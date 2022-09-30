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Коммерсантъ FM
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Реактивно содействовал следствию

Признавший получение откатов полковник отпущен домой

Как стало известно “Ъ”, арестованный за получение особо крупных взяток отставной полковник Минобороны Леонид Харламов, отвечавший в ведомстве за снабжение сухопутных войск реактивными системами залпового огня, раскаялся и полностью признал вину. Его показания оказались настолько впечатляющими, что военный суд признал их «законным способом смягчения ответственности», а самого арестанта немедленно выпустил из СИЗО домой. Предполагаемому взяточнику теперь запрещено только общаться с бывшими сослуживцами и звонить им по телефону.

Всего три месяца назад разбирающийся с уголовным делом о взятках следователь Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР убедил 235-й гарнизонный военный суд Москвы в том, что оставаться на свободе главному и единственному фигуранту уголовного дела о коррупции Леониду Харламову никак нельзя. Основным аргументом в пользу ареста уже отставного на тот момент полковника стал рапорт наблюдавшего за офицером сотрудника департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ. Из него следовало, что «объект» с помощью своих неформальных связей в руководстве Минобороны пытается оказать давление «на лиц, располагающих значимой для следствия информацией», а если этот план сорвется, может и вовсе сбежать за границу. Обвиняемый при этом утверждал, что перед задержанием сам приехал на допрос и даже просил следователя ГВСУ СКР оформить ему явку с повинной, однако судья поверил все же рапорту оперативника ДВКР ФСБ и отправил военного снабженца в СИЗО.

За прошедшее с момента ареста время все сомнения правоохранителей по поводу благонадежности полковника Харламова, как выяснилось, отпали. На днях автор первого обращения вышел в 235-й суд с новым ходатайством, в котором сообщил, что необходимые следственные действия он провел, а «убедительные доказательства» причастности обвиняемого к коррупции собрал, поэтому тот не сможет больше давить на свидетелей, уничтожать улики или мешать следствию каким-либо иным способом. Самое же главное, по мнению следователя, заключалось в том, что Леонид Харламов дал признательные показания, подтвердил их на очных ставках со свидетелями, раскаялся и даже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. В связи с этим обвиняемого, как заявил следователь, можно было бы и выпустить из СИЗО домой, ограничившись запретом для него определенных действий.

На этот раз уже никто из участников процесса спорить со следствием не стал. Судья, в свою очередь, заявил, что тоже признает «активное содействие следствию» со стороны обвиняемого, причем «характер показаний» Леонида Харламова, по мнению суда, свидетельствует о его намерении «законным путем смягчить свою ответственность».

Предполагаемого взяточника в итоге освободили из-под стражи прямо в зале суда, ограничив его в правах только запретом определенных действий. Полковнику было запрещено посещать место своей прошлой службы и вообще любые организации Минобороны, контактировать со всеми без исключения военнослужащими, а также гражданскими лицами, проходящими свидетелями по делу, а кроме того, пользоваться телефоном, интернетом и услугами «Почты России».

Напомним, Леонид Харламов занял должность заместителя начальника управления вооружений и военной техники сил общего назначения и средств межвидового обеспечения — начальника отдела ракетного вооружения сухопутных войск, реактивных систем залпового огня и противотанковых ракетных комплексов департамента обеспечения гособоронзаказа Минобороны в 2019 году. По версии ГВСУ, почти сразу после этого у него возник умысел на получение взяток от сотрудничавших с управлением гособоронзаказа коммерсантов за выделение им выгодных контрактов. Свои замыслы офицер, как полагает следствие, реализовал через АО «Корпорация НПО РИФ», выпускающее, по данным с его сайта, термоэлектрические модули, толстопленочные нагревательные элементы, гибридную микроэлектронику, акустоэлектронику, фотоприемные устройства, электродвигатели малой мощности и проч. Полковник, как следует из обвинения, обеспечил фирму госконтрактами и предоставил «общее покровительство» ее гендиректору Александру Иванову. За это коммерсант с июля 2019 года по март 2022 года выплатил «куратору» 6,52 млн руб. Отвечать за предполагаемую коррупционную схему, квалифицированную следствием по соответствующей ч. 6 ст. 290 УК РФ, должны были оба ее участника, однако господин Иванов успел оформить явку с повинной первым и таким образом остался в уголовном деле только в качестве свидетеля.

Представляющий интересы Леонида Харламова адвокат Александр Верблюдов не захотел комментировать “Ъ” детали заключенной его клиентом досудебной сделки. Хотя обычно она подразумевает не только признание вины, но и дачу показаний по эпизодам и их участникам, еще неизвестным следственным органам.

Сергей Машкин

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