Углю два года падать

Ближайшие два года угольная отрасль будет сокращать производство. К 2025 году добыча упадет на 4,1%, до 421 млн тонн. Причиной падения являются санкции ЕС, нехватка пропускных способностей Восточного полигона и высокие издержки компаний при экспорте в Азию через западные порты. Однако Минфин все равно поднимет налоговую нагрузку на отрасль через НДПИ и экспортные пошлины. По мнению экспертов, в первую очередь будет сокращаться добыча энергетического угля, но реальный размер снижения будет зависеть от спроса на основных экспортных рынках и гибкости логистических цепочек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

К 2025 году добыча угля в России может упасть на 4,1%, или до 421 млн тонн, по отношению к уровню 2021 года. Такие оценки содержатся в прогнозе социально-экономического развития России, который был подготовлен Минэкономики.

С 10 августа 2022 года полностью прекратились поставки российского угля в Европу, в то время как переориентация на рынки Азии затруднена из-за нехватки пропускных способностей Восточного полигона и чрезмерно длинных маршрутов морской перевозки в Азию из портов Северо-Запада и Юго-Запада. Попытки Европы, пишет Минэкономики, заместить российский импорт уже привели к кратному росту цен на уголь и газ, а также нарастающей конкуренции между импортерами Европы и Азии за доступные ресурсы.

Перспективы развития угольной промышленности связаны с ее способностью переориентировать экспортные потоки с европейского направления на альтернативные рынки, а также с уровнем потребления угля в различных целях на внутреннем рынке.

«Помимо санкционного давления, серьезным вызовом будет оставаться экологическая повестка и планы по отказу от использования угля в электрогенерации не только в западных странах, но и в развитых государствах Азии»,— говорится в прогнозе.

Предыдущий прогноз предполагал увеличение добычи на 11,8% к 2024 году относительно уровня 2020 года, или до 445 млн тонн. Однако теперь отрасль будет демонстрировать падение в 2022 году — на 4,2%, а в 2023 году — на 9,5%. Ситуация начнет меняться в 2024 и 2025 годах, когда добыча начнет расти на 5,5% и 4,8% год к году соответственно.

Несмотря на негативные прогнозы, Минфин поднимет налоговую нагрузку на отрасль. В 2023–2025 годах дополнительные доходы бюджета от экспортной пошлины на уголь и удобрения, а также временного роста ставки НДПИ на уголь составят 135,6 млрд руб.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рост налогов направлен только на изъятие сверхдоходов. «Брали среднюю цену, смотрели их доходности за последнее время, какие планируются на следующий год. И таким образом централизовали только сверхдоходы, не внедряясь ни в коем случае в базовый уровень налоговых изъятий»,— заявил он 28 сентября (цитата по «РИА Новости»).

В первую очередь сокращаться будет добыча энергетического угля, считает Борис Красноженов из Альфа-банка. В соответствии со статистикой «Металл Эксперта», поставки энергетического угля на внутренний рынок за первые семь месяцев 2022 года выросли на 6%. При этом, подчеркивает эксперт, наблюдалось снижение экспорта энергетического угля приблизительно на 10% за аналогичный период. Экспорт сократился в европейском направлении (Польша) и в ряд стран Азии (Япония и Тайвань). Добыча энергетического угля сократилась в России на 3% за первые семь месяцев по сравнению с прошлым годом. «В сегменте коксующегося угля добыча выросла на 5% за аналогичный период, при этом отмечается рост экспорта более чем на 30% при снижении внутреннего потребления на 11% из-за сокращения объемов выплавки стали»,— отмечает аналитик. По его мнению, реальное снижение добычи будет зависеть от спроса на основных экспортных рынках и гибкости логистических цепочек.

Евгений Зайнуллин