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Коммерсантъ FM
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Непобедимые резервы

Новые правила КОМ могут не снизить цены на энергомощность

После многолетних дискуссий «Системный оператор» согласился сократить минимальный резерв в энергосистеме почти на 14 ГВт, или на 40%. Такой шаг должен привести к падению цен на энергомощность: в европейской части РФ и на Урале — на 17%, а в Сибири — на 21%. Но регуляторы, по данным “Ъ”, уже обсуждают искусственное повышение потолка цены, чтобы не допустить обвала выручки энергетиков. Решения еще нет, говорят в Минэнерго. Потребители настаивают, что сократить можно гораздо больше резервов.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” удалось ознакомиться с новой моделью конкурентного отбора мощности (КОМ), разработанной «Системным оператором» (СО, диспетчер энергосистемы). Основная особенность — переход на расчет спроса, предложения и минимального резерва мощности в энергосистеме на основе вероятностных характеристик, например погоды, аварийности электростанций и т. д.

В новом подходе коэффициент резервирования в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) составит 12,75% вместо текущих 18,1%, а во второй (Сибирь) — 11,95% вместо 26,25%. Пиковый спрос сократится почти на 1,5 ГВт: в первой ценовой зоне до 134,47 ГВт, а во второй — до 36,59 ГВт. Минимальный резерв может упасть почти на 40%, до 12 ГВт.

КОМ фиксирует цену на мощность для старой генерации. Общая выручка в КОМ за 2020 год — 188,65 млрд руб. Цена на 2023–2026 годы уже определена. КОМ с поставкой в 2027 году, запланированный на ноябрь 2023 года, может пройти по новым правилам.

Новая методика позволит учитывать в КОМ солнечную и ветряную генерацию, а также изменит расчет мощности ГЭС. В результате объем отобранной мощности фактически упадет только в Сибири — примерно на 5%, до 41,2 ГВт. В европейской части РФ и на Урале он, напротив, вырастет на 1%, до 159,8 ГВт, поскольку увеличится мощность ГЭС на 1,2 ГВт и появятся 203 МВт ВИЭ. Фактический резерв, по расчетам “Ъ”, составит 30 ГВт, причем без учета собственной генерации промышленности в 9,5 ГВт.

Предполагается, что в новой модели упадут цены на мощность. По оценкам СО, стоимость для первой ценовой зоны может снизиться на 17%, до 183,52 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, а для второй — на 21%, до 298,8 тыс. руб. Но СО рассчитывал экономический эффект при текущем ценовом потолке (его устанавливает правительство). Регуляторы уже обсуждают повышение price-cap, говорят источники “Ъ”, из-за чего снижение цены окажется не таким резким либо его не произойдет вовсе.

В СО сказали “Ъ”, что при новой методике КОМ потребуется «обсуждение вопросов определения стоимостных параметров». В Минэнерго говорят, что анализируют необходимость изменения ценовых параметров, но «окончательного решения нет». В министерстве исходят из оценки резерва мощности в КОМ в 35 ГВт. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) поддерживают предложения СО: «Должны сформироваться более точные долгосрочные прогнозы функционирования рынка и объемы резервов». Модель позволяет обеспечить дополнительные резервы без увеличения стоимостной нагрузки, поэтому серьезного сокращения физического резерва ожидать не следует, поясняют в регуляторе. В Совете производителей энергии (лобби генкомпаний) еще формируют позицию.

В «Сообществе потребителей энергии» отмечают, что предложенный подход уступает методике, разработанной в ИСЭМ им. Л. А. Мелентьева по заказу «Совета рынка» (см. “Ъ” от 5 июня 2020 года). «Вероятностная оценка базируется только на погодной статистике и прогнозе отказов оборудования в отрыве от экономики содержания резервов. В итоге избытки резервов могут сократиться лишь наполовину от возможного. Избыточная надежность удобна для СО и выгодна генкомпаниям, но не устраивает потребителей»,— считают в ассоциации.

Вероятностный подход при расчете параметров КОМ используется во многих рыночных системах других стран, и переход на такой метод в РФ — правильный шаг, считает глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов, но административное назначение потолка цены уже мало соотносится с рыночным подходом. «В РФ в КОМ цены рассчитываются, исходя из суммарной необходимой валовой выручки для старых станций, что больше похоже на регулируемый тариф,— поясняет аналитик.— Более того, в ситуации экономической неопределенности регуляторам, вероятно, придется возвращаться к короткому однолетнему КОМ. А при падении спроса может встать вопрос корректировки КОМ для уже отобранных объемов».

Полина Смертина

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