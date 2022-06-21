Бомба замедленного бездействия

В штаб-квартире ООН в Вене открылась первая встреча представителей 86 стран—подписантов Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Это новое международное соглашение нацелено на уничтожение имеющихся ядерных арсеналов и запрет подобных вооружений как класса. Ядерные державы, включая Россию, мероприятие проигнорировали. Между тем у сторонников договора появился новый аргумент в пользу отказа от ядерных бомб: по оценке экспертов, из-за конфликта вокруг Украины риск применения оружия массового уничтожения достиг наивысшего уровня с окончания холодной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (на экране) во время встречи государств-участников ДЗЯО в Вене

Фото: Alex Halada / AFP Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (на экране) во время встречи государств-участников ДЗЯО в Вене

Фото: Alex Halada / AFP

Первая встреча представителей стран—подписантов ДЗЯО — знаковое событие. ДЗЯО — самый молодой и, пожалуй, самый противоречивый договор в сфере глобальной безопасности. Он вступил в силу в январе 2021 года, после того как его ратифицировали 50 стран. На сегодняшний день документ подписали 86 государств, а ратифицировали 62. В основном это страны Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии.

Среди подписантов нет ни одной из официальных (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и неофициальных (Израиль, Индия, КНДР, Пакистан) ядерных держав. Государства, обладающие соответствующими вооружениями, считают ДЗЯО бессмысленным и даже вредным.

Бессмысленным, потому что непонятно, как сторонники запрещения ядерного оружия хотят добиться своей цели в ситуации, когда ни одна из ядерных держав не готова расстаться со своими арсеналами.

Вредным, потому что ДЗЯО, по их оценке, противоречит главному международному соглашению в этой сфере — Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Этот вступивший в силу еще в 1970 году документ считается краеугольным элементом международной системы безопасности и среди прочего тоже обязывает подписантов стремиться к ядерному разоружению. Но лишь «в духе доброй воли» и с несколькими оговорками, что вполне устраивает обладателей ядерных арсеналов. Требования ДЗЯО куда более радикальны: уничтожить все бомбы, и поскорее. Ядерные державы на такое не готовы.

На мероприятии в Вене поэтому нет представителей двух крупнейших ядерных государств — России и США. Отношение к ДЗЯО — одна из немногих сфер внешней политики, где позиции Москвы и Вашингтона полностью совпадают.

Власти США так сильно хотели предотвратить вступление договора в силу, что, по сообщениям СМИ, убеждали даже страны, уже присоединившиеся к нему, отозвать свою подпись (см. “Ъ” от 22 января 2021 года). Из союзников США по НАТО в Вену во вторник приехали представители четырех стран (Бельгии, Германии, Нидерландов и Норвегии), но лишь в качестве наблюдателей. Япония, непосредственно пострадавшая от ядерного удара, солидаризировавшись с США, проигнорировала конференцию.

Между тем в венском мероприятии принимает самое активное участие один из ключевых союзников России — Казахстан. Эта страна одной из первых подписала и ратифицировала ДЗЯО и даже выдвинула своего кандидата на пост заместителя председателя первой конференции договора.

Казахстан все последние годы позиционирует себя как один из драйверов глобального движения за ядерное разоружение. Выступая на прошлой сессии Генассамблеи ООН, президент Касым-Жомарт Токаев назвал свою страну «примером и образцом для подражания как ответственное государство, добровольно отказавшееся от своего ракетно-ядерного арсенала и закрывшее крупнейший в мире атомный испытательный полигон (в Семипалатинске.— “Ъ”)».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Рейхстага в Берлине освещено лозунгом экологической организации Гринпис с требованием подписать договор о запрещении ядерного оружия

Фото: Markus Schreiber / AP Здание Рейхстага в Берлине освещено лозунгом экологической организации Гринпис с требованием подписать договор о запрещении ядерного оружия

Фото: Markus Schreiber / AP

Накануне встречи в Вене вице-премьер — глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди опубликовал статью, в которой говорится о важности и полезности ДЗЯО. Новый договор, по его мнению, «отражает неудовлетворенность большинства государств—членов ООН игнорированием ядерными странами своих обязательств по разоружению». «Открытие к подписанию ДЗЯО и его вступление в силу дали многим дополнительную надежду на более безопасный и разумный мир, который переживает сегодня серьезный кризис»,— отмечает Мухтар Тлеуберди.

Напоминая о словах генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что по миру рассредоточено 13,4 тыс. ядерных боеголовок, а возможность применения ядерного оружия стала реальнее, чем в самые мрачные дни холодной войны, глава МИД Казахстана подчеркивает: «Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о ренессансе ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия». Казахстан, как сказано в статье, призывает все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН.

О возросшей роли ДЗЯО в связи с вводом российских войск на территорию Украины накануне встречи в Вене в интервью изданию Der Standard заявил и спецпредставитель МИД Австрии, председатель первой конференции стран—подписантов ДЗЯО Александр Кментт. «Эмоциональная реакция Европы (на действия России.— “Ъ”) в форме стремления к большему ядерному сдерживанию — фатальная ошибка»,— предупредил он. По мнению дипломата, нынешняя «драматичная ситуация» должна, наоборот, заставить переосмыслить свои позиции тех, кто еще не присоединился к ДЗЯО, поскольку она делает еще более актуальной ключевую цель договора.

Продолжать опираться на концепцию ядерного сдерживания, по словам Александра Кментта, значит подвергать человечество высокому риску.

В середине июня авторитетный Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) выпустил доклад, в котором говорится: несмотря на незначительное сокращение числа ядерных боеголовок в 2021 году, в течение ближайшего десятилетия их количество будет расти. «Все государства, обладающие ядерным оружием, увеличивают или модернизируют свои арсеналы, и большинство из них обостряют ядерную риторику и роль, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях,— заявил аналитик SIPRI Уилфред Ван.— Это очень тревожная тенденция». По мнению экспертов SIPRI, риск применения ядерного оружия сегодня более высок, чем когда-либо со времени окончания холодной войны.

Елена Черненко