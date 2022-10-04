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Коммерсантъ FM
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Коммерческий подкуп не уложился в катастрофы

Вынесен приговор по делу, связанному с гибелью 24 человек в метро

К условным наказаниям приговорил в понедельник Пресненский райсуд столицы экс-сотрудников ГУП «Московский метрополитен» Николая Мельникова и Виталия Соколова, а также бывшего замдиректора ООО «Спецтехреконструкция» Анатолия Круглова. Подсудимые обвинялись в коммерческом подкупе при монтаже контактного рельса и стрелочного перевода на путях перегона «Парк Победы»—«Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии в 2014 году, где произошло крушение поезда, повлекшее гибель 24 человек. Обвинение требовало для фигурантов реальные сроки.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Около трех часов ушло у судьи Пресненского районного суда Катерины Кириченко на оглашение приговора Николаю Мельникову, Виталию Соколову и Анатолию Круглову, обвиняемых СКР в совершении преступления, предусмотренного ст. 204 (коммерческий подкуп) РФ. Как сообщили “Ъ” в райсуде, господам Круглову и Соколову было назначено два года условно с таким же испытательным сроком, а господину Мельникову — три года условно и два года в качестве испытательного срока. При назначении наказания, отметил собеседник “Ъ”, суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личностях подсудимых, сведения, смягчающие их вину, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей. То есть решение было вынесено согласно «принципу справедливости» (ст. 6 УК РФ). При этом следует отметить, что в ходе прений сторон прокуратура просила приговорить подсудимых Мельникова и Соколова к шести годам колонии строгого режима каждого, а господину Круглову назначить четыре года общего режима.

Данное уголовное дело связано с катастрофой, произошедшей 5 июля 2014 года в тоннеле между станциями Московского метрополитена «Парк Победы» и «Славянский бульвар». Тогда из-за неправильного монтажа стрелки в месте съезда на строившейся ветке метро поезд сошел с рельсов — погибли 24 человека, а еще 188 получили травмы различной степени тяжести.

Тогда в ГСУ СКР возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Итогом его расследования стал приговор, вынесенный 9 ноября 2015 года Дорогомиловским районным судом, которым топ-менеджеру ООО «Спецтехреконструкция» Анатолию Круглову, а также работникам метрополитена Валерию Башкатову, Алексею Трофимову и Юрию Гордову было назначено от пяти с половиной до шести лет лишения свободы. При этом были частично удовлетворены иски потерпевших на 12,2 млн руб., в то время как общий ущерб специалисты оценили в 331 млн руб.

Именно в рамках расследования этого уголовного дела был выявлен коммерческий подкуп при выполнении монтажных работ.

В 2013 году на ООО «Спецтехреконструкция» была возложена задача врезки стрелочного перевода на путях перегона «Парк Победы»—«Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии с монтажом контактного рельса по второму главному пути в районе второго стрелочного перевода. При этом, как выяснилось в ходе дальнейшего расследования, в ООО не было квалифицированных кадров для выполнения такого рода работ. Поэтому, по версии следствия, Анатолий Круглов и обратился к господину Мельникову с предложением за незаконное денежное вознаграждение организовать выполнение работ по монтажу контактного рельса в районе стрелочного перевода силами сотрудников ГУП «Московский метрополитен», что противоречило содержанию приказа об их проведении. В результате господин Мельников привлек к участию в работах мастера пути Виталия Соколова, а тот в нарушение положения нормативных документов, регламентирующих содержание путей и контактного рельса, поручил выполнение работ некомпетентным монтерам. Причиной крушения поезда стало, по версии следствия, отсутствие рабочей и соединительной тяги, то есть ненадлежащее соединение между собой правого и левого остряков, приведшее к самопроизвольному примыканию левого остряка к левому рамному рельсу. За это Анатолий Круглов передал соучастникам 150 тыс. руб. в качестве коммерческого подкупа. В сентябре прошлого года расследование этого уголовного дела было завершено, а его материалы переданы в суд.

По данным “Ъ”, прокуратура, требовавшая для фигурантов реальные сроки, после изучения приговора может подать на него апелляционное представление.

Юрий Сенаторов

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