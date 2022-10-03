Энергетики уперлись в потолок

Регуляторы продолжают обсуждать масштабные корректировки правил отбора энергомощности. Как и ожидал “Ъ”, основным изменением станет повышение ценовых параметров на конкурсах, чтобы не допустить обвала выручки энергетиков из-за сокращения резервов в энергосистеме. Годовой платеж за мощность старой генерации все равно упадет, хоть и не столь значительно — примерно на 7 млрд руб., до 297 млрд руб. Энергетики настаивают на продолжении дискуссии, указывая на растущие расходы. Промышленность же считает «повышенную индексацию» недопустимым шагом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

“Ъ” удалось ознакомиться с предложениями «Совета рынка» (регулятор энергорынков) по изменениям ценовых параметров конкурентного отбора мощности (КОМ, фиксирует стоимость мощности для старой генерации). Регулятор, по сути, предлагает поднять верхний уровень цены (первая точка кривой спроса) на отборе до уровня затрат на модернизацию турбинного оборудования ТЭС. Показатель будет рассчитываться в том числе с учетом CAPEX, OPEX и доходности проекта (по примеру программы модернизации старых ТЭС).

Общая выручка энергетиков в КОМ за 2021 год — 219,11 млрд руб., или около четверти от суммарного платежа за мощность. Цена КОМ на 2023–2026 годы уже определена. Отбор КОМ с поставкой в 2027 году пройдет по новым правилам.

В первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) потолок цены, по данным “Ъ”, составит 243,6 тыс. руб., а во второй ценовой зоне (Сибирь) — 383,5 тыс. руб. Нижний уровень цены (вторая точка кривой) будет на 12% меньше. Одновременно «Совет рынка» хочет изменить расчет платежа в зависимости от загрузки ТЭС: менее востребованные энергоблоки будут получать меньше денег, пояснил “Ъ” глава «Совета рынка» Максим Быстров (см. интервью на этой странице).

Регуляторы обсуждают изменение ценовых параметров КОМ с лета (см. “Ъ” от 20 июня). На ближайшем отборе существенно сократятся объемы генерации, которая остается в резерве, что неизбежно приведет к снижению цены мощности и выручки энергетиков: общий объем отбираемой мощности снизится, что позволит отобрать более эффективные станции. Без изменения потолка цены цена мощности в европейской части РФ и на Урале упала бы до 183,52 тыс. руб. за 1 МВт, а в Сибири — до 298,8 тыс. руб. Для сравнения: при новых подходах «Совета рынка», по данным “Ъ”, цена мощности для первой ценовой зоны составит около 220 тыс. руб., а для второй — 360–370 тыс. руб.

Однако суммарный платеж за мощность в КОМ при увеличении price-cap все равно упадет, хотя и не столь значительно. По информации “Ъ”, общий годовой платеж для обеих ценовых зон в 2027 году может составить около 297 млрд руб. (в ценах 2022 года), что на 7 млрд руб. меньше платежа за 2026 год, индексированного по инфляции. Снижение платежа произойдет за счет первой ценовой зоны, где показатель сократится на 9,3 млрд руб., до 175,7 млрд руб. В Сибири он, наоборот, может вырасти на 2,3 млрд руб., до 121,7 млрд руб.

Энергетики продолжают обсуждать с регуляторами новые параметры КОМ. «Компании уже приняли инвестиционные решения и развернули большой комплекс работ по модернизации с длинным циклом инвестиций. Расходы на мероприятия растут, поэтому резко снижать цены на мощность нельзя»,— сказала журналистам председатель набсовета «Совета производителей энергии» (СПЭ) Александра Панина 30 сентября в кулуарах ежегодной конференции «Совета рынка». По ее словам, дифференциация платежа за мощность в зависимости от востребованности ТЭС «теоретически выглядит разумно», однако расходы генкомпаний на ремонты практически не зависят от загрузки оборудования. Более того, при низкой загрузке энергоблок работает в неоптимальном режиме, из-за чего оборудование изнашивается быстрее. Для оценки нового механизма, по мнению СПЭ, следует нанять независимых консультантов.

Потребители же считают, что увеличение потолка цены КОМ недопустимо, а снижение платежа простаивающим ТЭС недостаточно. «Финансовая диета может пойти на пользу незагруженным электростанциям, чтобы мощность в энергосистеме стала более "спортивной", но необходим более мотивирующий, чем предлагается, размер снижения платежа. Повышенная индексация ценовых параметров КОМ до уровня затрат на модернизацию дублирует функцию отборов проектов модернизации ТЭС, необоснованно задваивает соответствующие платежи потребителей, попутно наращивая сверхдоходы АЭС и ГЭС и фактически обнуляя эффект дифференцированного платежа незагруженным ТЭС»,— говорят в «Сообществе потребителей энергии».

Полина Смертина