Смотрите, кто не приехал

ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров, выяснил “Ъ”. Признаком фиктивной документации, в частности, является то, что автоматические комплексы не зафиксировали автомобиль в районе пункта ТО. Если проверка подтверждает нарушение, диагностическую карту аннулируют. С начала года, сообщили в МВД, аннулировано более 25 тыс. карт. Участники техосмотра призывают полицию наращивать объем проверок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О применении камер для обнаружения незаконно выданных диагностических карт (ДК) “Ъ” рассказали в пресс-центре МВД. Электронные карты, напомним, оформляются по итогам прохождения техосмотра в информационной системе техосмотра ЕАИСТО МВД. Обязательным атрибутом является фото машины и технического эксперта на пункте ТО. Ряд фирм оформляют ДК на авто без посещения пунктов инструментального контроля с помощью фотомонтажа.

В рамках борьбы с мошенничеством ГИБДД проводит проверку карт и аннулирует их, если находит нарушения. С 1 января по 19 сентября, рассказали “Ъ” в МВД, прекращено действие более 25 тыс. карт. В полиции уточнили, что в течение трех дней после принятия решения об аннулировании ДК об этом уведомляют владельца транспортного средства. Без карты нельзя, в частности, перерегистрировать авто или зарегистрировать изменения в конструкцию. Аннулирование сопровождается передачей в суды материалов по ст. 14.4.1 КоАП «Нарушение требований законодательства в области ТО» в отношении оператора (штрафы до 300 тыс. руб.). В перспективе ГИБДД также сможет отключать мошенников от ЕАИСТО, уже готов проект постановления правительства (“Ъ” сообщал о нем).

Решения об аннулировании, рассказали в МВД, подтверждаются «необходимыми доказательствами», к которым относятся в том числе «анализ записей камер видеонаблюдения или средств автоматической фиксации правонарушений, согласно которым транспортное средство в момент проведения техосмотра находилось в месте, отличном от места расположения пункта ТО». Об алгоритме действий инспекторов можно судить по опубликованным решениям судов. К примеру, в Тверской области инспекторы в 2022 году проверяли ДК, выданные на ряд автомобилей. В день смотра машины на территории региона не появлялись, о чем свидетельствуют данные камер. Операторы были оштрафованы. “Ъ” обнаружил похожие решения судов в Липецкой и Тульской областях.

Для выявления поддельных техосмотров применяются также данные Ространснадзора, рассказали “Ъ” в МВД. «По запросу МВД мы можем предоставлять информацию о месте нахождения в определенный период автобуса либо грузового транспортного средства, перевозящего опасные грузы, на основании данных, полученных из системы ГЛОНАСС»,— пояснили “Ъ” в Ространснадзоре. Для грузовиков и автобусов, напомним, ТО обязателен.

Карты аннулируются и в других случаях, следует из разъяснений МВД. Основанием может стать в том числе «объяснение владельца ТС и технического эксперта», а также «результаты криминалистического исследования фотоизображений, имеющих признаки видоизменения ("Фотошопа")». В одном из решений судов упоминается случай в Ленинградской области, когда инспекторы проверяли ДК на «буханку» (УАЗ-452): фотография имели следы редактирования, на снимке не было эксперта, сам техосмотр длился всего минуту, а по месту оформления ДК, как показала выездная проверка ГИБДД, пункта техосмотра вообще не было. Оператор в итоге был оштрафован судом на 200 тыс. руб., следует из вынесенного в начале августа решения суда.

Камеры позволяют фиксировать проезды транспортных средств через рубежи комплексов, говорит эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман. «Сравнивая информацию с камер, расположенных на дороге к пункту ТО, и данными о фотофиксации в самом пункте, можно отсечь те машины, которые умудрились попасть на техосмотр, минуя камеры,— пояснил он.— Или выявить машины, которые не могли быть на техосмотре, поскольку в это время проезжали в другом месте».

Отсутствие информации о перемещении авто не может быть доказательством, что машина на проверку не приезжала, считает руководитель пункта техосмотра в Красноярском крае Иван Кекин (оператор ООО «Марс»). Возможно, что камер просто недостаточно, обращает внимание эксперт, система «видит» не все машины. Господин Кекин также полагает, что 25 тыс. аннулированных из 15,5 млн оформленных с марта 2021 года (именно тогда было изменено законодательство в области ТО) диагностических карт — капля в море. «Пока проводимая полицией работа жуликов, к сожалению, никак не останавливает, а скорее разжигает их азарт»,— резюмирует Иван Кекин. Об этом говорит и глава некоммерческого партнерства станций диагностики «Безопасность и транспорт» Ярослав Васичков: «Чтобы был эффект, аннулироваться должны сотни тысяч карт».

Иван Буранов