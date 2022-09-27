Поездки частично не планируются

Негативный информационный фон и возникающие у некоторых россиян проблемы с выездом за границу из-за объявленной в стране частичной мобилизации привели к снижению продаж организованных туров на 35%. Спад отмечается как на внутренних, так и на зарубежных направлениях. Турбизнес надеется на временный характер негативной конъюнктуры. Но в ближайшее время предложение заграничных поездок будет ограничено: основной объем билетов выкупили те, кто решил покинуть страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Продажи организованных туров за минувшую неделю сократились на 35%, рассказал “Ъ” управляющий директор «Слетать.ру» Евгений Данилович. «Большинство россиян ожидают более подробной информации в связи с последними новостями (о частичной мобилизации.— “Ъ”)»,— добавляет он. Снижение продаж на внутренних направлениях на 45% из-за негативного информационного фона заметил и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, на выездных направлениях спад может достигать 80%. Падение продаж подтвердили еще два собеседника “Ъ” на туррынке.

Спрос на поездки снижается после объявленной Владимиром Путиным 21 сентября частичной мобилизации. Обычно после крупных потрясений путешественники занимают выжидательную позицию на две-четыре недели, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Исходя из этого, по его словам, говорить о реальном влиянии конъюнктуры на рынок можно будет в конце следующей недели. Евгений Данилович ждет, что активность путешественников на выездных направлениях будет снижена до прояснения ситуации.

Минобороны в РФ в официальном Telegram-канале сообщало, что частичная мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение граждан. Но путешественники все же сталкиваются со сложностями. В тюменском аэропорту Рощино порталу 72.ru заявили, что военкоматы предоставляют в пограничное управление списки граждан, выезд для которых ограничен. Им понадобится разрешение из военкомата по месту прописки. «Фонтанка» сообщала, что в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга пограничники не выпускают лиц, подлежащих частичной мобилизации по спискам от военкоматов. Также СМИ сообщали об отдельных случаях, когда россиян не выпускали за рубеж. Но, по данным Ассоциации туроператоров России, большинство организованных путешественников с запретом не сталкивались. «Некоторых туристов просили показать обратный билет и ваучер на проживание»,— говорит один из участников рынка.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева отмечает, что из-за общего дефицита перевозки и возросшего спроса на нетуристические поездки за рубеж билетов на регулярные рейсы в целом нет. По ее словам, продажи идут в основном «в глубину»: на новогодние праздники, весну—лето 2023 года. У Tez Tour основная доля бронирований, напротив, приходится на предложения с вылетом через три—пять дней, отмечает член совета директоров компании Елена Якимова. По ее словам, аналогичный тренд наблюдался весной и может сохраниться в ближайшей перспективе.

Собеседник “Ъ” на туррынке уточняет, что основной объем мест на зарубежные рейсы распродан примерно до 5 октября. Туроператоры стремятся продавать места заранее, а после объявления частичной мобилизации решившие покинуть страну россияне выкупили оставшиеся пакеты, стараясь сэкономить, рассказывает он. По словам источника “Ъ”, на прошлой неделе тур в Турцию на двоих с размещением можно было купить за 250 тыс. руб., а билеты на регулярный рейс стоили уже 400 тыс. руб.

Собеседник “Ъ” в одном из сервисов бронирования подтверждает, что продажи авиабилетов в страны ближнего и дальнего зарубежья после 21 сентября выросли в два раза и спрос сохраняется на этом уровне (см. также “Ъ” от 22 сентября). Наиболее востребованными направлениями остаются Ереван, Душанбе, Стамбул, Ташкент, Баку, Бишкек, Ош, Анталья и Алматы. Продажи билетов по России, по данным источника “Ъ”, сейчас, наоборот, на 20% ниже значений за аналогичный период прошлого года. В абсолютных значениях внутренние перелеты формируют 65% продаж против 82% годом ранее. Доля стран ближнего зарубежья выросла с 12% до 25%, дальнего — с 6% до 10%.

Александра Мерцалова