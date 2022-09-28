Творцам нужны льготы и оборудование

Как стало известно “Ъ”, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил Минфину, Минэкономики и Минкульту свои предложения по развитию инфраструктуры креативного предпринимательства. Предлагается, в частности, установить преференции для будущих креативных кластеров и оснастить их «средствами производства креативного продукта». Эксперты отмечают, что модель региональных льгот для технопарков хорошо зарекомендовала себя в Москве и может быть применена в данном случае и для других регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РСПП Александр Шохин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Президент РСПП Александр Шохин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Предложения РСПП по креативным кластерам изложены в письме (есть у “Ъ”) президента союза Александра Шохина в адрес Минфина, Минэкономики и Минкульта. Поясним, что вопрос об инфраструктуре для «творческого бизнеса» включен в план реализации концепции развития креативных индустрий на 2022–2024 годы (см. “Ъ” от 22 августа). Доклад по этой теме должен быть представлен в правительство в четвертом квартале, ответственные — РСПП и три названных ведомства.

Прежде всего, стимулировать создание креативных кластеров предложено за счет льгот и преференций. Так, инициируется введение нового вида разрешенного использования земельного участка — «креативный кластер». Регионам предложено дать право устанавливать для кластеров льготы по налогам на имущество и землю, вводить льготные ставки аренды имущества (как для государственных научных центров). Также в РСПП предлагают не применять к кластерам кадастровую стоимость при налогообложении.

Следующий блок — устранение барьеров для вовлечения объектов культурного наследия и неиспользуемого государственного и муниципального имущества для развития «креативной» инфраструктуры. Предлагается упростить процедуру согласования использования таких объектов для создания креативных кластеров; предоставлять последним субсидии на реставрацию и ремонт; разработать процедуры передачи имущественных комплексов кластерам, чтобы они не конкурировали за них с бизнес-центрами и жилыми проектами. Сами кластеры, как и «центры общего пользования», по мнению РСПП, требуется оснастить «средствами производства креативного продукта». Оборудование и софт для них предлагается приобретать за счет субсидий или льготных кредитов, возможен и особый таможенный режим ввоза.

«Решающим стимулом для развития креативного сектора (а также сигналом о его важности для государства) могли бы стать льготы по федеральным налогам и отчислениям. А сейчас, что крайне чувствительно,— и освобождение от частичной мобилизации»,— полагает директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ ВШЭ Евгений Куценко.

Отметим, что возможность федеральных преференций упоминается в плане реализации правительственной концепции лишь в общем виде — как «проработка вопроса налогового стимулирования развития сферы творческих (креативных) индустрий», она запланирована на четвертый квартал 2024 года. Однако это не означает, что региональные льготы для креативных кластеров не нужны или окажутся неэффективными, говорит Евгений Куценко. По его словам, снижение налога на имущество, включая землю, и льготные кредиты в обмен на повышение выручки и заработных плат — модель, хорошо показавшая себя в московских технопарках, и она может быть полезна и для других регионов.

Руководитель направления «Креативная экономика» Центра стратегических разработок Иван Карпушкин отмечает, что в креативной экономике преобладает штучное персонифицированное производство и это требует от государства серьезных усилий по настройке управленческой машины на новые требования. «В первую очередь нужно критически взглянуть на систему ОКВЭД (классификатор видов деятельности.— “Ъ”), которая не позволяет увидеть в креативной экономике ровным счетом ничего. Говорить всерьез об эффективности поддержки креативных индустрий с такими устаревшими инструментами пока, к сожалению, не приходится»,— полагает он.

Венера Петрова