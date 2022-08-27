Жара на полную энергомощность

Потребление электроэнергии в России из-за аномальной жары снова вернулось к росту после двух месяцев стагнации. С начала августа суммарный объем спроса увеличился на 2,6% год к году, а на этой неделе энергосистема преодолела новый рекордный летний пик потребления мощности в 126,7 ГВт. Поскольку промышленное производство падает из-за снижения экономической активности, погода, вероятно, может стать главным фактором, влияющим на уровень спроса в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Спрос на энергомощность в Единой энергосистеме России (ЕЭС) достиг рекордной отметки. Новый летний максимум потребления в 126,65 ГВт зафиксирован днем 24 августа, сообщил «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы). Прошлый летний рекорд в 126,14 ГВт был зафиксирован 19 июля 2021 года. Для сравнения: зимний максимум в ЕЭС России, достигнутый в декабре 2021 года, составляет 161,4 ГВт.

Потребление электроэнергии в ЕЭС России с 1 по 25 августа составило 67,9 млрд кВт•ч, увеличившись на 2,6% год к году, по оперативным данным на сайте СО. Спрос вновь вернулся к росту спустя два месяца стагнации: в июне показатель вырос лишь на 0,5% год к году (до 79,4 млрд кВт•ч), а в июле упал на 0,2% (81,9 млрд кВт•ч). Оба месяца, по данным “Ъ”, промышленные предприятия существенно сокращали покупку мощности, а население, напротив, стало увеличивать расход энергии. Как сообщали в СО, в июле потребление электроэнергии в энергосистеме Средней Волги снизили автомобильные заводы и предприятия транспортировки газа, а в энергосистеме Центра — металлурги и железнодорожный транспорт.

Рост спроса на электроэнергию в августе — это в основном погодный фактор, вызванный аномальной жарой практически на всей территории России и, соответственно, повышенным использованием холодильной техники и систем кондиционирования, говорит Олег Дудихин из Kept. По данным Росстата, объем промышленного производства за первые шесть месяцев, очищенный от сезонного фактора, демонстрирует снижение с начала текущего года. «По сравнению с началом 2019 года рост объема промпроизводства без учета сезонности — всего 2%. Таким образом, вклад промышленности в рост потребления электроэнергии незначительный»,— отмечает Олег Дудихин.

Однако в отдельных энергосистемах, по-видимому, вклад в пик нагрузки связан не столько с жарой, сколько с производственными нуждами, говорит Евгений Рудаков из ИПЕМ. Рост потребления электроэнергии с начала августа, отмечает он, происходит на фоне практически идентичных средних температур по сравнению с прошлым годом.

Причем в энергосистемах Сибири и Востока исторические пики летнего максимума 4–6 августа были связаны, по данным СО, именно с нагрузкой крупной промышленности (в том числе ОАО РЖД, добычи золота и угля, Тайшетского алюминиевого завода).

Динамика цен на рынке на сутки вперед (РСВ, основной сектор торговли электроэнергией) в двух ценовых зонах энергорынка различается. В первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) наблюдается даже небольшое снижение цен (минус 2,4% за первые 25 дней августа), а во второй (Сибирь) — существенный рост (плюс 30,6% за первые 25 дней августа), отмечает Евгений Рудаков. По его мнению, резкий рост цен РСВ в Сибири во многом связан с низкой водностью Енисея, что ограничивает выработку ГЭС.

Потребление по итогам 2022 года будет в большей степени зависеть от санкционного давления и возможностей экономики его абсорбировать, считает Денис Красновский из АКРА. По его прогнозу, показатель в целом за год будет находиться в диапазоне от минус 0,5% до плюс 0,5% относительно 2021 года. «Сообщество потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии) оценивало возможное падение спроса за весь текущий год в 5% без учета погодного фактора, учитывая прогноз снижения ВВП (см. “Ъ” от 19 июля).

Полина Смертина