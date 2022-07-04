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Коммерсантъ FM
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Гособороноткат

Чиновника, формировавшего заказы на производство ракет, подозревают в коррупции

Как стало известно “Ъ”, Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР возбудило уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) Леонида Харламова. Полковник запаса подозревается в систематическом получении взяток от гендиректора воронежского АО «РИФ» за обеспечение этого предприятия госзаказами. Арест офицера на два месяца защита собирается обжаловать, ссылаясь в том числе на его явку с повинной.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления по обеспечению государственного оборонного заказа вооружения и военной техники сил общего назначения и средств межвидового обеспечения — начальника отдела ракетного вооружения сухопутных войск, реактивных систем залпового огня и противотанковых ракетных комплексов ДОГОЗ Минобороны Леонида Харламова ГВСУ СКР возбудило по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В марте этого года господин Харламов уволился из министерства в связи с истечением срока службы по контракту, а занявший его место чиновник решил провести ревизию деятельности своего предшественника. По ее результатам у нового заместителя руководителя управления возникли вопросы к контрактам, заключенным от имени Минобороны с АО «РИФ», о чем был поставлен в известность департамент военной контрразведки ФСБ. Оттуда материалы были направлены в ГВСУ СКР.

По версии следствия, преступный умысел на получение взяток от руководителей коммерческих предприятий, выполняющих гособоронзаказы, появился у полковника Харламова вскоре после его назначения на должность в 2019 году.

Одним из таких предприятий стало АО «Корпорация НПО "РИФ"», специализирующееся на разработке и изготовлении продукции для железнодорожного транспорта, термоэлектрических модулей, толстопленочных нагревательных элементов, гибридной микроэлектроники, акустоэлектроники, фотоприемных устройств, электродвигателей малой мощности и проч.

Встретившись с гендиректором компании Александром Ивановым, полковник Харламов, по данным следствия, предложил ему за ежемесячное денежное вознаграждение обеспечить «общее покровительство» «РИФу» и включение компании в число исполнителей госконтрактов на разработку и производство продукции военного назначения. Предприниматель согласился и с июля 2019-го по март 2022 года через посредников передал господину Харламову в Москве в общей сложности 6 млн 520 тыс. руб.

В рамках уголовного дела господина Харламова задержали, препроводив в ИВС ГУ МВД по Москве на Петровку, 38. В свою очередь, гендиректор Иванов благодаря показаниям был освобожден от уголовной ответственности за дачу взяток должностному лицу.

Не дожидаясь предъявления подозреваемому обвинения, следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте полковника, мотивируя это прежде всего тем, что, по данным военной контрразведки, господин Харламов уже предпринимает шаги для того, чтобы скрыться за границу. Кроме того, подозреваемый, считают в ГВСУ СКР, обладает обширными связями среди сотрудников ДОГОЗ и, находясь на свободе, может воспользоваться ими для оказания давления «на лиц, обладающих значимой для следствия информацией».

В свою очередь, защита господина Харламова, как и он сам, просили суд избрать домашний арест или запрет определенных действий, утверждая, что подозреваемый не намерен каким-либо образом воспрепятствовать ходу предварительного следствия. Офицер утверждал, что при задержании просил оформить явку с повинной, но следствие не пошло ему навстречу.

В результате, несмотря на признание вины и сотрудничество подозреваемого с ГВСУ СКР, судья Николай Петухов решил, что Леонид Харламов должен быть изолирован от общества, и взял его под арест на два месяца. Офицера проверяют на причастность к другим случаям получения взяток. Защита собирается обжаловать судебное решение.

Юрий Сенаторов

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