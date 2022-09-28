Быстринский ГОК добыл дивиденды

Быстринский ГОК, принадлежащий «Норникелю», «Интерросу» и китайскому фонду Hopu, впервые выплатил дивиденды акционерам. В прошлом году обсуждались планы по выходу ГОКа на IPO, но теперь они стали неактуальны из-за геополитической ситуации. На конец 2021 года нераспределенная прибыль проекта составляла 70 млрд руб. По мнению аналитиков, в 2023 году прибыль может сократиться из-за снижения цен на медь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Быстринский ГОК Фото: Быстринский ГОК

Быстринский ГОК (в него входят Быстринское месторождение и ГОК в Забайкальском крае) в первой половине года выплатил дивиденды своим акционерам, рассказывают источники “Ъ”. «Норникель» владеет 50,01% акций актива, у структур «Интерроса» Владимира Потанина — 36,66%, а у структуры китайского фонда Hopu Investments — 13,33%. Компании не предоставили комментариев.

ГОК вышел на полную мощность во втором квартале 2020 года. В 2021 году ГОК произвел 68 тыс. тонн медного концентрата и 258 тыс. тройских унций золота в медном и золотом концентратах. EBITDA Быстринского выросла на 50% год к году, до $1 млрд. Согласно отчетности, по итогам 2021 года у Быстринского ГОКа было 70 млрд руб. нераспределенной чистой прибыли. У проекта нет отдельной дивидендной политики. «Норникель» в отчетности МСФО за первое полугодие отразил увеличение прибыли от инвестиционной деятельности в 4,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 9,6 млрд руб. Если предположить, что эта дополнительная прибыль — дивиденды от Быстринского ГОКа, то в целом проект мог выплатить акционерам около 17 млрд руб. В этом году большинство компаний сектора отказались от выплаты дивидендов из-за высокой неопределенности.

Быстринский ГОК практически не интегрирован в производственную цепочку «Норникеля». Акционеры актива долгое время вынашивали планы о проведении IPO ГОКа. В марте 2021 года «Русал», который является одним из основных акционеров «Норникеля», «Интеррос» и Crispian Романа Абрамовича договорились о выделении Быстринского ГОКа в пользу всех акционеров «Норникеля». После spin off акционеры получили бы акции Быстринского, листингованного на Московской бирже. «Русал» тогда же договорился о продаже своих 14% в Быстринском «Интерросу» за $570 млн. Исходя из этого, весь актив был оценен в $4 млрд.

«Быстринский ГОК — отдельный актив, географически удаленный и практически не интегрированный в производственную цепочку "Норникеля", между двумя активами нет никаких существенных синергий. У проекта есть самостоятельная и весьма интересная для рынка инвестиционная история, поэтому мы верим в то, что его выделение позволит создать новую стоимость для всех акционеров "Норникеля"»,— говорил в марте 2021 года Владимир Потанин.

Но эти планы так и не были реализованы. В «Норникеле» обвиняли в срыве сделки «Русал», поскольку вопрос о выделении Быстринского ГОКа не был вынесен на совет директоров компании. В «Русале» говорили, что «в лучших интересах "Норникеля" иметь Быстринский ГОК на балансе». При этом в 2021 году у китайских акционеров Быстринского ГОКа был опцион на продажу своей доли за $428 млн «Норникелю», но они им не воспользовались.

Фактически 2021 год стал первым годом полноценной работы ГОКа после выхода на мощность, говорит Сергей Гришунин из НРА. Планы по spin off и IPO были, но сегодня на фоне падающих рынков они неактуальны, говорит эксперт. Поэтому логично, что инвесторы решили распределить прибыль через дивиденды. «В следующем году, вероятнее всего, нарастить прибыль не получится на фоне падающих цен на сырье. Но с учетом общей недофинансированности отрасли по добыче меди, а также искусственно занижаемой цены на золото, уже в 2024 году и далее компания с большой вероятностью покажет рост прибыли»,— говорит эксперт.

Евгений Зайнуллин