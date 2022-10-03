Декрет о землях

Госдума в понедельник единогласно ратифицировала международные договоры о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей, а также одобрила четыре закона о принятии их в состав России в качестве новых субъектов. Атмосфера долгожданного праздника не помешала лидерам оппозиционных фракций раскритиковать ситуацию, когда в стране «всем миром вынуждены собирать мобилизованных». В ответ руководители Госдумы и фракции «Единой России» (ЕР) призвали коллег не критиковать армию — хотя бы публично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИДа Сергей Лавров (на фото) легко убедил депутатов Госдумы в том, что, присоединяя новые территории, Россия защищает свой народ от «невыдуманных угроз»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава МИДа Сергей Лавров (на фото) легко убедил депутатов Госдумы в том, что, присоединяя новые территории, Россия защищает свой народ от «невыдуманных угроз»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пленарное заседание Думы 3 октября было целиком посвящено рассмотрению договоров и законопроектов о принятии в РФ четырех новых субъектов, внесенных президентом накануне. В зале присутствовали главы парламентов ЛНР и ДНР, руководители Запорожской и Херсонской областей.

Проекты о ратификации договоров представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что соглашения дают право лицам, постоянно проживающим на этих территориях, получить гражданство РФ со всеми предусмотренными правами.

Министр также обвинил в лицемерии США, которые заявляют, что Россия «якобы прикрывает мнимой угрозой свое нападение на соседнюю страну», и напомнил, что Вашингтон никогда не стеснялся применять силу «под высосанными из пальца предлогами в любой точке земного шара». «Так, к примеру, было еще в 1915 году на Гаити, полвека спустя в Доминиканской Республике, когда для вторжения оказалось достаточным публично заявить о неких абстрактных угрозах отдельным гражданам США»,— сказал он. Россия же реагирует вовсе «не на выдуманные угрозы в далеких странах — мы защищаем свои границы, свою Родину, весь наш народ от реального геноцида, устроенного потомками и последователями нацистских приспешников, которые пошли на службу заокеанским хозяевам», подчеркнул господин Лавров.

Председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников (ЕР) рассказал о некоторых процессуальных тонкостях вхождения новых территорий в состав России. В частности, он разъяснил вопрос границ: «Пределы территории Запорожской области определяются административными границами территории Запорожской области, существующими на день принятия области в РФ… Что касается Херсонской области, то ее границы определяются границами области, в которые, в соответствии с указами военно-гражданской администрации Херсонской области от 20 сентября, были включены Александровский, Снигиревский муниципальные округа, а также Снигиревский район Николаевской области».

Число голосов, отданных в итоге за ратификацию четырех договоров, оказалось неодинаковым (от 409 до 413), но спикер Думы Вячеслав Володин объяснил это «техническим сбоем». Против и воздержавшихся не было.

Выступившие затем руководители фракций сочли нужным поговорить не только о юридическом оформлении присоединения новых территорий, но и о текущих событиях, связанных со спецоперацией на Украине и частичной мобилизацией.

Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался, что не понимает решений, когда украинские военные «три недели продвигаются до Лимана, и те, кто отвечает, не принимают меры», хотя «вполне достаточно сил и средств, чтобы остановить такие продвижения». Он также сообщил, что лично помогает губернатору Орловской области Андрею Клычкову (КПРФ) «собирать ребят», которые идут на фронт, а «самая дешевая экипировка солдата (без бронежилета и каски.— “Ъ”) стоит 100 тыс. руб.». «Что, проблема наделать?» — возмутился коммунист. С ним согласился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий: «Позор, когда наши на передовой… и обмундирование их просто иногда отсутствует, так же как и вооружение, а с другой стороны воюют люди с натовским обмундированием трехсезонным, с прекрасным вооружением». Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов в связи с этим напомнил, что Дума при утверждении бюджета всегда шла навстречу Минобороны, а теперь происходит «позорище, когда всем миром вынуждены собирать для мобилизованных». В связи с этим он предложил ввести единовременную выплату для мобилизованных в размере 500 тыс. руб.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев обошелся без критики, вернувшись к главной теме заседания. Он назвал происходящее в последние дни «суровым праздником», как в 1943 году, когда в Москве «отмечали боевым салютом возвращение наших городов и территорий».

Глава фракции «Единой России» Владимир Васильев призвал коллег не критиковать армию и вступил в полемику с Сергеем Мироновым. «Вы посмотрите на бюджет, не надо вводить избирателей в заблуждение, мы можем далеко не все. И прежде чем какую-то льготу вводить, надо просчитать, а из чего мы будем ее реализовывать»,— наставлял он лидера эсеров.

После этого депутаты все так же единодушно проголосовали за принятие в первом чтении и сразу в целом четырех законопроектов о включении в состав РФ новых субъектов. Как и в случае с договорами, не голосовали около 40 человек, но все они, как заверили “Ъ” во фракциях, не присутствовали на заседании по уважительным причинам. Большинство из них находятся на больничном, в том числе в связи с положительными тестами на коронавирус, а, например, единороссы Адам Делимханов и Ахмед Догаев — в командировке.

Вячеслав Володин в своем итоговом комментарии решил вернуться к критическим речам оппозиционных депутатов, предупредив, что эти выступления «будут использованы против нас».

Обсуждать подобные вопросы надо в других форматах, неправильно, если это будет продолжаться с трибуны, подчеркнул он. Спикер также сообщил, что выборы депутатов Госдумы от новых субъектов пройдут одновременно с избранием следующего созыва палаты (оно запланировано на 2026 год), а пока рекомендовал фракциям определиться с координаторами в каждом новом регионе. Закончилось заседание аплодисментами депутатов и продолжительным скандированием «Рос-си-я!».

Все документы, связанные с присоединением новых территорий, 4 октября рассмотрит Совет федерации. Комитет верхней палаты по госстроительству обсудил договоры еще утром 3 октября и единогласно рекомендовал коллегам их ратифицировать. Глава комитета Андрей Клишас обратил внимание, что право устанавливать государственный язык будет только у ДНР и ЛНР, «и это будет русский». В Херсонской и Запорожской областях «не будет никаких государственных языков — не потому, что кто-то не хочет, а в силу конституционно-правового статуса субъекта», добавил он. В тот же день одобрить договоры рекомендовал и комитет Совета федерации по международным делам.

Мария Макутина, Ксения Веретенникова, Андрей Прах