, а решение не пытаться»
На фото: французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга (слева) и Новак Джокович

Фото: Mark Baker / AP

В 2005 году семья Джоковича основала компанию Family Sport, которая управляет сетью кофеен Novak Cafe, а также организует спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в 2009-2013 годах она проводила турнир Serbia Open. Джокович дважды становился самым известным спортсменом Сербии по версии журнала Puls. В 2010 году сербская блюз-рок-группа Zona B посвятила ему песню «Джокер»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 2010 году Джокович взял Кубок Дэвиса в составе национальной сборной Сербии, но настоящий триумф спортсмена состоялся в 2011 году, когда он выиграл три из четырех турнира Большого шлема. В финале Уимблдона он обошел Рафаэля Надаля и стал первой ракеткой мира. Всего он возглавлял мировой рейтинг по итогам года семь раз. В 2012-м его включили в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
На фото (слева направо): члены сборной Сербии по Кубку Дэвиса Виктор Троицки, Новак Джокович, капитан команды Богдан Обрадович, Янко Типсаревич и Ненад Зимонич рядом с трофеем после победы над Францией в Белграде

Фото: Marko Djurica / Reuters

Со своей будущей женой Еленой Ристич (на фото) Джокович познакомился еще в школе. В 2005 году у них завязались отношения. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2013-го, а спустя год они обвенчались в Черногории. У супругов есть сын Стефан и дочь Тара

Фото: Jorge Ferrari / AP

Джокович называет себя фанатом иностранных языков и свободно говорит на сербском, английском, французском, немецком и итальянском. После успеха на Australian Open в 2008-м теннисисту посыпались приглашения на съемки по ТВ. В том же году он стал специальным гостем на Евровидении, где исполнил песню о Белграде. Во время турниров серии Masters в Мадриде и Риме, весной 2009 года, спортсмен появился в шоу «Ормигеро» и «Шоу Фиорелло». Неоднократно участвовал в телепередачах «Вечернее шоу с Джеем Лено», «С Келли в прямом эфире» и «Поздней ночью с Джимми Фэллоном»

Фото: Alexander Klein / AFP

Джокович завоевал свой 60-й титул в карьере на Qatar ExxonMobil Open в Дохе в 2015-м, обыграв Рафаэля Надаля в двух сетах в финале. Он побил свой собственный рекорд рейтинговых очков ATP, доведя его до 16790. Впервые выиграв «Ролан Гаррос» в 2016-м, стал третьим в Большой четверке, кто собрал карьерный Большой шлем, и первым после Рода Лейвера в 1969 году, кто взял все крупные титулы сразу

Фото: Bernat Armangue / AP

В 2017-м впервые за 10 лет Джокович не вышел в четвертьфинал Australian Open, уступив в матче второго круга 117-й ракетке мира Денису Истомину. Никогда до этого он не проигрывал сопернику, не входящему в сотню лучших на мейджоре. В рейтинге теннисистов Новак опустился на 22-ю строчку — самую низкую с 2006 года. В тройку лидеров сербский теннисист вернулся уже спустя год, благодаря победе на US Open

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

В ноябре 2007 года теннисист основал «Фонд Новака Джоковича», чтобы помочь малоимущим детям Сербии получить надлежащее образование. В 2016 году он пожертвовал $20 тыс. долларов на программу обучения младшеклассников из малообеспеченных семей

Фото: Brandon Malone / Reuters

Новак Джокович неоднократно становился рекордсменом. Так, в январе 2019-го он стал в седьмой раз чемпионом Australian Open в одиночном разряде и первым, кому удалось собрать столько титулов. Затем он зрелищно победил на Уимблдоне, обыграв швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Это был самый длинный финал в истории чемпионата, который продолжался 4 часа 57 минут
На фото: с тренером Андре Агасси (справа)

Фото: Mark Cristino / EPA-EFE / Vostock Photo

Скандалом закончился матч US Open в 2020 году — Новака Джоковича сняли с турнира в конце первого сета 1/8 финала. Сербский теннисист, огорченный неудавшимся геймом, кинул мяч ракеткой за спину и попал в горло женщине-арбитру. Спортсмена дисквалифицировали и лишили заработанных рейтинговых очков и призовых. Несмотря на все трудности Джокович закрепил за собой первое место в рейтинге по итогам года

Фото: Pete Nichols / Pool / AP

В начале 2022-го Джокович пропустил Australian Open из-за того, что власти Австралии аннулировали его визу. Сербский теннисист не был привит от коронавируса, что являлось обязательным требованием для въезда в страну. Как заявляли адвокаты спортсмена, у Джоковича был медотвод от вакцинации из-за перенесенной ранее болезни

Фото: James Ross / EPA-EFE / Vostock Photo

В 2011 году Новак Джокович был удостоен ордена Святого Саввы I степени — высшей награды сербской православной церкви. Год спустя он стал первым, кому вручили высшую награду страны после распада Югославии — ордена Звезды Карагеоргия I степени. В 2020-м теннисист подвергся критике из-за получения правительственной награды Боснии и Герцеговины ордена Республики Сербской
На фото: с президентом Сербии Александром Вучичем (справа)

Фото: Darko Vojinovic / AP

Джокович — двадцатикратный чемпион Большого шлема и единственный игрок, побеждавший Федерера и Надаля во всех четырех турнирах. Также он единственный теннисист, одновременно завоевавший четыре основных титула на трех разных покрытиях, и выигравший все крупные турниры ATP, причем как минимум дважды. В 2021 году в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. Он был №1 в мире в течение рекордных 370 недель. По данным на май 2022 года, Джокович является рекордсменом по сумме заработанных призовых в истории тенниса — более $156 млн

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

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  • Газета «Коммерсантъ» №179 от 28.09.2022, стр. 12

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