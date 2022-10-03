«Важно не сломать систему»

О том, как могут измениться правила конкурентного отбора мощности (КОМ) и расчет платежа для незагруженных электростанций, “Ъ” рассказал глава «Совета рынка» (регулятор энергорынков) Максим Быстров.

— Снизится ли платеж за мощность благодаря механизму дифференциации оплаты в зависимости от загрузки станций?

— Да. По предварительным расчетам, общий годовой платеж за мощность в КОМ в 2027 году в обеих ценовых зонах может сократиться примерно на 7 млрд руб. Наша концепция заключается в том, что мощность востребованных энергоблоков будет оплачиваться в полном объеме по повышенной цене. Незагруженные станции будут получать меньше, потому что у них будет вычитаться часть платежа через новый специальный коэффициент к объему поставляемой мощности. От нашего предложения выиграют обе стороны. Генераторы выиграют, потому что платеж вырастет для востребованных блоков, которые тратят ресурс быстрее. Потребители тоже получили выгоду, просто меньше заплатив за мощность.

— Если энергоблок вообще не работает, то он не будет получать платеж за мощность?

— Нет, он все равно что-то будет получать. Неработающий блок стоит в холодном резерве, у него все равно есть расходы, например, на освещение, отопление, зарплаты и так далее.

— Какой будет гарантированный минимальный уровень платежа за мощность?

— Значение этого параметра только обсуждается. Наша позиция, которую разделяют коллеги из «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы), состоит в том, что даже невостребованным станциям надо сохранять около 80% платежа. Потребители считают справедливым уровень 50–60%. В любом случае итоговое решение будет принято правительством с учетом всех позиций.

— Для АЭС и ГЭС будут особые правила?

— АЭС и ГЭС работают в режиме ценопринимания (продают электроэнергию по любой цене, сложившейся на рынке на сутки вперед.— “Ъ”), поэтому грузятся в особом порядке. Для них правила не изменятся. К тому же у них как раз неплохая загрузка.

— Параллельно обсуждается увеличение потолка цены для ближайшего отбора КОМ на 2027 год. Каким образом она вырастет?

— На наш взгляд, первая точка наклонной кривой должна приближаться к предельной цене проектов модернизации старых ТЭС. Речь идет о цене, которая достаточна для неглубокой модернизации. Вторая точка — минус 12% от значения в первой точке.

— В 2021 году цены КОМ уже были дополнительно индексированы именно для выполнения неглубокой модернизации. Разве этого недостаточно?

— Повышенная индексация КОМ сформировала цену, с которой рынок худо-бедно живет, и, наверное, ее снижать нельзя. Ее в любом случае нужно индексировать хотя бы на инфляцию. Но в результате сокращения резервов благодаря вероятностному подходу к расчету спроса и предложения по инициативе «Системного оператора» цена может существенно снизиться. Генераторы выступили против, предложив поднять первую и вторую точки наклонной кривой цены. В результате дискуссии мы решили настроить две точки кривой с учетом баланса интересов.

— По информации “Ъ”, «Совет рынка» считал несколько вариантов изменения предельной цены КОМ. Какой вариант выбрали?

— Решать будет Минэнерго. В министерстве поясняют: кривая и точки будут настроены таким образом, что цена КОМ будет ниже, чем ожидаемо высокая. Я бы так сказал.

— Насколько своевременно снижать резервы в 2027 году, зная, что с каждым годом будут нарастать проблемы с обслуживанием иностранных газовых турбин?

— Наши расчеты показывают, что резервов в системе достаточно. Катастрофической ситуации не произойдет даже в том случае, если генерация снизит предложение из-за экономии и невозможности ремонтировать иностранные газовые турбины, а промышленность начнет увеличивать потребление. Единственное, что произойдет,— мы немного сократим холодные резервы.

— Генкомпании предлагают пересчитать цены для каждого мероприятия в программе модернизации старых ТЭС. Как вы относитесь к этому?

— Мы поддерживаем корректировку цен, поскольку экономическая ситуация объективно изменилась. При всех недостатках калькулятора программы модернизации, он хотя бы как-то отражает объективную реальность. Затраты по отдельным мероприятиям считали независимые специалисты на основе реальных проектов. Причем калькулятор задает нам предельные цены: на предыдущих конкурсах генераторы подавали проекты заметно ниже этих «предельников».

— Генкомпании также хотят добавить новые мероприятия в программу модернизации. Вы согласны?

— Пусть добавляют, но уже чисто из их любопытства. Они могут посчитать и прицениться, но это не значит, что регуляторы согласуют эти мероприятия и включат в перечень программы модернизации.

— Ближайший конкурс проектов модернизации придется переносить?

— Скорее всего, потому что нет ясности с предельными ценами. Думаю, речь может идти о нескольких месяцах. Если мы перенесем отбор по программе модернизации, то вместе с этим есть вероятность, что может сместиться вправо и отбор КОМ (пока конкурс планируется провести до 15 ноября 2023 года.— “Ъ”).

— Конкурс ВИЭ тоже могут сдвинуть еще раз (отбор намечен на май 2023 года.— “Ъ”)?

— Сейчас невозможно ничего с уверенностью сказать. Но пока сдвиг не обсуждается.

— Будут ли приняты дополнительные меры поддержки для инвесторов в ВИЭ?

— Ситуация меняется настолько быстро, что некоторые их предложения теряют всякий смысл. Например, инвесторы предлагали учесть валютный коэффициент в проектах, когда доллар стоил выше 100 руб. Потом доллар стал дешеветь, достигнув 55 руб., после чего инвесторы сразу же попросили снять предложение. Весной при ключевой ставке ЦБ 20% они просили как можно скорее начать рассчитывать доходность, учитываемую в цене по ДПМ ВИЭ (договоры поставки мощности, гарантирующие повышенные платежи потребителей.— “Ъ”), на основе дорожающих ОФЗ текущего года, не дожидаясь начала следующего года, как это предусмотрено действующим порядком. Но ставка уже упала до 7,5%, то есть и обсуждать уже нечего.

— Принято ли решение по дополнительной индексации CAPEX проектов ВИЭ, отобранных в 2021 году?

— Данный вопрос еще прорабатывается. Ведь помимо индексации есть и другой вариант: если инвестор не может построить проект с заявленными ценовыми параметрами, он может от него отказаться, причем без штрафа. Да и сама по себе индексация — решение немного неоднозначное. Ведь никто же не пересматривает CAPEX, если, например, падают цены на металл или иные материалы, которые были очень высокие на момент проведения конкурса. К тому же многие рынки сейчас стабилизируются. Поэтому тут важно не сломать систему, внимательно все считать и принимать взвешенное решение, которое учтет интересы всех сторон: и инвесторов, и потребителей, которые тоже не хотят переплачивать.

— Но подобная индексация уже проводилась в 2014 году.

— Сейчас это лишь одно из предложений.

— Будет ли индексироваться CAPEX отобранных проектов модернизации старых ТЭС?

— Пока таких обсуждений нет. Но если такой шаг будет одобрен для проектов ВИЭ, то такое обсуждение вполне может начаться и в секторе тепловой генерации.

Интервью взяла Полина Смертина