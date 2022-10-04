Газ занимает предоставленный объем

В странах Европы, входящих в ОЭСР, потребление газа с января по август год к году уже сократилось на 10%, в том числе на производствах — на 15%, говорится в квартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. В Китае спрос за это время вырос не более чем на 1% (причем использование газа в электрогенерации упало на 9%), в Японии отмечалась стагнация, в Индии — спад на 4%, в Южной Корее — на 3% (рост был зафиксирован в первую очередь в США — плюс 4% и Канаде — плюс 8%). В итоге суммарный спрос на газ в этом году может сократиться на 0,8%, а в следующем вырасти всего на 0,4%.

В случае полного прекращения поставок газа из РФ (пока остаются трубопроводы через Украину и Турцию) странам Европы этой зимой потребуется дополнительное сокращение потребления, полагают в МЭА. Пока страны ЕС договорились о добровольном сокращении на 15% с 1 августа до 31 марта 2023 года (к среднему уровню потребления за пять лет). Для сохранения наполнения хранилищ не ниже 25% (87% на конец сентября) потребуется сокращение спроса до конца отопительного сезона на 9%, для обеспечения же уровня наполнения в 33% — на 13%.

Российские поставки газа в ЕС (до остановки прокачки по «Северному потоку» в начале сентября) с начала года сократились в годовом выражении на 45% (до 45 млрд кубометров), в третьем квартале уровень импорта составил менее 10 млрд кубометров (сокращение на 70% год к году), тогда как Норвегия увеличила экспорт с начала года на 8% (6 млрд кубометров), Азербайджан — на 50% (2,5 млрд кубометров), основным же источником замещения выпадающих поставок стал импорт СПГ, возросший на 65%, до 110 млрд кубометров. Возросший спрос на СПГ в Европе, в свою очередь, повышает конкуренцию потребителей, в том числе из Азии. Сейчас на Европу приходится около трети глобального потребления (еще треть — на Японию и КНР, оставшиеся поставки — на другие страны Азии). Суммарная торговля СПГ с начала года выросла на 6%, в Азии же спрос за это время сократился на 7% из-за мягкой погоды, ковидных ограничений в Китае и высоких цен. Передвижение плавучих хранилищ СПГ в Европу также ведет к сокращению поставок в Юго-Восточную Азию. При этом рынок «продавца» изменил условия поставок — доля контрактов с открытым местом назначения снизилась с 80% в 2018–2019 годах до 53% в этом году.

Татьяна Едовина