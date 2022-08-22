Креативную экономику повели на уступки

Белый дом утвердил план мероприятий по развитию творческих индустрий, принятие которого затянулось из-за межведомственных разногласий. Главное различие с проектом, подготовленным Минкультом в апреле,— в налоговых льготах. Документ предполагает проработку региональных преференций, но вопрос федеральных теперь «подвешен». Это логично, так как сначала надо выделить для «творческого» бизнеса отдельную группу ОКВЭД и понять, какие индустрии нуждаются в господдержке, говорят эксперты. Но без модели налоговой нагрузки план нельзя считать полным, замечают в РСПП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана по реализации концепции развития креативных (творческих) индустрий. Минкульт должен был представить его в правительство еще до 1 марта, но работа затянулась. Ведомство разместило проект на портале regulation.gov.ru только в конце апреля, объяснив сдвиг сроков необходимостью «серьезной проработки», так как это «межведомственная и межсекторальная сфера деятельности». При этом ранняя версия документа была подготовлена еще до начала военной операции РФ на Украине (см. “Ъ” от 28 сентября 2021 года).

Принципиальное отличие между утвержденным документом и проектом — меры налогового стимулирования. Напомним, Белый дом ставит целью рост доли креативной экономики до 6% ВВП к 2030 году (с 2,4% в 2019 году) и численности занятых — с 4,67% до 15%. В плане сохранился пункт о проработке в четвертом квартале 2022 года вопроса создания условий для развития инфраструктуры творческого предпринимательства, в том числе применения по решению региона льгот по налогу на имущество организаций и льготных условий аренды, включая земельные участки для креативных кластеров. Однако возможность федеральных преференций упоминается лишь в обобщенном виде — как «проработка вопроса налогового стимулирования развития сферы творческих (креативных) индустрий» (планируется в четвертом квартале 2024 года). Ранее в этом контексте обсуждались льготные налоговые режимы и тарифы отчислений во внебюджетные фонды, а также освобождение от НДС операций по переходу всех видов прав на все виды объектов интеллектуальной собственности для создания российских продуктов.

По мнению директора центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгения Куценко, сохранение возможности региональных налоговых преференций и «подвешенность» федеральных льгот, прежде всего связанных с отчислениями во внебюджетные фонды, обусловлены большой численностью занятых в креативных индустриях. «Видимо, государство пока не готово на подобное выпадение налоговых доходов, особенно в ситуации размытости критериев отнесения компаний к креативному сектору»,— говорит он (в плане утверждение перечня приоритетных творческих индустрий для концентрации господдержки сдвинуто на год, до четвертого квартала 2023 года). Сначала надо создать систему статистических показателей и сформировать группировку общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для творческих индустрий (планируется в первом квартале 2023 года), затем понять, какие индустрии будут приоритетными для оказания господдержки, а после решать вопрос с налоговыми льготами, полагает он. По его словам, как и в сфере науки и инноваций, регионам предлагается брать инициативу в свои руки.

По мнению главы профильного комитета РСПП Андрея Кричевского, документ содержит много полезных мероприятий (оттачивание образовательной системы, развитие инфраструктуры, популяризация сектора). «Плюс и в том, что много пунктов касаются защиты интеллектуальной собственности — главного, а зачастую единственного актива для этого типа экономики, есть и долгожданный пункт о привлечении средств под залог интеллектуальной собственности»,— говорит он. Однако план неполон — он показывает неготовность менять институциональную среду, сетует господин Кричевский. Необходимо решить вопрос об источниках инвестиций, выработать оптимальную модель налоговой нагрузки, полагает он.

Из чего состоит план правительства по поддержке креативных индустрий Меры помощи включают в себя несколько направлений: нормативное правовое обеспечение (отметим, что закрепление института творческих индустрий теперь предполагается не в федеральном законе, а в нормативном правовом акте); развитие человеческого капитала и образовательной системы; развитие инфраструктуры; финансовое обеспечение, экономическое стимулирование и инвестиции. Кроме того, в план включены такие разделы, как защита и распоряжение интеллектуальной собственностью; устойчивое развитие отдельных индустрий, а также развитие цифровых сервисов. Раздел по финансовому обеспечению содержит шесть мероприятий — это привлечение венчурного финансирования (доклад в правительство предполагается во втором квартале 2024 года); создание условий финансовой поддержки, в том числе кредитование под залог интеллектуальной собственности (в четвертом квартале 2024 года); разработка и внедрение моделей государственно-частного и муниципально-частного партнерства (в четвертом квартале 2024 года). Ранее в пресс-службе Банка России “Ъ” заявляли, что нематериальные активы можно будет рассматривать в качестве обеспечения по кредиту, если они будут ликвидными. Для этого необходимо, чтобы для объектов интеллектуальной собственности появился активный рынок, с помощью которого можно быстро осуществлять сделки и формировать надежную оценку таких активов. Кроме того, предполагается проработать вопрос о создании целостной системы справедливых (пропорциональных) вознаграждений авторам востребованных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе в научно-технической сфере, включая уточнение плательщиков таких вознаграждений и механизмов их выплаты,— эта мера запланирована на четвертый квартал 2024 года. Также документ включает проработку вопросов налоговых льгот и налогового стимулирования. «Безусловно, вопросы налогообложения креативного предпринимательства — краеугольный камень. В контексте креативных индустрий речь идет не столько про льготы, сколько про иную модель распределения налоговой нагрузки»,— говорит куратор комитета по взаимодействию с государством Федерации креативных индустрий Сергей Матвеев. По его словам, существующая модель справедливо распределяет нагрузку для сырьевых, промышленных, производственных отраслей. В экономике интеллектуальной собственности другой цикл создания и потребления продукта. «И если мы серьезно настроены развивать креативный сектор, нужно применять другую модель. В самой Концепции развития креативных индустрий об этих барьерах говорится много»,— отмечает Сергей Матвеев. Так, он предлагает смотреть на вопросы налогообложения не как на льготы, а как на другую модель. «Скажем, при отмене НДС на оборот прав взамен возникает что-то вроде налога с продаж на конечный продукт»,— приводит пример он. «Зафиксированный в плане подход, вероятнее всего, продукт межведомственных компромиссов. Выполнить такой план можно, а вот получить реальный эффект сложно»,— говорит глава комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский. Он отмечает, что документ, очевидно, не в полной мере отражает позицию Михаила Мишустина, который делал акцент именно на снижении налоговой нагрузки ради того, чтобы «дать возможность яркой легализации» творческих граждан. Притом что в самой концепции проблемы налоговой системы обозначены полно и точно: несвойственный креативному сектору НДС и его распределение на оборот прав, вознаграждение авторам, нагрузка на инвестиции в творческий, особо рискованный для предпринимателя труд — в плане все это уместилось лишь в один пункт. Вероятно, указанные проблемы сможет решить межведомственный и межрегиональный офис, который предусмотрен планом и создать который было предложено в виде общественно-государственной организации, напомнил он (см. подробнее “Ъ” от 10 июля). Венера Петрова

Венера Петрова