Новак Джокович надеется на Азию

Один из самых знаменитых теннисистов мира Новак Джокович рискует не сыграть на Nitto ATP Finals — итоговом турнире года, который пройдет в Турине. Для того чтобы попасть в восьмерку участников этого престижнейшего состязания, сербу как победителю одного из чемпионатов Большого шлема нынешнего сезона требуется стоять в первой двадцатке. Пока же по очкам, набранным с января, Джокович занимает 15-е место. На этой неделе он выступит в Тель-Авиве, а на следующей — в Астане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович, пропустивший с 2007 года лишь один итоговый турнир года, и сейчас имеет хорошие шансы получить путевку на Nitto ATP Finals

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Новак Джокович, пропустивший с 2007 года лишь один итоговый турнир года, и сейчас имеет хорошие шансы получить путевку на Nitto ATP Finals

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Одной из главных особенностей нынешнего сезона в мужском теннисе является ситуация, в которую попал Новак Джокович. Не сумев принять участия в Открытых чемпионатах Австралии и США из-за отсутствия прививки от коронавируса, он еще до Wimbledon дважды терял лидерство в мировой классификации, а выиграв его, не удержался и в первой пятерке, поскольку Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) в связи с недопуском россиян и белорусов на английский мейджор отказалась начислять там рейтинговые очки. В итоге на данный момент Джокович провел в 2022 году лишь шесть турниров, результаты которых идут в зачет рейтинга. Благодаря победе в Риме, финалу в Белграде, полуфиналу в Мадриде, четвертьфиналам в Дубае и на Roland Garros, а также выступлению в Монте-Карло, где серб выбыл после первого же матча, он с начала января набрал 1970 баллов и занимает в соответствующей классификации АТР Race 15-е место. Учитывая, что крупных состязаний в календаре осталось совсем мало, до восьмой позиции, которую с 2700 очками занимает Александр Зверев из Германии, довольно далеко.

Однако это совсем не означает, что шансы Джоковича выступить на итоговом турнире года минимальны. Дело в том, что по регламенту АТР последняя путевка в Турин гарантирована игроку, который имеет на своем счету победу на турнире Большого шлема и занимает место ниже восьмого, но выше 21-го. Если же таких теннисистов двое, то худший из них становится первым запасным. Правда, применяется этот пункт правил очень редко. В 2001 году он позволил сыграть в Сиднее сенсационному чемпиону Wimbledon Горану Иванишевичу, а еще через год им воспользовались сразу два игрока: победитель Roland Garros испанец Альберт Коста и чемпион Australian Open швед Томас Юханссон, заменивший по ходу дела в Шанхае Андре Агасси.

Таким образом, с точки зрения участия в Nitto ATP Finals задача Джоковича на ближайшие несколько недель сводится к тому, чтобы удержаться в первой двадцатке.

И она вполне решаема, учитывая, что у австралийца Алекса де Минаура, стоящего в АТР Race на 21-м месте, 1610 очков. То есть Джоковичу, конечно, пока ничего не гарантировано. Но представить, что за месяц с небольшим его обойдут сразу шесть человек, можно лишь с большим трудом. Да и сам он не намерен сидеть сложа руки. На этой неделе серб выступает на Tel Aviv Watergen Open — турнире категории 250, который организовал в Израиле бывший владелец лицензии на проведение St. Petersburg Open Михаил Мирилашвили. Кроме Джоковича туда приехали еще два представителя первой двадцатки — хорват Марин Чилич и аргентинец Диего Шварцман. А на следующей неделе серб отправится на Astana Open — более крупное состязание категории 500, где ему предоставил wild card президент Федерации тенниса Казахстана Бурат Утемуратов. Там конкуренция будет гораздо выше, поскольку ожидается участие первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса, россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева, грека Стефаноса Циципаса, канадца Феликса Оже-Альяссима, поляка Хуберта Хуркача.

По предварительным подсчетам, для того чтобы обеспечить себе путевку в Турин, Джоковичу требуется сравнительно немного — еще 150–200 очков. То есть ему надо дойти в Тель-Авиве до финала или в Астане до полуфинала. В минувший уикенд он имел игровую практику в Лондоне, участвовал в Кубке Лэйвера — матче сборных мира и Европы. Там Джокович первую встречу выиграл, а вторую проиграл, после чего жаловался на проблемы с запястьем.

Евгений Федяков