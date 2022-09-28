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Коммерсантъ FM
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В скважину заглянули с оптимизмом

Минэкономики ожидает умеренного влияния санкций на ТЭК

Прогноз Минэкономики относительно динамики объемов и цен российского нефтегазового экспорта сохраняет изрядную долю оптимизма на фоне аварий на газопроводах «Северный поток» и грядущего эмбарго ЕС в отношении нефти из РФ. В следующем году министерство ожидает роста экспорта нефти при падении поставок газа и нефтепродуктов, а также резкого снижения средней цены на газ при сохранении относительно стабильных нефтяных котировок в 2024–2025 годах. Эксперты называют прогноз правдоподобным, но отмечают, что он может быть пересмотрен после запрета на импорт в ЕС нефти и нефтепродуктов из России.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Экспорт нефти из России в 2023 году может вырасти на 3%, до 250 млн тонн по сравнению с ожидаемым в 2022 году уровнем в 243,1 млн тонн. Такие данные содержатся в разработанном Минэкономики прогнозе социально-экономического развития РФ на 2023–2025 годы. В 2024 и 2025 годах экспорт нефти ожидается на уровне 255 и 260 млн тонн соответственно.

Средняя цена на нефть Urals может составить $70,1 за баррель в 2023 году, $67,5 — в 2024 году, и $65 — в 2025 году.

В текущем году, предполагает министерство, нефть в среднем будет стоить около $80 за баррель. По расчетам Минэкономики, по мере переориентации экспортных поставок в нейтральные страны дисконт на российскую Urals по отношению к североморской Brent будет сокращаться.

В министерстве признают, что западные санкции на поставки российских энергоресурсов, эмбарго на технологии и инвестиции, а также давление на трейдеров, транспортные и страховые компании в среднесрочной перспективе могут привести к падению отдельных производственных показателей. В частности, несмотря на рост экспорта, добыча нефти в 2022 году может упасть на 1,7%, до 515 млн тонн, за счет сокращения переработки и экспорта нефтепродуктов. В 2022 году последний упадет на 9,8%, до 130 млн тонн, а в 2023 году — еще на 13%, до 113 млн тонн. Падение продолжится до 2024 года (прогнозный показатель — 109,9 млн тонн), а в 2025 году экспорт снова немного вырастет — до 110,8 млн тонн.

Минэкономики ожидает постепенного снижения экспортных цен на газ: с $829,5 за 1 тыс. кубометров в 2022 году до $700,3 в 2023 году, $550,3 в 2024 году и $449,9 в 2025 году.

Экспорт трубопроводного газа из РФ в базовом сценарии снизится в 2022 году почти на 31%, до 141,97 млрд кубометров, затем ожидается дальнейшее падение до 125,23 млрд кубометров в 2023–2025 годах. При этом резкое сокращение поставок в ЕС будет частично компенсировано ростом поставок в Китай по «Силе Сибири» и дальневосточному маршруту. Экспорт СПГ, как ожидается, вырастет на 5,5%, до 30,68 млн тонн в 2022 и 2023 годах, 35,69 млн тонн в 2024 году и 37,23 млн тонн в 2025 году.

Добыча газа в 2022 году сократится на 10,5%, до 683 млрд кубометров, в 2023 году — до 670,2 млрд кубометров. Но с 2024 года Минэкономики ожидает восстановления до 690,2 млрд кубометров и роста до 704,9 млрд кубометров в 2025 году.

Кирилл Бахтин из «Синара ИБ» отмечает, что прогноз Минэкономики в части нефти выглядит разумно. Эксперт согласен, что в перспективе 2023 года стоит ожидать более сильного падения экспорта нефтепродуктов из-за проблем с логистикой. По оценке «Синара ИБ», в 2023 году экспорт нефтепродуктов может упасть даже сильнее — на 20% вместо ожидаемых Минэкономики 13%. При этом господин Бахтин допускает, что прогноз может быть пересмотрен по результатам введения Европой эмбарго на импорт российской нефти с 5 декабря 2022 года и нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. Кроме того, отмечает он, пока неясно, как на объемах поставок скажется введение ценового потолка на российскую нефть со стороны государств G7, к которым планируют присоединиться страны ЕС.

Ольга Мордюшенко

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